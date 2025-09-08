Công nghệ pin giúp xe điện nhẹ hơn, giảm mòn lốp và di chuyển xa hơn

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn đang nỗ lực cải thiện công nghệ pin nhằm mục tiêu tăng tốc độ sạc và kéo dài quãng đường di chuyển cho xe điện. Một trong những nỗ lực này đã được nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) thực hiện bằng cách phát triển một lớp phủ mới có khả năng kéo dài tuổi thọ pin lithium-lưu huỳnh (Li-S) lên đến 5 lần.

Giải pháp của NTNU giúp nâng cao sức mạnh cho pin Li-S trong xe điện.

Theo báo cáo của tạp chí Interesting Engineering, pin Li-S (Lithium-lưu huỳnh) được coi là tiêu chuẩn vàng cho xe điện nhờ khả năng sạc nhanh và độ an toàn cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Tuy nhiên, sự chuyển động liên tục của các hạt bên trong pin Li-S dẫn đến tình trạng hao mòn nhanh chóng, điều này gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong việc tạo ra pin có tuổi thọ cao.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu tại NTNU đã phát triển và được cấp bằng sáng chế cho lớp phủ mới, áp dụng vào bộ phận ngăn cách của pin nằm giữa các điện cực. Lớp phủ này hoạt động như một bộ lọc giúp giảm thiểu hư hại do hóa chất di chuyển bên trong pin. Tuổi thọ pin dài hơn có thể cho phép các cell pin lưu trữ nhiều năng lượng hơn mà không bị hao mòn nhanh chóng, từ đó giảm số lượng cell cần thiết và làm giảm trọng lượng tổng thể của pin.

Theo Interesting Engineering, một pin EV 800 volt thông thường có thể nhẹ hơn khoảng 200 kg nhờ vào công nghệ này. Xe điện nhẹ hơn không chỉ cải thiện khả năng xử lý mà còn giảm mòn lốp và mở rộng phạm vi hoạt động của pin.

Công nghệ mới cũng có ý nghĩa cho ngành năng lượng mặt trời.

Nhóm nghiên cứu cũng tin rằng công nghệ này có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như tăng cường khả năng lưu trữ năng lượng dư thừa từ các tấm pin mặt trời.

Kristina Nydal, nhà phát triển kinh doanh tại Văn phòng Chuyển giao Công nghệ của NTNU, cho biết: “Mục tiêu là mở rộng quy mô công nghệ và cấp phép cho một đối tác công nghiệp để có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ ô tô điện đến lưu trữ năng lượng xanh”. Điều này có nghĩa là nếu sử dụng tấm pin mặt trời để sạc xe điện tại nhà, người dùng có thể hưởng lợi gấp đôi từ công nghệ mới này trong tương lai.