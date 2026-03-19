CX-5 và “6 năm trên đỉnh cao”: CR-V và Tucson liệu có thể soán ngôi?

Không phải ngẫu nhiên mà Mazda CX-5 duy trì vị thế dẫn dắt phân khúc SUV/CUV hạng C tại Việt Nam trong suốt giai đoạn 2020–2025. Con số 17.262 xe trong năm 2025 (tăng 16,8%) không chỉ là một cột mốc, mà còn phản ánh một thực tế, CX-5 đang là lựa chọn mang tính “mặc định” với số đông người dùng.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở số lượng, mà ở cách mẫu xe này giữ được vị trí ấy trong một thị trường ngày càng nhiều biến động.

Một sự ổn định hiếm thấy

Nhìn lại 6 năm qua, CX-5 gần như không có giai đoạn “trồi sụt” đáng kể. Từ khoảng 12.000 xe năm 2020 lên hơn 17.000 xe năm 2025, đường tăng trưởng của mẫu xe này diễn ra đều đặn, bất chấp những thời điểm thị trường chung gặp khó.

Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp lại biến động rõ rệt. Hyundai Tucson từng có giai đoạn tăng tốc mạnh nhưng chưa tạo được áp lực đủ lớn, còn Honda CR-V tỏ ra hơi thiếu sự ổn định, đặc biệt ở các giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Khoảng cách khoảng 5.000 xe giữa CX-5 và Tucson trong năm 2025 không chỉ là chênh lệch về sản phẩm, mà còn là sự khác biệt trong cách tiếp cận thị trường.

CX-5 mạnh ở điều… tưởng như đơn giản

Điểm đáng chú ý là CX-5 không phải mẫu xe dẫn đầu về công nghệ, cũng không phải chiếc xe mạnh nhất hay rộng rãi nhất phân khúc. Nhưng nó lại làm tốt một điều khó hơn, đáp ứng vừa đủ và đúng nhu cầu số đông.

- Thiết kế dễ tiếp cận, không kén người dùng

- Trang bị đầy đủ, không “thừa thãi”

- Cảm giác lái mượt, dễ làm quen

- Chi phí sử dụng và bảo dưỡng hợp lý

Chính sự “vừa đủ” này khiến CX-5 trở thành lựa chọn an toàn trong quyết định mua xe, yếu tố đặc biệt quan trọng tại thị trường Việt Nam.

CR-V và Tucson: Tăng tốc theo cách riêng

Sự bền bỉ của CX-5 không có nghĩa là cuộc đua thiếu cạnh tranh. Ngược lại, hai đối thủ còn lại đang chọn những hướng đi rất rõ ràng.

Với Honda CR-V, câu chuyện nằm ở tính thực dụng và xu hướng. Phiên bản hybrid cùng cấu hình 5+2 chỗ giúp mẫu xe này tiếp cận nhóm khách hàng gia đình, những người sẵn sàng chi nhiều hơn để đổi lấy không gian và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, mức doanh số 6.224 xe năm 2025 cho thấy hướng đi này cần thêm thời gian để lan tỏa rộng rãi.

Trong khi đó, Hyundai Tucson lại tập trung vào trải nghiệm và trang bị. Khoảng 12.500 xe trong năm 2025 là một bước tiến đáng kể, đặc biệt khi mẫu xe này thường xuyên được bổ trợ bởi các chương trình ưu đãi và chiến lược giá linh hoạt. Tucson đang tiến gần hơn, nhưng vẫn chưa chạm tới sự ổn định mà CX-5 tạo ra.

2026: Tín hiệu cạnh tranh rõ ràng hơn

Dữ liệu đầu năm 2026 cho thấy bức tranh bắt đầu có chuyển động. Trong tháng 2, CX-5 vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 1.008 xe, nhưng khoảng cách với nhóm phía sau không còn quá lớn.

