Tucson, CR-V hay Territory: Xe nào đi cao tốc "nhàn" nhất ở 120 km/h?

Trong bối cảnh hạ tầng cao tốc tại Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ từ trục Bắc - Nam đến các tuyến vành đai mới quanh đô thị lớn, nhu cầu về một chiếc SUV/CUV “đi nhàn” ở dải tốc độ 100-120 km/h trở thành tiêu chí quan trọng không kém gì giá bán hay trang bị. Nhưng “nhàn” là gì? Và giữa Hyundai Tucson, Honda CR-V và Ford Territory, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

“Nhàn” không chỉ là công suất: Một định nghĩa thực tế

Khác với các bài đánh giá thiên về cảm xúc, “nhàn khi chạy cao tốc” có thể được bóc tách thành 4 yếu tố kỹ thuật rõ ràng:

- Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS): Đặc biệt là Cruise Control thích ứng (ACC) và giữ làn (LKA), mức độ mượt mà quyết định tài xế có thực sự “thảnh thơi” hay không.

- Vòng tua & hộp số ở 120 km/h: Anh hưởng trực tiếp đến độ ồn, mức tiêu thụ nhiên liệu và cảm giác máy.

- Độ ổn định thân xe & vô-lăng: Liên quan đến khung gầm, hệ thống treo, chiều dài cơ sở.

- Cách âm & độ rung (NVH): Yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng quyết định trải nghiệm đường dài.

Từ đó, cuộc so sánh giữa ba mẫu xe trở nên rõ ràng hơn, không chỉ dừng ở thông số.

Honda CR-V: Cân bằng toàn diện, đặc biệt ở bản hybrid

Thế hệ mới của Honda CR-V mang đến hai hướng tiếp cận: máy xăng truyền thống và hybrid e:HEV. Và nếu nói về “đi nhàn”, bản hybrid chính là điểm khác biệt lớn nhất trong phân khúc.

Ở tốc độ 120 km/h, hệ truyền động e:HEV vận hành theo kiểu motor điện dẫn động chính, động cơ xăng đóng vai trò phát điện. Điều này giúp xe giữ vòng tua thấp và ổn định, giảm đáng kể tiếng ồn so với máy xăng tăng áp truyền thống. Cảm giác “lướt”, vốn là đặc trưng của hybrid, thể hiện rõ nhất trên cao tốc.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 5,2L/100 km là đường hỗn hợp, trong khi thực tế cao tốc thuần có thể xuống khoảng 4,8L/100 km, một con số rất đáng chú ý trong phân khúc CUV hạng C.

Về ADAS, Honda Sensing tiếp tục là một trong những hệ thống hoàn thiện nhất. ACC và giữ làn hoạt động ổn định, ít giật cục, đủ để tài xế duy trì trạng thái “nhàn” trong hành trình dài. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn có xu hướng can thiệp hơi “an toàn”, chưa thật sự tự nhiên như một số đối thủ.

Điểm cộng lớn khác là độ ổn định thân xe. Trục cơ sở 2.701 mm cùng hệ treo đa điểm giúp CR-V giữ thân xe chắc chắn khi chuyển làn ở tốc độ cao. Bản AWD còn tăng thêm độ bám, dù không phải yếu tố bắt buộc với cao tốc Việt Nam.

Tổng thể, CR-V, đặc biệt bản hybrid là mẫu xe cân bằng nhất: tiết kiệm, êm ái, ổn định và ít gây mệt mỏi cho người lái.

Ford Territory: “Ông vua công nghệ” với ADAS dễ chịu nhất phân khúc

Territory không nổi bật về động cơ hay thương hiệu lâu đời tại Việt Nam như CR-V, nhưng lại gây ấn tượng mạnh ở cách Ford tinh chỉnh hệ thống hỗ trợ lái.

Trên cao tốc, Territory thể hiện rõ triết lý: để xe hỗ trợ nhưng không làm phiền người lái. Hệ thống ACC và giữ làn hoạt động mượt, can thiệp nhẹ, tự nhiên, ít tạo cảm giác “bị giật vô-lăng”, điều mà nhiều xe trong phân khúc vẫn gặp phải. Đây là điểm khiến Territory được đánh giá là “nhàn nhất về công nghệ”.

