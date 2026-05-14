Loạt xe máy điện không cần bằng lái, pin tới 165 km/lần sạc

Hiện nay, trên thị trường, nhiều hãng đã giới thiệu đa dạng các mẫu xe máy điện không yêu cầu bằng lái, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện phù hợp mà không cần bằng lái, dưới đây là một số lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026.

Yamaha NEO's

Là một trong những mẫu xe máy điện không cần bằng lái nổi bật trên thị trường, Yamaha NEO's được trang bị động cơ điện công suất 2 kW, cho tốc độ tối đa khoảng 48 km/h. Xe đạt mô-men xoắn ấn tượng 43,49 Nm, kết hợp cùng hai chế độ lái, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh theo từng điều kiện di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, mẫu xe này còn sử dụng pin lithium 51.1 V – 23.2Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 60 km cho mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, xe còn có khay pin phụ giúp mở rộng quãng đường di chuyển lên gấp đôi, mang lại sự linh hoạt cao hơn khi đi xa. Đặc biệt, tính năng đổi pin tại trạm cũng được hỗ trợ, giúp người dùng không phải chờ sạc lâu mà vẫn đảm bảo hành trình liền mạch.

NEO's cũng hội tụ các trang bị hiện đại hàng đầu với cụm đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối Y-Connect, chìa khóa thông minh smartkey, cổng sạc USB. Hệ thống phanh đĩa trước, tang trống sau và lốp không săm cũng là các trang bị an toàn giúp tối ưu quá trình vận hành.

Giá niêm yết Yamaha NEO's ở mức 49 triệu đồng (gồm 1 pin), hiện đang được hãng khuyến mãi tặng voucher tiền mặt 15 triệu đồng.

Honda ICON e:

Sản phẩm của thương hiệu Nhật nổi tiếng chất lượng, ICON e: chinh phục khách hàng với mức giá hợp lý, chỉ 20,5 triệu đồng (chưa gồm pin), khách hàng có thể thuê pin với chi phí 245.000 đồng/tháng hoặc mua pin với giá 8,8 triệu đồng. Xe sử dụng pin lithium 48V x 30,6 Ah, cho quãng đường vận hành 71 km/lần sạc. Pin có thể tháo rời thuận tiện cho việc sạc.

ICON e: được trang bị động cơ điện 1,5 kW, tốc độ tối đa 48 km/h, do đó người điều khiển không cần có bằng lái xe. Đặc biệt, nhờ mômen xoắn đạt tới 85 Nm kèm hai chế độ lái, xe đảm bảo khả năng di chuyển mạnh mẽ, linh hoạt trên điều kiện đường phố hàng ngày.

Các trang bị trên xe máy điện Nhật Bản này cũng rất ấn tượng với cụm đồng hồ kỹ thuật số, hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB, phanh đĩa trước kèm tang trống sau có CBS tăng cường an toàn khi vận hành.

Yadea Osta H+

Được trang bị động cơ điện 1,5 kW với tốc độ tối đa 49 km/h, Yadea Osta H+ cũng là một trong những mẫu xe máy điện không cần bằng lái đáng mua trên thị trường hiện nay. Xe sở hữu hai chế độ lái cùng mômen xoắn cực đại 20Nm đảm bảo việc di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Điểm mạnh của Osta H+ là sử dụng pin LFP 72V30Ah cho quãng đường vận hành 120 km/lần sạc. Pin có thể tháo rời, đồng thời hỗ trợ việc đổi pin thuận tiện tại các trạm đổi pin giúp kéo dài quãng đường vận hành mà không cần chờ đợi sạc pin.

Mẫu xe máy điện này còn tích hợp nhiều trang bị hiện đại với cụm đồng hồ TFT có hỗ trợ GPS, Bluetooth, định vị GPS tích hợp chỉ dẫn đường và giao thông theo thời gian thực. Xe còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ chống trượt TCS, hỗ trợ xuống dốc HDC,...

Giá Yadea Osta H+ niêm yết ở mức 28,99 triệu đồng (đã gồm pin).

VinFast Evo Lite

Với giá bán niêm yết 22,6 triệu đồng (gồm pin), VinFast Evo Lite cũng là một trong những mẫu xe máy điện không cần bằng lái giá dễ tiếp cận trên thị trường hiện nay. Sản phẩm còn có điểm mạnh là sở hữu pin tháo rời và có thể dễ dàng đổi pin tại các trạm đổi pin.

Evo Lite sử dụng pin LFP 1,5 kWh cho quãng đường vận hành 85 km/lần sạc, ngoài ra nếu lắp thêm pin phụ, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 165 km/lần sạc. Xe trang bị động cơ điện 1,5 kW, sở hữu hai chế độ lái và tốc độ tối đa là 49 km/h.

Thiết kế mang phong cách cổ điển cùng những trang bị hiện đại phù hợp với sở thích nhiều khách hàng. Xe cũng sử dụng phanh đĩa trước và tang trống sau mang lại sự an toàn khi vận hành.