Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander: Cuộc đối đầu khốc liệt MPV tầm giá 600 triệu đồng

Ngoại thất

Mitsubishi Xpander 2025 ghi điểm với kích thước vượt trội, dài 4.595 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.750 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng cho cả hành khách lẫn hành lý. Chiều dài thân xe tăng thêm 120 mm so với phiên bản trước, kết hợp cùng thiết kế mở rộng ở cả đầu và đuôi xe giúp tổng thể chiếc xe trở nên bề thế và vững chãi hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình cần sự thoải mái trong từng hành trình.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid sở hữu kích thước gọn gàng hơn một chút với chiều dài 4.450 mm, rộng 1.775 mm, cao 1.710 mm và khoảng sáng gầm 200 mm – mang lại lợi thế linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và trên các cung đường gồ ghề. Dù không rộng bằng Xpander, XL7 vẫn đảm bảo sự thoải mái cho hành khách với không gian hợp lý và chiều dài cơ sở 2.740 mm tối ưu cho chỗ ngồi. Điểm nhấn đặc biệt là thiết kế ngoại thất 2 tone cá tính với 3 tùy chọn phối màu đầy phong cách: Trắng ngà - Đen, Cam - Đen và Trắng - Đen.

Xpander 2025 sở hữu ngoại hình mới mẻ và hiện đại, đậm chất crossover năng động. Lưới tản nhiệt với thanh crôm chữ X to bản – biểu tượng của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield – tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và khác biệt. Đèn chiếu sáng trước dạng LED thấu kính thiết kế T-Shape không chỉ bắt mắt mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng trong mọi điều kiện. Bộ mâm 17 inch hai tông màu cùng thiết kế không viền tạo nên dáng vẻ thể thao, trẻ trung, giúp Xpander vừa giữ được chất MPV thực dụng, vừa toát lên phong cách của một mẫu xe đô thị hiện đại.

Ở chiều ngược lại, Suzuki XL7 Hybrid mang dáng vẻ SUV đậm chất thể thao với lưới tản nhiệt nổi bật, cụm đèn chiếu sáng full LED tích hợp chức năng tự động bật/tắt và điều chỉnh chùm sáng. Cản trước và chắn bùn thiết kế chắc chắn, phối màu đen tạo nên vẻ ngoài cơ bắp, sẵn sàng chinh phục những địa hình khó nhằn. Từ góc nhìn ngang, thân xe vuông vức, các đường gân nổi mạnh mẽ kéo dài theo chiều dọc, kết hợp với tay nắm cửa cùng màu và gương chiếu hậu sơn đen tích hợp xi nhan – tất cả tạo nên một tổng thể cứng cáp, hiện đại và đậm chất phiêu lưu.

Nội thất

Cả Mitsubishi Xpander 2025 và Suzuki XL7 Hybrid đều mang đến loạt tiện nghi hấp dẫn, nhưng mỗi mẫu xe lại có cách chinh phục người dùng theo một phong cách riêng biệt.

Xpander 2025 cho thấy bước tiến lớn về công nghệ và trải nghiệm người dùng với loạt trang bị hiện đại như phanh tay điện tử (EPB), giữ phanh tự động (Auto Hold), gạt mưa và đèn pha tự động, camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh. Không gian nội thất được thiết kế theo triết lý “Horizontal Axis” – hướng đến sự liền mạch và tối ưu không gian sử dụng. Bề mặt táp-lô và bảng điều khiển trung tâm trải dài theo phương ngang, kết hợp vật liệu cao cấp cùng đường chỉ may tinh xảo tạo nên một không gian sang trọng, tinh tế bậc nhất phân khúc.

Nội thất Xpander 2025 sử dụng tông màu đen - nâu (bản AT Premium) và đen - xanh navy (bản Xpander Cross), ghế da tổng hợp mới có khả năng giảm hấp thụ nhiệt, giúp người ngồi luôn cảm thấy dễ chịu. Cụm điều hòa kỹ thuật số được thiết kế mới với nút bấm tinh xảo, tích hợp chế độ Max Cool – cho phép làm lạnh nhanh chỉ bằng một thao tác. Điều hòa hàng ghế sau cũng được nâng cấp với cánh gió và nút điều chỉnh mới.

