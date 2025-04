Mitsubishi Xpander vẫn thống lĩnh phân khúc MPV

Vào tháng 2/2025, phân khúc xe MPV tại Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh số 3.265 xe được giao tới tay khách hàng, tăng 9,2% so với tháng đầu năm. Đặc biệt, Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bán ra 1.053 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 30,3% so với tháng trước và 64,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe đi đầu về doanh số trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

Để có thể đạt được điều này, không thể không nhắc đến chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Xpander của Mitsubishi, giúp mẫu xe này không chỉ thu hút khách hàng mà còn tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc.

Xếp thứ hai là KIA Carnival, nhưng chỉ đạt doanh số 451 chiếc được bán ra trong tháng 2, tăng 40,5% so với tháng trước và hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có mức giá cao nhất trong phân khúc, từ 1,299 - 1,849 tỷ đồng, KIA Carnival vẫn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với người tiêu dùng.

Tuy chỉ bán được 386 xe trong tháng 2 nhưng Toyota Innova Cross đã ghi nhận sự tăng trưởng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫu vậy, doanh số giảm 19,6% so với tháng trước đã khiến mẫu xe này phải nhường vị trí thứ hai cho KIA Carnival.

Doanh số xe MPV được bán ra trong tháng 2/2025 khi so với tháng 1.

Ở vị trí thứ tư, Toyota Veloz Cross với 364 chiếc bán ra, đã có sự tăng trưởng ấn tượng gần 68% so với tháng trước. Trong khi đó, Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ năm với 304 chiếc được bán, ghi nhận mức tăng trưởng 66% so với tháng đầu năm.

Các mẫu xe khác như KIA Carens, Honda BR-V, Suzuki XL7 và Hyundai Custin vẫn duy trì doanh số từ 100 - 250 chiếc/tháng, trong khi Toyota Avanza và Alphard có doanh số thấp nhất, chỉ đạt 70 chiếc và 15 chiếc tương ứng.

Nhìn chung, thị trường xe MPV Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều mẫu xe không chỉ cải thiện doanh số mà còn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào các chính sách ưu đãi và thiết kế hiện đại. Sự phát triển này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho khách hàng trong thời gian tới.