Bộ ba sedan giá rẻ Toyota Vios, Mazda 2 và Honda City có lợi thế gì?

Toyota Vios 2026

Toyota Vios 2026 được ưa chuộng nhờ tính thực dụng, dễ sử dụng và khả năng giữ giá. Hiện dòng xe này có giá niêm yết dao động từ 458 đến 553 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc. Ngoại hình xe hiện đại với lưới tản nhiệt góc cạnh, cụm đèn trước sắc nét, mâm hợp kim 15 inch và các đường gân dập nổi dọc thân xe. Phần đuôi được thiết kế hài hòa, tạo diện mạo trẻ trung, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Khoang nội thất mang phong cách thực dụng, tập trung vào sự thuận tiện cho người lái. Xe được trang bị vô lăng tích hợp nút bấm chức năng, màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Không gian cabin đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Toyota Vios sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Xe mang lại cảm giác vận hành êm ái, trong khi bản số sàn phù hợp với khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư và vận hành, với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5,5-6 lít/100 km.

Toyota Vios được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tùy phiên bản, xe có thể có thêm các tính năng hỗ trợ lái, camera lùi, cảm biến lùi và số lượng túi khí khác nhau. Các trang bị này giúp tăng khả năng kiểm soát xe và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống.

Toyota Vios 2026 phù hợp với người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ và người kinh doanh dịch vụ nhờ chi phí vận hành hợp lý, động cơ thực dụng, khả năng giữ giá tốt.

Mazda 2 Sedan 2026

Mazda 2 là dòng sedan giá rẻ, dao động từ 414 đến 494 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu diện mạo trẻ trung, tinh giản nhưng vẫn sang trọng. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt viền crôm, đèn pha LED thông minh, mâm hợp kim 16 inch và cụm đèn hậu sắc nét. Gương chiếu hậu tích hợp chức năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ, tăng tính tiện dụng khi sử dụng.

Nội thất xe được thiết kế cân đối, tập trung vào người lái, với các tùy chọn màu sắc như nâu, xám xanh và đen tùy phiên bản. Trang bị tiện nghi gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống Mazda Connect, dàn âm thanh 6 loa, vô lăng tích hợp nút bấm và màn hình hiển thị HUD. Khoang hành lý dung tích 440 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và những chuyến đi xa.

Về an toàn, Mazda 2 được trang bị các hệ thống ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử DSC và kiểm soát lực kéo TCS. Tùy phiên bản, xe có thêm các công nghệ i-Activsense như đèn chiếu sáng thích ứng ALH, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ phanh thông minh và cảnh báo lệch làn đường LDWS. Camera lùi và cảm biến lùi cũng hỗ trợ người lái khi đỗ xe, di chuyển trong không gian hẹp.

Mazda 2 Sedan 2026 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L, kết hợp công nghệ SkyActiv và hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định. Công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture góp phần giảm rung động, cải thiện độ êm ái và tăng sự thoải mái cho hành khách. Trong khi đó, GVC Plus phối hợp điều chỉnh mô-men xoắn động cơ và hệ thống phanh, giúp xe chuyển hướng mượt mà, ổn định hơn khi vào cua và thoát cua.

Nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, Mazda 2 Sedan 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B, đặc biệt với khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị và ưu tiên trải nghiệm lái linh hoạt.

Honda City 2026

Honda City 2026 với 2 phiên bản City L và City RS, có giá niêm yết lần lượt từ 539 đến 569 triệu đồng. Đây là mẫu sedan hạng B nổi bật với thiết kế thể thao, trẻ trung, phù hợp với gia đình và khách hàng đô thị. Ngoại thất được làm mới với lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được thiết kế hiện đại, tạo diện mạo năng động hơn. Cụm đèn LED dạng thấu kính tăng khả năng chiếu sáng, trong khi phiên bản RS gây ấn tượng với các chi tiết sơn đen và la-zăng thể thao 16 inch. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, tay nắm cửa trước có cảm biến và ăng-ten vây cá mập góp phần tăng tính tiện dụng, cá tính.

Khoang nội thất Honda City 2026 được thiết kế rộng rãi, hiện đại và chú trọng đến trải nghiệm người dùng. Phiên bản RS có màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng hệ thống âm thanh 8 loa. Ghế da phối chỉ đỏ, đồng hồ kết hợp màn hình màu 4,2 inch và vô lăng tích hợp các nút điều khiển tạo điểm nhấn thể thao. Xe còn trang bị điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm và chức năng khởi động từ xa, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, động cơ 1.5L DOHC i-VTEC sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Kết hợp hộp số CVT, hệ thống lái trợ lực điện và chế độ ECON, xe vận hành linh hoạt, tăng tốc mượt mà và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp khoảng 5,6 lít/100 km. Hệ thống khung gầm được tối ưu hóa giúp cải thiện độ ổn định và cảm giác lái.

Điểm đáng chú ý trên xe là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING, gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, thông báo xe phía trước khởi hành, đèn pha thích ứng tự động, giảm thiểu chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Riêng phiên bản RS còn có Honda CONNECT, cho phép kết nối xe với điện thoại thông minh và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ xa. Các trang bị an toàn khác gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đĩa bốn bánh, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau trên bản RS. Nhờ thiết kế bắt mắt, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi hiện đại và hệ thống an toàn phong phú, Honda City 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B.