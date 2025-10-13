Toyota Rumion trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, giá từ 304 triệu đồng

Chung nền tảng với Suzuki Ertiga, Toyota Rumion có thiết kế gần như giống hệt mẫu MPV của Suzuki, chỉ khác ở một vài chi tiết mang dấu ấn thương hiệu Toyota. Hiện mẫu xe này đang được bán tại nhiều thị trường châu Á và Đông Nam Á.

Toyota Rumion được coi là "bản sao" của Suzuki Ertiga

Theo trang detikOto, Rumion được định vị trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hướng đến khách hàng gia đình, nổi bật với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,88 lít/100 km (tương đương 20,5 km/l) – con số tiết kiệm hàng đầu phân khúc.

Xe có kích thước dài 4.420 mm, rộng 1.735 mm, cao 1.690 mm và bố trí 7 chỗ ngồi. Ngoại thất ngoài lưới tản nhiệt mới, các chi tiết còn lại như đèn chiếu sáng, đèn hậu và mâm xe đều tương tự Ertiga.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng 17,8 cm hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, ghế hàng hai có thể gập 60:40 linh hoạt, hệ thống điều hòa cho hàng ghế hai và ba, cùng nhiều tiện nghi khác. Mẫu MPV này cũng được tích hợp hệ thống kết nối Toyota i-Connect, cho phép điều khiển xe từ xa, hỗ trợ đồng hồ thông minh và ra lệnh bằng giọng nói.

Đặc biệt, Toyota cũng đã nâng cấp Rumion với gói an toàn tiêu chuẩn mới. Toàn bộ các phiên bản nay đều được trang bị 6 túi khí, gồm hai túi khí trước, hai túi khí bên và hai túi khí rèm. Bản cao cấp nhất (V) còn có thêm hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Ngoài ra, xe vẫn giữ đầy đủ các trang bị an toàn như ABS/EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp (Brake Assist), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Hold Assist), cảm biến lùi, cảnh báo tốc độ cao và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Toyota Rumion sử dụng động cơ xăng K15C 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid hoặc CNG, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 136,8 Nm. Với bình xăng 45 lít, bản mild-hybrid có thể di chuyển tới 922 km sau mỗi lần đổ đầy.

Tại Ấn Độ, Toyota Rumion được phân phối chính hãng với giá từ 10,4 lakh rupee (khoảng 304 triệu đồng). Dù là “anh em song sinh” của Suzuki Ertiga, Rumion vẫn tạo khác biệt nhờ diện mạo thể thao và cụm lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Toyota Innova.

Tại Việt Nam, Suzuki đã dừng phân phối Ertiga để tập trung vào XL7 – mẫu xe dùng chung nền tảng nhưng mang phong cách lai crossover. Hiện chưa rõ Toyota có kế hoạch đưa Rumion về thị trường Việt Nam hay không.