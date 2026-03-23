Tucson, CX-5 hay CR-V: Người Việt mua xe theo trải nghiệm hay theo định kiến?

Trong vài năm trở lại đây, thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam chứng kiến một cuộc đua khốc liệt giữa những cái tên quen thuộc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V. Những mẫu xe này không chỉ đại diện cho xu hướng lựa chọn xe gầm cao, mà còn phản ánh phần nào tâm lý, sở thích và thói quen của người Việt trong việc mua ô tô: liệu họ chọn xe dựa trên trải nghiệm thực tế hay bị chi phối bởi định kiến thương hiệu, giá trị cảm nhận và danh tiếng lâu đời?

Hyundai Tucson: SUV hiện đại, giá hợp lý, trang bị dẫn đầu

Từ đầu tháng 3/2026, Hyundai Tucson nhận được ưu đãi hấp dẫn, với mức hỗ trợ lên đến 58 triệu đồng tại đại lý. Giá niêm yết chính xác hiện nay dao động từ 769–989 triệu đồng, trong đó bản cao cấp nhất là Tucson 1.6 Turbo HTRAC và N Line. Đây là phiên bản được đánh giá mang tới trải nghiệm gần với xe hạng sang trong phân khúc CUV 5 chỗ, nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm, lớn nhất trong phân khúc, tạo không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách cùng khoang hành lý tối ưu.

Về thiết kế, Tucson thế hệ thứ 4 có ngoại hình hiện đại, trẻ trung, thể thao, đồng thời bổ sung nhiều trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc, như cần số điện tử dạng nút bấm, màn hình kép cong 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống SmartSense tiên tiến và hệ thống phòng tránh va chạm khi lùi PCA – trang bị độc nhất phân khúc. Xe còn có 3 tùy chọn động cơ: xăng 2.0L, dầu 2.0L và tăng áp 1.6L Turbo đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Những yếu tố này khiến Tucson trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới mà vẫn trong tầm giá hợp lý.

Mazda CX-5: Thiết kế tinh tế, cảm giác lái nổi bật nhưng nội thất còn hạn chế

Mazda CX-5 từ lâu đã được biết đến là biểu tượng của thiết kế KODO tại Việt Nam. THACO đưa CX-5 về từ 2013, và mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ thiết kế bắt mắt, trải nghiệm lái thú vị và giá bán hợp lý. Phiên bản 2026 mang đến một số cải tiến: ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt mới, đèn LED hiện đại, la-zăng 5 chấu kép phun màu khói, đem lại vẻ thể thao và sang trọng hơn.

Tuy nhiên, nội thất CX-5 2026 vẫn chưa thực sự thuyết phục khi nhiều chi tiết bọc da, ốp gỗ và mạ crom chưa đạt cảm giác cao cấp như Tucson hay CR-V. Điểm cộng là hệ thống treo cải tiến, giúp cải thiện trải nghiệm vận hành và ổn định trên đường. Động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L và 2.5L được nâng cấp, tăng hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn khoảng 15%, đồng thời CX-5 tiếp tục trang bị hệ thống an toàn i-Activsense thế hệ mới, camera 360, cảnh báo điểm mù và giữ làn.

CX-5 vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những người chú trọng cảm giác lái, tính năng an toàn tiêu chuẩn và giá bán cạnh tranh, nhưng nếu so sánh về tiện nghi nội thất, xe chưa thực sự vượt trội so với Tucson hay CR-V.

Honda CR-V: Bền bỉ, rộng rãi, đa dạng cấu hình nhưng giá cao

Honda CR-V từ lâu đã trở thành biểu tượng SUV cỡ C tại Việt Nam nhờ độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và danh tiếng toàn cầu. Tháng 3/2026, CR-V áp dụng chính sách tặng 50% lệ phí trước bạ, với giá niêm yết từ 1,029-1,259 tỷ đồng, tuỳ phiên bản.

Thế hệ thứ 6 của CR-V được cải tiến toàn diện: màn hình trung tâm 9 inch không dây (cập nhật mới từ 19/3/2026), khoang cabin rộng rãi hơn, cấu hình 5 chỗ (hybrid) và 7 chỗ (máy xăng), trang bị thêm hệ thống âm thanh Bose 12 loa, HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như Honda Sensing.

