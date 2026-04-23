Loạt xe Toyota Veloz Cross được rao bán lại sau 2 - 3 năm sử dụng, từ 475 triệu đồng

Thị trường xe cũ đang ghi nhận nhiều lựa chọn đáng chú ý với dòng Toyota Veloz Cross, mức giá dao động quanh 475 - 520 triệu đồng tùy phiên bản, năm sản xuất và tình trạng xe. Khoảng giá này được xem là “mềm” nếu đặt cạnh chi phí lăn bánh ban đầu của mẫu MPV 7 chỗ này khi còn mới.

Khảo sát cho thấy, các xe Toyota Veloz Cross 2022 bản 1.5 CVT đang được rao bán phổ biến từ khoảng 490 - 520 triệu đồng. Những chiếc xe nhập khẩu, màu sắc phổ thông như bạc hoặc trắng, odo khoảng 32.000 - 80.000 km thường có giá cao hơn nếu đi kèm lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Một số tin rao còn nhấn mạnh xe “full lịch sử hãng”, “máy số zin”, hay “không ngập nước, không tai nạn” nhằm tăng độ tin cậy cho người mua.

Ở tầm giá thấp hơn, bản Toyota Veloz Cross Top 2022 có thể tìm thấy từ khoảng 475 triệu đồng, thường là xe đã chạy nhiều hơn, khoảng 80.000 km. Dù vậy, các trang bị nổi bật như phanh tay điện tử, màn hình giải trí, camera hay các tính năng an toàn vẫn là điểm giữ giá cho phiên bản này trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Với đời mới hơn, Toyota Veloz Cross Top 2023 hiện được chào bán quanh mức 510 triệu đồng. Xe sản xuất trong nước, odo khoảng 68.000 km, nổi bật với nội thất ghế da cao cấp, tính năng giữ phanh tự động, cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương. Mức giá này cho thấy độ mất giá không quá sâu sau 1 - 2 năm sử dụng, phản ánh sức hút ổn định của mẫu MPV này.

Đáng chú ý, xe đời 2024 cũng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường xe cũ với giá khoảng 520 triệu đồng cho bản CVT, odo khoảng 40.000 km. Người bán thường cam kết xe không chạy dịch vụ, không tai nạn, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, với xe đời còn khá mới, mức chênh lệch so với xe mới không quá lớn, người mua sẽ cần cân nhắc kỹ.

Nhìn tổng thể, Toyota Veloz Cross sau 2 - 3 năm sử dụng đang mất giá khoảng 15 - 25% so với thời điểm lăn bánh ban đầu. Đây là mức khấu hao tương đối dễ chấp nhận trong phân khúc MPV 7 chỗ. Với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận mẫu xe rộng rãi, nhiều tiện nghi và phù hợp gia đình.

Dù vậy, các tin rao bán thường mang tính tham khảo. Những thông tin như “xe đẹp”, “máy zin”, “không lỗi” vẫn cần được kiểm chứng thực tế. Người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ, động cơ và giấy tờ pháp lý trước khi xuống tiền để tránh rủi ro.