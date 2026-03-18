Honda CT125 độ theo phong cách 'cải lương' độc nhất của chủ xe Sài Gòn

Chiếc Honda CT125 của anh Huỳnh Dũng (Gò Vấp, TP.HCM) gây chú ý khi được cá nhân hóa với hàng loạt chi tiết độ cùng phong cách trang trí đậm chất Nhật Bản. Tổng chi phí cho chiếc xe bao gồm 10 triệu săn biển số đấu giá và các phụ kiện nâng cấp, hiện đã tiệm cận mốc 200 triệu đồng.

Chiếc xe Honda CT125 nhập Thái của anh Dũng lúc mới đưa về Việt Nam và chưa lắp biển số.

Bản độ rực rỡ với loạt chi tiết cá nhân hóa

Chiếc CT125 nổi bật với bộ tem đặt thiết kế riêng phủ khắp thân xe. Các họa tiết mang phong cách Nhật Bản như Mèo Thần Tài vàng, núi Phú Sỹ, sóng Kanagawa và hoa anh đào được phối màu rực rỡ trên nền đỏ, tạo diện mạo khác biệt so với bản nguyên bản.

Anh Dũng chi gần 200 triệu độ Honda CT125 thành độc bản với phong cách rực rỡ.

Phần đầu xe được lắp kính chắn gió, baga mũi và thanh giằng ghi đông, kết hợp cặp che tay nhựa màu đỏ cùng tay thắng nhôm CNC màu vàng. Trên khu vực tay lái, chủ xe còn gắn thêm các phụ kiện trang trí như mô hình Mèo Thần Tài và dây đèn LED nhiều màu, tạo điểm nhấn khi di chuyển vào ban đêm.

Nhiều đồ chơi hàng hiệu đắt tiền được trang bị lên xe.

Hệ thống treo cũng được nâng cấp với phuộc trước và sau YSS của Thái Lan nhằm tăng độ êm khi chạy đường dài. Xe sử dụng bộ bánh căm đùm niềng nhôm căm ngoài (bánh xe nan hoa nhưng nan được gắn ra mép ngoài của vành), thiết kế tương tự loại vành trên dòng BMW R 1200 GS, cho phép dùng lốp không ruột. Bộ vành này do hãng Yoko tại Thái Lan sản xuất riêng cho dòng CT125.

Phía sau xe là thùng nhựa màu vàng gắn trên baga cỡ lớn để chở đồ trong các chuyến đi xa. Phần yên xe được thay bằng nệm Kymdan bọc da hai tông đỏ-đen, trong khi chắn bùn trước và sau màu đỏ được nhập từ cộng đồng chơi Cub tại Đài Loan.

Chiếc xe còn được trang bị đèn trợ sáng phục vụ việc đi đèo ban đêm, cùng camera 360 độ Insta360 để ghi lại hình ảnh trong các hành trình du lịch. Một số chi tiết khác như che đĩa trước, sên trần màu vàng cũng được bổ sung nhằm tăng tính thẩm mỹ.

Ảnh: NVCC.

Do pô của CT125 đặt cao ở bên phải nên xe gần như không có gác chân sau tiêu chuẩn. Chủ xe cho biết anh đã nhập riêng gác chân từ Nhật Bản để có thể chở thêm người khi cần.

Chiếc Cub nhập Thái từng chạy tour gần 2.000 km

Theo anh Huỳnh Dũng, mẫu CT125 được đại lý chính hãng tại Việt Nam bán từ tháng 12/2025 với giá khoảng 109 triệu đồng cho bản màu xám. Tuy nhiên chiếc xe của anh là xe nội địa Thái Lan nhập khẩu nguyên chiếc, có giá hơn 130 triệu đồng khi về Việt Nam.

Xe mang biển số 22AA-882.88 có được do trúng đấu giá, góp phần tăng thêm sự độc đáo cho chiếc Cub này.

Biển số VIP được anh Dũng săn được trong phiên đấu giá.

Không chỉ để trưng bày, chiếc xe đã được chủ nhân đưa đi hành trình dài ngay sau khi hoàn thiện. Trong dịp đầu năm, anh Dũng cùng chiếc Cub thực hiện chuyến du xuân kéo dài khoảng 10 ngày, đi qua nhiều địa điểm như TP.HCM - Phan Rang - Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn - Đà Lạt - Bảo Lộc - TP.HCM, với tổng quãng đường gần 2.000 km.

Anh Dũng cùng chiếc Cub thực hiện chuyến du xuân kéo dài khoảng 10 ngày.

Theo chủ xe, chiếc CT125 chủ yếu được sử dụng cho các chuyến đi cà phê, dạo phố và du lịch bằng xe máy, đồng thời vẫn sẽ tiếp tục được nâng cấp thêm phụ kiện trong thời gian tới.