Tuy nhiên, khi xét đến yếu tố cơ khí, xe lại không quá nổi bật. Động cơ 1.5L turbo đủ dùng nhưng không mạnh, hộp số ly hợp kép đôi khi phản ứng chưa thật mượt ở dải tốc độ thấp, dù khi đã ổn định ở 120 km/h, điều này không còn quá rõ rệt.

Một điểm đáng chú ý là khả năng cách âm của Territory ở mức khá tốt, đặc biệt ở tiếng ồn lốp và gió. Tuy nhiên, độ đầm chắc thân xe chưa thực sự nổi bật khi so với CR-V ở tốc độ cao.

Tóm lại, Territory là lựa chọn lý tưởng cho người ưu tiên trải nghiệm công nghệ và sự thư thái từ ADAS, hơn là cảm giác lái thuần cơ khí.

Hyundai Tucson: Phụ thuộc phiên bản, không có cấu hình “toàn diện”

Tucson là mẫu xe có dải phiên bản rộng nhất, từ máy xăng 2.0, diesel đến 1.6 turbo AWD. Điều này đồng nghĩa: trải nghiệm “nhàn” sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn phiên bản.

Bản 2.0 xăng tiêu chuẩn có mức giá dễ tiếp cận (từ khoảng 769 triệu, bản cao nhất có thể lên gần 989 triệu đồng tùy phiên bản), nhưng lại thiếu ADAS nâng cao. Điều này khiến trải nghiệm cao tốc kém “nhàn” hơn rõ rệt do người lái phải tự kiểm soát hoàn toàn.

Ngược lại, bản 1.6 turbo HTRAC hoặc diesel cao cấp có đầy đủ ACC và giữ làn. Đặc biệt, bản diesel với mô-men xoắn 416 Nm mang lại lợi thế lớn khi duy trì tốc độ cao với vòng tua thấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tại Việt Nam, bản diesel không phải lựa chọn phổ biến, phần lớn người dùng vẫn ưu tiên máy xăng hoặc turbo.

Về vận hành, Tucson có ưu điểm ở chiều dài cơ sở 2.755 mm, dài nhất trong ba xe, giúp xe ổn định tốt trên cao tốc. Tuy nhiên, hệ thống ADAS chưa đạt độ mượt như Territory, và hộp số (đặc biệt bản DCT) đôi khi chưa thực sự “êm” trong chuyển đổi trạng thái.

Tucson vì thế là mẫu xe “đa nhân cách”: Nếu chọn đúng phiên bản, trải nghiệm có thể rất tốt; nhưng nếu chọn bản tiêu chuẩn, yếu tố “nhàn” gần như không tồn tại.

So sánh nhanh: Ai “nhàn” nhất ở 120 km/h?

Tiêu chí CR-V Territory Tucson ADAS (ACC + giữ làn) Ổn định, an toàn Mượt nhất, tự nhiên Tùy phiên bản Vòng tua & độ êm Hybrid vượt trội Trung bình Diesel tốt, xăng bình thường Ổn định thân xe Rất tốt Khá Tốt Cách âm Tốt Khá tốt Trung bình – khá Tổng thể “nhàn” Cân bằng nhất Nhàn nhờ công nghệ Phụ thuộc cấu hình

Kết luận: “Nhàn” là câu chuyện của hệ thống, không phải thông số

Nếu chỉ nhìn vào công suất hay mô-men xoắn, rất dễ đưa ra kết luận sai lệch. Thực tế cho thấy, trải nghiệm “nhàn khi chạy 120 km/h” là kết quả của sự phối hợp tổng thể giữa động cơ, hộp số, khung gầm và đặc biệt là ADAS.

Honda CR-V (đặc biệt bản hybrid): Lựa chọn toàn diện nhất, cân bằng giữa êm ái, tiết kiệm và ổn định.

Ford Territory: Dẫn đầu về độ “nhàn” từ công nghệ, phù hợp người thích lái thư thái.

Hyundai Tucson: Lựa chọn phụ thuộc phiên bản, cần cân nhắc kỹ nếu ưu tiên cao tốc.

Ở góc nhìn rộng hơn, xu hướng năm 2026 cho thấy, giá trị thực của một chiếc xe không còn nằm ở thông số riêng lẻ, mà ở cách toàn bộ hệ thống vận hành hài hòa. Và trong cuộc đua đó, những mẫu xe “biết cách giúp người lái đỡ mệt” mới là kẻ chiến thắng thực sự trên các cung đường cao tốc dài hàng trăm km.