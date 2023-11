Toyota Yaris Cross hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ

Để đẩy mạnh doanh số cho Yaris Cross, Toyota đã đẩy mạnh các hỗ trợ lên đến 100% phí trước bạ thay vì 50% như trước đó, tuy nhiên vài dòng xe khác của hãng cũng bị giảm khuyến mãi. Trước đó, Toyota Yaris Cross vẫn có ưu đãi 100% phí trước bạ nhưng là cộng gộp từ đại lý và chính hãng thế nên các hỗ trợ này sẽ có sự phân biệt khác nhau giữa các đại lý.

Tuy nhiên giờ đây Toyota Việt Nam đã nâng ưu đãi này lên 100% nhằm có sức hút tốt hơn trước các đối thủ khác. Toyota Yaris Cross bản tiêu chuẩn có giá đề xuất 730 triệu đồng và 838 triệu đồng cho bản hybrid, như vậy sau các chương trình với mức giảm tương ứng từ 73 đến 86 triệu đồng thì giá lăn bánh tại TP.HCM chỉ từ 752 đến 861 triệu đồng. Ngoài ra người dùng còn được tặng thêm 2 năm bảo hiểm và lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/ năm cố định trong 6 tháng.

Dù được giảm giá nhưng mức giá trên vẫn có sự chênh lệch so với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Peugeot 2008 hay VinFast VF 6 vừa được ra mắt gần đây. Vì vậy, Toyota Yaris Cross bản hybrid có không ít bất lợi so với các đối thủ khác trong phân khúc, bù lại bản máy xăng sẽ có phần dễ tiếp cận hơn, đáng chú ý các trang bị giữa 2 phiên bản này không có sự chênh lệch quá nhiều về option, xe vẫn có gói an toàn Toyota Safety Sense.

Trong tháng đầu ra mắt, Toyota Yaris Cross đã có 180 xe được bàn giao, sự khởi đầu này không quá thuận lợi khi xếp gần cuối phân khúc. Không chỉ tân binh nhà Toyota mà hàng loạt các tên trong phân khúc SUV cỡ B cũng đang có các chính sách về giá nhưng đa số đều giảm trung bình 30 đến 35 triệu đồng hoặc 50% phí trước bạ kết hợp với ưu đãi từ Nhà nước, với xe tồn kho hay có số Vin 2022 sẽ có mức giảm mạnh hơn.

Bên cạnh Toyota Yaris Cross thì Toyota Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio cũng đều có các ưu đãi cho riêng mình nhưng chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Trong đó Toyota Vios được giảm 100% trước bạ ở tháng trước đó có màn bức tốc doanh số có hơn 1.400 xe bán ra thị trường.

Trước đó nữa mẫu SUV Toyota Corolla Cross từng có doanh số gần 1.700 xe trong tháng 8 nhưng sau khi cắt ưu đãi chỉ còn 230 xe bán ra trong tháng 9. Như vậy có thể suy đoán được phần nào doanh số của Toyota Yaris Cross, rất có thể sẽ có sự bức phá trong tháng 11 tới đây.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]