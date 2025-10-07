Vừa ra mắt, Toyota Vios Hybrid đã “gây sốt” với hơn 3.700 đơn đặt hàng

Chỉ hơn một tháng sau khi ra mắt chính thức, Toyota Vios Hybrid (Yaris Ativ HEV) đã ghi nhận hơn 3.700 đơn đặt hàng tại Thái Lan. Lô xe đầu tiên cũng đã được giao tới tay khách hàng, đánh dấu khởi đầu ấn tượng cho mẫu sedan hạng B điện hóa của thương hiệu Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Vios Hybrid được xem là cột mốc quan trọng trong lộ trình điện hóa danh mục sản phẩm của Toyota tại Đông Nam Á, nối tiếp các mẫu hybrid trước đó như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hay Corolla Altis HEV.

Thiết kế quen thuộc, thêm chi tiết nhận diện hybrid

Tại Thái Lan, xe được bán với tên gọi Toyota Yaris Ativ HEV, gồm hai phiên bản: Premium và GR Sport. Nhìn chung, thiết kế tổng thể vẫn tương tự bản xăng, song Toyota bổ sung một số chi tiết nhận diện như logo viền xanh lam, huy hiệu "HEV" phía sau.

Bản GR Sport HEV có gói ngoại thất thể thao gồm lưới tản nhiệt, cản trước – sau, ốp sườn, mâm 17 inch cùng logo “GR”. Xe còn được tinh chỉnh hệ thống treo và phanh theo phong cách thể thao nhằm cải thiện trải nghiệm lái.

Nội thất hiện đại, tiện nghi hơn

Khoang lái của Toyota Vios Hybrid 2025 được nâng cấp nhẹ với màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế da pha nỉ, điều hòa tự động, đèn viền nội thất và sạc không dây — những trang bị vốn hiếm gặp ở phân khúc sedan hạng B.

Động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu

Vios Hybrid sử dụng hệ truyền động lai gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Bộ pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh hỗ trợ mô-tơ điện trong quá trình tăng tốc và vận hành ở dải tốc độ thấp.

Theo công bố của Toyota Thái Lan, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,8 lít/100 km, tốc độ tối đa đạt 160 km/h.

Trang bị an toàn tiên tiến

Mẫu sedan này được trang bị gói Toyota Safety Sense, gồm các tính năng như: cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát nhầm bàn đạp, kiểm soát hành trình thích ứng (Stop&Go) và camera 360 độ.

Giá bán và doanh số ấn tượng

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Ativ HEV có giá từ 719.000 – 769.000 Baht (tương đương 582 – 622 triệu đồng). Đây là mức giá ưu đãi áp dụng đến hết 31/12/2025, sau đó sẽ tăng thêm 10.000 Baht (khoảng 8,1 triệu đồng) cho mỗi phiên bản.

Theo số liệu của Autolifethailand, trong tháng 8/2025, tính cả bản hybrid, Toyota đã bán ra tổng cộng 4.204 xe Yaris Ativ, chiếm gần 73% thị phần phân khúc sedan hạng B tại Thái Lan. Con số này bỏ xa các đối thủ như Honda City (733 xe), Nissan Almera (249 xe) và Mazda2 Sedan (231 xe), cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sedan điện hóa mới.

Với thành công tại Thái Lan, Toyota Vios Hybrid được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy xu hướng xe lai xăng – điện phổ thông.