Động cơ CR-V đa dạng, bao gồm bản xăng 1.5L Turbo, 2.0L Hybrid i-MMD và hệ dẫn động AWD cho bản L. Điểm nổi bật là bản hybrid cho tổng công suất 204 mã lực, tiết kiệm nhiên liệu đáng kể (5,2 L/100 km đường hỗn hợp). Tuy nhiên, nhược điểm của CR-V nằm ở giá bán cao, cùng không gian hàng ghế 3 hơi chật ở bản 7 chỗ, và bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng.

So sánh và góc nhìn: Trải nghiệm hay định kiến?

Nhìn chung, ba mẫu xe đều có điểm mạnh riêng:

Tucson: Không gian rộng, công nghệ hiện đại, giá hợp lý, hướng đến khách hàng trẻ và gia đình nhỏ.

CX-5: Thiết kế đẹp, cảm giác lái tốt, hệ thống treo cải tiến, nhưng nội thất chưa thực sự nổi bật.

CR-V: Bền bỉ, nhiều công nghệ, đa dạng cấu hình, nhưng giá cao và hàng ghế sau hơi chật.

Điều này đặt ra câu hỏi: người Việt mua xe theo trải nghiệm thực tế hay theo định kiến? Thực tế, nhiều khách hàng vẫn bị ảnh hưởng bởi thương hiệu và danh tiếng lâu đời (CR-V), hoặc thiết kế và công nghệ bắt mắt (Tucson). CX-5 là lựa chọn cho người đánh giá cao cảm giác lái và thiết kế, nhưng lại cần cân nhắc yếu tố tiện nghi nội thất.

Tâm lý “mua xe theo định kiến” còn thể hiện ở việc chuộng xe Nhật bền bỉ, “sợ hỏng vặt” dù xe Hàn ngày nay đã cải tiến đáng kể. Trong khi đó, “mua xe theo trải nghiệm” lại ưu tiên không gian, tiện nghi, công nghệ và cảm giác lái thực tế. Chính sự khác biệt này dẫn đến việc Hyundai Tucson dù mới nổi nhưng vẫn chiếm được thị phần đáng kể, Mazda CX-5 giữ vững fan trung thành, còn Honda CR-V tiếp tục là lựa chọn an toàn cho người quen xe Nhật.

Tiêu chí Hyundai Tucson 2026 Mazda CX-5 2026 Honda CR-V 2026 Giá bán 769–989 triệu ~879–1.059 triệu 1,029–1,259 triệu Phiên bản cao cấp 1.6 Turbo N Line / Signature 2.5 Premium L / Hybrid 7 chỗ Động cơ 2.0L xăng / 2.0L dầu / 1.6L Turbo 2.0L / 2.5L xăng 1.5L Turbo / 2.0L Hybrid Hệ dẫn động FWD / AWD FWD / AWD FWD / AWD Công nghệ màn hình 12.3 inch cong 10.25 inch 9 inch không dây Nội thất Hiện đại, rộng rãi Thiết kế tinh tế, chưa cao cấp Rộng rãi, tiện nghi cao An toàn SmartSense, PCA, giữ làn i-Activsense, camera 360 Honda Sensing, cảnh báo điểm mù Điểm mạnh Công nghệ, không gian, giá Cảm giác lái, thiết kế Bền bỉ, đa dạng cấu hình Điểm hạn chế Chưa phổ biến lâu dài Nội thất chưa nổi bật Giá cao, hàng ghế sau chật

Kết luận

Sự lựa chọn giữa Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V không chỉ là câu chuyện về giá hay thiết kế, mà còn phản ánh tâm lý, thói quen và trải nghiệm người Việt. Tucson nổi bật nhờ công nghệ và giá hợp lý, CX-5 hấp dẫn với cảm giác lái và thiết kế, CR-V vẫn chiếm ưu thế về độ bền và thương hiệu. Người mua hiện đại, nếu dựa vào trải nghiệm thực tế, sẽ cân nhắc các yếu tố nội thất, công nghệ, vận hành hơn là định kiến truyền thống.

Nhìn chung, thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam năm 2026 đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết, và chính khách hàng mới là người được lợi nhiều nhất từ sự đa dạng về lựa chọn, công nghệ và ưu đãi.