Ưu nhược điểm của Toyota Vios, giá từ 458 triệu đồng

Toyota Vios 2025 là thế hệ mới đầy cảm xúc với thiết kế hiện đại, công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao cùng khả năng vận hành vượt trội, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng trên mọi cung đường. Kế thừa những thành công của phiên bản tiền nhiệm, Vios 2025 không ngừng được cải tiến nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng trong phân khúc sedan hạng B.

Xe được sản xuất tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm 1.5G CVT, 1.5E CVT và 1.5E MT, có giá niêm yết từ 458 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu diện mạo mới mẻ, ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn tạo cảm giác cá tính, mạnh mẽ, cụm đèn pha LED sắc nét tích hợp dải đèn ban ngày, mâm hợp kim 16 inch (trên bản G CVT) tăng tính thể thao và đèn hậu LED bắt mắt, mang đến thiết kế đuôi xe hài hòa, tinh tế.

Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô lăng bọc da tích hợp điều khiển đa chức năng, ghế ngồi bọc da PU cao cấp mang lại sự thoải mái, cửa gió điều hòa hàng ghế sau tăng tiện nghi cho hành khách cùng cổng sạc USB Type-C phù hợp với các thiết bị di động hiện đại.

Về an toàn, Toyota Vios 2025 được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống phanh ABS, EBD, BA, mang lại sự an tâm tối đa trên mọi hành trình.

Xe sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i kết hợp hộp số CVT, mang đến khả năng vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao chỉ khoảng 5,7L/100km trong điều kiện hỗn hợp, phù hợp cho cả khách hàng cá nhân lẫn xe dịch vụ. Toyota Vios 2025 là mẫu sedan đáng sở hữu với thiết kế mới mẻ, nội thất tiện nghi, công nghệ an toàn vượt trội cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng – một sự lột xác toàn diện, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình.

Toyota Vios trong nhiều năm liền đã khẳng định vị thế là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất tại Việt Nam nhờ vào sự bền bỉ vượt thời gian, vận hành ổn định và ít hỏng vặt. Xe nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu chỉ khoảng 5.8–6.1 lít/100km, cùng chi phí bảo dưỡng và phụ tùng cực kỳ hợp lý, dễ tiếp cận.

Có thể nói, Toyota Vios có nhiều ưu điểm nổi bật. Dòng sedan này ghi điểm nhờ thiết kế ngoại thất hiện đại với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED sắc sảo và mâm xe hợp kim thể thao; nội thất rộng rãi, tiện nghi với ghế da cao cấp, điều hòa tự động và màn hình cảm ứng hỗ trợ đa kết nối. Xe trang bị động cơ 1.5L Dual VVT-i vận hành mượt, tiết kiệm nhiên liệu tốt, đặc biệt phù hợp với điều kiện đô thị. Hệ thống an toàn được đầu tư với nhiều tính năng như camera lùi, cảm biến đỗ xe, túi khí đa điểm và các công nghệ hỗ trợ lái. Ngoài ra, Vios giữ giá tốt nhờ thương hiệu mạnh, độ bền cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý, là lựa chọn phổ biến trên thị trường xe cũ.

Tuy nhiên, xe cũng có một số nhược điểm đáng lưu ý. Dù được đánh giá cao, Vios G vẫn tồn tại một số hạn chế như khả năng cách âm chưa tốt, gây khó chịu khi chạy tốc độ cao hoặc qua đường xấu. Hộp số sàn (ở phiên bản E MT) có thể gây khó khăn cho người mới lái do đòi hỏi kỹ năng điều khiển chính xác. Bên cạnh đó, mức tiêu hao nhiên liệu có sự chênh lệch giữa các phiên bản do khác biệt về trọng lượng và trang bị, gây băn khoăn cho người dùng về tính ổn định.

Đánh giá chung, Toyota Vios vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B, đặc biệt với người dùng đề cao sự bền bỉ, kinh tế và giá trị sử dụng lâu dài, tuy nhiên cần chấp nhận một vài điểm trừ về tiện nghi và trải nghiệm vận hành.