Phil Foden đậu xe G63 gây tranh cãi, có bằng lái được 3 năm

Phil Foden gây tranh cãi khi đỗ Mercedes G-Wagon chiếm hai chỗ tại siêu thị. Ngôi sao Man City vừa sắm loạt siêu xe nhưng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận mở màn Premier League. Cụ thể, cầu thủ của Manchester City vừa trở thành tâm điểm bàn tán khi lái chiếc Mercedes G-Wagon trị giá 400.000 bảng Anh đến một siêu thị ở Cheshire.

Điều khiến dư luận chú ý không phải chiếc SUV hạng sang, mà là cách đỗ xe của anh khi chiếm trọn hai chỗ đỗ thay vì đậu gọn trong một ô tiêu chuẩn. Theo hình ảnh được ghi lại, Foden đỗ xe chếch qua hai ô trống, tạo khoảng cách lớn với các phương tiện khác.

Một số người cho rằng anh làm vậy để bảo vệ chiếc xe mới khỏi trầy xước, nhưng không ít ý kiến chỉ trích đây là hành vi thiếu ý thức. Một nhân chứng thậm chí hài hước so sánh: “Foden có thể chơi bóng đỉnh cao, nhưng với cách đỗ xe này thì xứng đáng nhận thẻ đỏ”.

Mercedes G-Wagon không phải là chiếc xe duy nhất trong garage của cầu thủ 25 tuổi. Ngôi sao tuyển Anh còn sở hữu Mercedes S-Class, Mercedes-AMG GLE 53, Toyota Vellfire và cả mẫu xe điện BYD Seal.

Đáng chú ý, Foden chỉ mới thi đỗ bằng lái vào cuối năm 2023, nhưng đã nhanh chóng sắm nhiều siêu xe, cho thấy sự thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Ngoài câu chuyện bên lề, Foden hiện cũng đang là tâm điểm tại Manchester City.

Trước thềm trận mở màn Premier League gặp Wolverhampton, tiền vệ này được cho là gặp vấn đề thể lực và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đây là thông tin khiến HLV Pep Guardiola và người hâm mộ lo lắng, bởi Foden đang giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Man City.