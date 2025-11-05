Toyota tung ưu đãi khủng cho khách hàng mua xe trong tháng 11

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số tháng 10/2025 đạt 8.000 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus. Trong đó, 7.768 xe mang thương hiệu Toyota được giao tới khách hàng, tăng 11% so với tháng trước; gồm 2.521 xe lắp ráp trong nước và 5.247 xe nhập khẩu.

Phân khúc xe Hybrid Electric tiếp tục tăng trưởng mạnh với 822 xe bán ra, tăng 10% so với tháng 9, cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Ở mảng xe sang, Lexus bàn giao 232 xe, nâng tổng số xe đến tay khách hàng Việt lên 15.452 chiếc kể từ khi ra mắt.

Trong tháng 10, Yaris Cross dẫn đầu doanh số của Toyota với 1.833 xe, tiếp theo là Vios (1.402 xe). Các mẫu Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross lần lượt đạt 870, 817 và 754 xe.

Bước sang tháng 11/2025, TMV phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) và hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai loạt ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua xe mới. Cụ thể:

Toyota hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho các mẫu Camry, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio; 50% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux; tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho người mua Yaris Cross, Corolla Cross bản xăng và B-MPV.

Khách hàng vay mua xe cũng được hưởng lãi suất chỉ từ 1,49%/năm cho xe Hybrid và 1,99%/năm cho các mẫu xăng trong 6 tháng đầu. Đặc biệt, Toyota lần đầu áp dụng chính sách vay trả trước 0 đồng, lãi suất từ 7,99%/năm cho năm đầu, áp dụng với toàn bộ dòng xe Toyota.

Những chính sách này được kỳ vọng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe mới, đồng thời tiếp nối đà tăng trưởng doanh số ấn tượng của TMV trong giai đoạn cuối năm.