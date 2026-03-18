Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

Low Rider S và Road Glide 3 2026 bổ sung chi tiết mạ crom

Ở phiên bản 2026, Harley-Davidson mang trở lại phong cách kim loại sáng bóng với các chi tiết mạ crom trên hai mẫu xe Low Rider S và Road Glide 3. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý sau nhiều năm hãng tập trung vào phong cách “blacked-out” với các chi tiết sơn đen.

Trên Low Rider S, các chi tiết mạ crom xuất hiện ở hệ thống ống xả, nắp động cơ và một số điểm nhấn trang trí khác, tạo diện mạo nổi bật hơn so với phiên bản trước. Mẫu cruiser hiệu suất cao này tiếp tục sử dụng động cơ Milwaukee-Eight 117 High Output V-Twin, kết hợp hệ thống nạp Heavy Breather cùng ống xả hiệu suất 2-into-1.

Trong khi đó, Road Glide 3 - mẫu trike ba bánh của Harley-Davidson cũng được bổ sung các chi tiết mạ crom trên động cơ và hệ thống xả. Xe vẫn sử dụng động cơ Milwaukee-Eight 117 với công nghệ VVT, đi kèm nhiều trang bị hiện đại như đèn LED toàn bộ, màn hình cảm ứng chạy hệ điều hành Skyline OS cùng các chế độ lái khác nhau.

Road Glide 2026 có thêm tùy chọn yên đơn

Bên cạnh các chi tiết mạ crom mới, Road Glide phiên bản 2026 còn được bổ sung tùy chọn Low Profile Solo Touring Seat, đây là yên đơn dành cho người lái một mình.

Tùy chọn này thay thế bộ yên hai chỗ touring tiêu chuẩn bằng thiết kế yên đơn thấp, mang phong cách thể thao và gọn gàng hơn. Kiểu yên này vẫn được thiết kế để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển đường dài, đồng thời tạo diện mạo cá tính hơn cho chiếc bagger touring của Harley-Davidson.

Phiên bản Road Glide với yên đơn được cung cấp cùng màu sơn Dark Billiard Gray, kết hợp với các chi tiết mạ crom, tạo nên phong cách vừa cổ điển vừa mạnh mẽ cho mẫu xe. Những thay đổi này cho thấy Harley-Davidson đang tăng thêm các tùy chọn cá nhân hóa cho dòng xe 2026, đồng thời đánh dấu sự trở lại của phong cách mạ crom trên nhiều mẫu cruiser của hãng.