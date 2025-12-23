Ưu nhược điểm của Toyota Veloz Cross, giá từ 638 triệu đồng

Các mẫu xe đa dụng gia đình, thiết kết 7 chỗ ngồi, hiện đang lên ngôi ở thị trường Việt Nam. Phân khúc thị trường ô tô này nóng lên nhờ nhu cầu đi lại của toàn bộ gia đình bằng xe bốn bánh ngày càng gia tăng, nhất là việc sử dụng cho việc đi lại hằng ngày và đi du lịch ngắn ngày.

Trong số các lựa chọn MPV hiện nay, Toyota Veloz Cross được đánh giá cao nhờ có nhiều ưu điểm. Mẫu xe này có 2 bản lựa chọn, với giá niêm yết từ 638-660 triệu đồng. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi tiến hành đánh giá khách quan Toyota Veloz Cross trên một số tiêu chí dưới đây.

Ưu điểm về ngoại thất

Đầu xe hướng cao với lưới tản nhiệt tổ ong và ốp cản trước tạo nên diện mạo mạnh mẽ, hiên ngang. Mũi xe cao kết hợp lưới tản nhiệt hình thang lớn cùng cụm đèn full-LED sắc nét và dải xi-nhan hiệu ứng dòng chảy khiến phần đầu xe thêm hầm hố.

Không theo kiểu MPV truyền thống, Toyota Veloz Cross mang phong cách CUV đô thị hiện đại và cá tính. Gương chiếu hậu gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ giúp người lái thuận tiện trong quá trình vận hành.

Bên hông xe nổi bật với đường mạ chrome kéo dài từ đầu đến đuôi, đi kèm bộ mâm 17 inch và các đường gân dập nổi quanh khung bánh.

Phần đuôi xe được tạo hình dạng thang cùng ốp cản sau thể thao, mang lại cảm giác chắc chắn. Cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch hoàn thiện tổng thể bề thế và khỏe khoắn của Veloz Cross.

Ưu điểm về nội thất

Nội thất Toyota Veloz Cross nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 9 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình đa thông tin 7 inch TFT tùy chỉnh 4 chế độ hiển thị. Hệ thống đèn trang trí nội thất trên bảng điều khiển và ốp cửa tạo điểm nhấn hiện đại, đồng thời hỗ trợ tầm nhìn khi lái xe ban đêm.

Xe được trang bị nhiều tiện nghi như phanh tay điện tử, điều hòa tự động một vùng, gương chiếu hậu gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ và sạc không dây. Khoảng cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đạt 980 mm, rộng nhất phân khúc, mang lại không gian ngồi thoải mái.

Hàng ghế thứ hai có khả năng trượt lên đến 240 mm và tích hợp tựa tay, tăng sự thư giãn cho hành khách. Tất cả các hàng ghế đều có thể gập và điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Chế độ sofa ở hàng ghế thứ hai tạo cảm giác rộng rãi như một không gian sinh hoạt di động.

Ghế ngồi bọc da kết hợp nỉ cao cấp mang lại sự êm ái và dễ chịu trên mọi hành trình. Hệ thống sạc được bố trí ở tất cả các hàng ghế, gồm sạc không dây phía trước và cổng USB cho hàng ghế sau. Ngoài ra, các chi tiết tiện ích như khay giữ cốc phía trước góp phần hoàn thiện sự tiện nghi cho khoang nội thất.

Ưu điểm về động cơ và an toàn

Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L đạt chuẩn khí thải Euro 5, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số D-CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 6,3 lít/100 km, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense hiện đại. Hệ thống này bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Ngoài ra, xe còn có các công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trang bị an toàn được hoàn thiện với camera 360 độ và hệ thống 6 túi khí. Tuy nhiên, việc thiếu kiểm soát hành trình thích ứng vẫn được xem là điểm hạn chế của Toyota Veloz Cross.

Một số nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm, Toyota Veloz Cross vẫn tồn tại một số hạn chế mà người dùng cần cân nhắc trước khi lựa chọn. Kích thước lớn của xe có thể gây bất tiện khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc các tuyến đường hẹp.

Thiết kế ngoại hình chưa thực sự nổi bật, đặc biệt phần đầu xe khá tương đồng với Avanza, làm giảm tính khác biệt. Chất liệu hoàn thiện chủ yếu là nhựa cứng, hàng ghế thứ ba chật và không có cửa gió điều hòa riêng, đồng thời khả năng cách âm chưa tốt ở tốc độ cao. Ngoài ra, mức giá cao hơn mặt bằng chung phân khúc cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Veloz Cross.