Đáng chú ý, Tucson và CR-V đều có dấu hiệu tăng tốc nhờ các chương trình ưu đãi trong tháng 3, một yếu tố có thể tạo ra biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc đua của hai cách tiếp cận khác nhau, một bên là sự ổn định đã được kiểm chứng, một bên là nỗ lực bứt phá bằng sản phẩm và chiến lược mới.

Góc nhìn: Ngai vàng được giữ bằng “độ tin cậy”

Điều giúp CX-5 duy trì vị thế không nằm ở những thay đổi lớn, mà ở sự nhất quán. Trong khi đối thủ liên tục làm mới để tìm lợi thế, Mazda lại giữ cho CX-5 một “bản sắc” rõ ràng: dễ tiếp cận, dễ sử dụng và ít rủi ro.

Ở một thị trường mà quyết định mua xe thường mang tính cân nhắc dài hạn, yếu tố “độ tin cậy trong lựa chọn” đôi khi quan trọng hơn cả công nghệ hay xu hướng.

CR-V có thể hấp dẫn hơn với hybrid và không gian, Tucson nổi bật với thiết kế và trang bị, còn CX-5 lại là chiếc xe khiến người ta ít phải suy nghĩ nhất khi xuống tiền.

Kết luận

Sáu năm dẫn dắt phân khúc không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm thành công, mà là minh chứng cho việc hiểu đúng thị trường.

Mazda CX-5 vẫn đang đứng vững nhờ sự cân bằng và ổn định. Nhưng áp lực từ Honda CR-V và Hyundai Tucson là có thật và ngày càng rõ ràng hơn.

Trong giai đoạn tới, cuộc cạnh tranh sẽ không còn xoay quanh việc “ai có gì”, mà là ai giữ được niềm tin của người dùng lâu hơn. Và ở thời điểm hiện tại, CX-5 vẫn đang làm tốt điều đó hơn bất kỳ đối thủ nào.

Bảng so sánh tổng quan Mazda CX-5 – Honda CR-V – Hyundai Tucson (03/2026)

Tiêu chí Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Tucson Giá niêm yết 749 - 979 triệu 1,029 - 1,259 tỷ ~769 - 919 triệu Ưu đãi nổi bật Giá tốt, dễ tiếp cận Tặng 50% lệ phí trước bạ (tháng 3/2026) Ưu đãi tới ~58 triệu Số chỗ ngồi 5 chỗ 5+2 (bản xăng), 5 chỗ (hybrid) 5 chỗ Kích thước (DxRxC) 4.590 x 1.845 x 1.680 mm 4.691 x 1.866 x 1.681 mm 4.630 x 1.865 x 1.665 mm Chiều dài cơ sở 2.700 mm 2.701 mm 2.755 mm (lớn nhất phân khúc) Động cơ chính 2.0L (154hp) / 2.5L (188hp) 1.5L Turbo (188hp) / Hybrid (204hp) 1.6 Turbo / 2.0 xăng / Diesel Hộp số 6AT CVT / e-CVT 6AT / 7DCT Hệ dẫn động FWD / AWD FWD / AWD FWD / AWD Điểm mạnh vận hành Cảm giác lái tốt, GVC Plus Hybrid tiết kiệm nhiên liệu Đa dạng động cơ, vận hành linh hoạt Trang bị nổi bật HUD, Bose 10 loa, i-Activsense Honda Sensing, màn 10.2", hybrid Màn hình lớn, thiết kế công nghệ cao An toàn Camera 360, ADAS đầy đủ Honda Sensing + 8 túi khí ADAS hiện đại, nhiều công nghệ Thiết kế KODO thể thao, tinh tế Cứng cáp, hiện đại, SUV gia đình Cá tính, tương lai, khác biệt Không gian Đủ dùng Rộng rãi nhất (có 7 chỗ) Rộng rãi nhờ trục cơ sở dài Điểm hạn chế Khoang hành lý nhỏ Giá cao, hàng 3 chật Thiết kế kén người dùng Khách hàng phù hợp Người thích lái, cân bằng giá trị Gia đình cần 7 chỗ, công nghệ mới Người trẻ thích công nghệ, cá tính