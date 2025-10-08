Toyota "mạnh tay" giảm giá cho Camry gần trăm triệu đồng

Bước sang tháng 10/2025, Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D duy nhất còn duy trì doanh số ổn định tại Việt Nam đang được ưu đãi mạnh tay chưa từng có. Ngoài chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Toyota Việt Nam, nhiều đại lý còn áp dụng giảm giá hoặc tặng quà thêm, đưa tổng mức ưu đãi lên tới khoảng 100 triệu đồng.

Theo chương trình của hãng, toàn bộ các phiên bản Camry đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 61–77 triệu đồng, tuỳ theo giá niêm yết. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu xe nay chỉ còn từ 1,154–1,453 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu 1,220–1,530 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đại lý tiếp tục bổ sung ưu đãi riêng như giảm trực tiếp tiền mặt hoặc tặng phụ kiện, phiếu nhiên liệu... tổng giá trị khoảng 25–35 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 10/2024, Camry nhận được chính sách kích cầu quy mô lớn từ cả hãng lẫn hệ thống phân phối.

Dù được giảm giá, Toyota Camry vẫn là mẫu xe đắt nhất phân khúc, cao hơn so với Honda Accord (1,319 tỷ đồng) và KIA K5 (849–957 triệu đồng). Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng đến sức hút của Camry – mẫu xe vẫn duy trì doanh số vượt trội so với phần còn lại.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota bán được 1.531 chiếc Camry, trong khi Kia K5 chỉ đạt 157 chiếc, Mazda6 56 chiếc và Honda Accord 24 chiếc. Đáng chú ý, bản Camry hybrid – dù có giá cao nhất (1,530 tỷ đồng) – lại chiếm tới 60% tổng doanh số với 919 xe, cho thấy xu hướng người dùng đang ngày càng ưu tiên công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Hiện Camry tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9, với phong cách thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn. Phiên bản hybrid trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 224 mã lực, hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Bản động cơ 2.0L vẫn được duy trì, cho 170 mã lực, hộp số CVT.

Khoang nội thất là điểm cải tiến nổi bật, với cụm màn hình kép 12,3 inch, HUD 10 inch, cùng cách bố trí các nút bấm tối ưu công thái học. Hàng ghế sau tiếp tục là thế mạnh truyền thống với không gian rộng rãi, nhiều tiện ích. Hệ thống Toyota Safety Sense (TSS) cũng được bổ sung hai tính năng mới: hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và phanh hỗ trợ đỗ xe tự động.

Trong bối cảnh thị hiếu người dùng ngày càng chuyển dịch sang SUV và CUV, phân khúc sedan cỡ D phổ thông đang thu hẹp nhanh chóng. Doanh số toàn phân khúc từ mức hơn 10.000 xe/năm giai đoạn 2012–2015 đã giảm còn 2.337 xe trong năm 2024, và chỉ đạt 1.768 xe trong 8 tháng đầu 2025. Nhiều mẫu xe như Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Nissan Teana đã dừng bán, còn Mazda6 và Honda Accord đang chật vật với lượng tiêu thụ rất thấp.

Giữa bức tranh ảm đạm đó, Toyota Camry gần như “một mình một chợ” ở phân khúc sedan cỡ D, và đợt giảm giá lớn lần này có thể xem là động thái vừa duy trì doanh số, vừa củng cố vị thế thống trị của mẫu xe biểu tượng này.