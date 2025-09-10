Xe điện sẽ rẻ hơn rất nhiều nhờ đột phá mới

Bước đột phá này giúp giải quyết một thách thức lớn trong sản xuất pin: làm thế nào để thu hồi vật liệu quý giá từ phế liệu sản xuất mà không phải dùng đến dung môi nguy hiểm.

Giá pin đang ảnh hưởng lớn đến chi phí dành cho xe điện.

Phương pháp tái chế truyền thống thường dựa vào các quy trình hóa học có thể gây hại cho sức khỏe người lao động và môi trường. Tuy nhiên, kỹ thuật mới này sử dụng máy nghiền cơ học để xử lý catốt pin, được chế tạo bằng chất kết dính nhựa đặc biệt gọi là PTFE. Máy nghiền sẽ nghiền nát các thành phần pin và tách chúng ra khỏi lớp nền kim loại giúp bảo quản từng vật liệu ở dạng ban đầu để tái sử dụng ngay lập tức.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Münster đã dành nhiều năm để phát triển kỹ thuật tái chế cơ học này. Họ tập trung vào việc sản xuất pin bằng phương pháp mới, không sử dụng dung môi lỏng mà thay vào đó là nhựa PTFE làm chất kết dính. Khám phá này có thể định hình lại nền kinh tế sản xuất pin khi các nhà máy có thể tái chế phế liệu mà không cần xử lý hóa chất tốn kém, từ đó cắt giảm chi phí và bảo vệ người lao động khỏi tiếp xúc với các chất độc hại.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, quá trình tái chế có thể được triển khai thành công và mở rộng quy mô bằng phương pháp cơ học khô thông qua các máy nghiền. Vì các vật liệu không bị phân hủy trong quá trình tái chế nên chúng có thể được tái sử dụng trực tiếp.

Vì vậy việc tái chế pin sẽ giúp xe điện trở nên rẻ và thân thiện với người dùng hơn.

Công nghệ này cũng giải quyết nhiều vấn đề môi trường. Khi chất thải sản xuất pin bị đổ ra bãi rác, các chất độc hại thường ngấm vào đất và nguồn nước. Bằng cách tiếp tục sử dụng những vật liệu này, các nhà sản xuất giảm nhu cầu khai thác khoáng sản, vốn thường gây tổn hại đến hệ sinh thái và cộng đồng gần các địa điểm khai thác.

Phân tích tài chính cho thấy triển vọng khả quan khi áp dụng công nghệ này trong ngành công nghiệp. Các công ty áp dụng phương pháp tái chế này có thể hưởng lợi ích chi phí ngay lập tức và đạt tiêu chuẩn sản xuất sạch hơn. Các nhà sản xuất pin có thể bắt đầu áp dụng công nghệ tái chế trong vòng vài năm tới khi nâng cấp dây chuyền sản xuất. Thiết bị cơ khí cần thiết đã có sẵn trong nhiều cơ sở công nghiệp giúp việc chuyển đổi trở nên đơn giản hơn so với việc lắp đặt hoàn toàn các hệ thống xử lý hóa chất mới.

Đối với người tiêu dùng, những tiến bộ này có nghĩa là xe điện và pin gia dụng trong tương lai có thể trở nên hợp túi tiền hơn khi các nhà sản xuất giảm thiểu chất thải và thu hồi các vật liệu có giá trị.