Xpander không quên chăm chút sự tiện nghi với nhiều chi tiết nhỏ nhưng hữu dụng: bệ tì tay có ngăn chứa khăn giấy và chỗ để 4 chai nước 600 ml, hàng ghế sau có tựa tay tích hợp hộc để cốc, phía sau có sẵn 2 cổng USB (Type-A và Type-C) cho các thiết bị điện tử. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth 5.0, kết nối USB và điều khiển bằng cử chỉ, nâng trải nghiệm công nghệ lên tầm cao mới. Cụm đồng hồ tốc độ, vô lăng 3 chấu và đồ họa khởi động cũng được thiết kế lại theo phong cách hiện đại và tinh gọn.

Suzuki XL7 Hybrid không kém cạnh với khoang nội thất tông màu đen lịch lãm, viền mạ bạc nổi bật, toát lên sự hiện đại. Vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển đa chức năng, kết hợp cùng màn hình kỹ thuật số MID hiển thị thông tin vận hành sắc nét. Trung tâm là màn hình giải trí 10 inch kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hỗ trợ USB và Bluetooth, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí và kết nối thông minh.

Điều hòa tự động với các cửa gió bố trí hợp lý cho cả hai hàng ghế đầu và sau, đảm bảo không khí luôn mát mẻ và lưu thông tốt. Ghế ngồi cho 7 người được thiết kế rộng rãi, hàng ghế trước và giữa có thêm bệ tì tay tiện dụng, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý. Dung tích cốp lên đến 803L khi gập hàng ghế sau, đủ sức chứa cho các chuyến đi dài hoặc nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia đình.

Động cơ và An toàn

Cả Mitsubishi Xpander 2025 và Suzuki XL7 Hybrid đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất tối đa 104–105 mã lực. Tuy nhiên, Xpander nhỉnh hơn với mô-men xoắn 141 Nm (so với 138 Nm của XL7), mang lại khả năng tăng tốc mượt mà hơn. Cả hai đều dùng hộp số tự động 4 cấp, và có thêm tùy chọn số tay 5 cấp, phù hợp với người dùng thích cảm giác lái chủ động hơn.

Xpander 2025 nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt nhờ động cơ MIVEC mạnh mẽ, hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe ổn định trên nhiều địa hình. Mức tiêu thụ nhiên liệu dao động từ 6,2 – 7 lít/100km, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày và tiết kiệm chi phí xăng dầu. Khả năng lội nước lên đến 400 mm cùng khoảng sáng gầm xe 225 mm giúp Xpander tự tin vượt địa hình khó.

XL7 Hybrid lại ghi điểm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ hệ thống mild-hybrid SHVS, kết hợp máy phát điện và pin lithium-ion, hỗ trợ động cơ khi khởi động và tăng tốc. Tính năng Idling Stop giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,9 lít/100km đường hỗn hợp – rất ấn tượng với một mẫu xe 7 chỗ.

Mitsubishi Xpander 2025 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động và bị động, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách: Hệ thống ABS, EBD, BA: Hỗ trợ phanh hiệu quả trong mọi tình huống; Cân bằng điện tử (ESC) và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA): Duy trì độ ổn định, tránh trượt xe khi leo dốc; Túi khí, camera lùi, và cảm biến lùi: Giảm thiểu rủi ro khi xảy ra va chạm và hỗ trợ đỗ xe an toàn.

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid nổi bật với các công nghệ hỗ trợ an toàn tiện lợi và tiết kiệm nhiên liệu: Hệ thống SHVS mild-hybrid giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng hiệu suất vận hành; Chức năng Idling Stop giúp tự động ngắt động cơ khi dừng, giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải; Đèn pha tự động, đèn dẫn đường, gương chiếu hậu gập điện: Tăng tính tiện nghi và an toàn khi sử dụng hàng ngày; Công nghệ hỗ trợ người lái như đèn "Đến xe" và "Về nhà" tạo sự thuận tiện và an toàn trong điều kiện thiếu sáng.

Như vậy, Xpander 2025 chú trọng các tính năng an toàn cốt lõi, giúp kiểm soát và bảo vệ tối đa trong quá trình vận hành. Trong khi đó, XL7 Hybrid lại nổi bật với hệ thống hybrid thông minh cùng các tiện ích hiện đại phục vụ trải nghiệm lái xe hàng ngày tiết kiệm và tiện lợi hơn.

Kết luận: Mitsubishi Xpander nổi bật với không gian rộng, tiện nghi hiện đại thích hợp cho gia đình đông người. Suzuki XL7 lại ghi điểm nhờ thiết kế thể thao, cá tính rất lý tưởng cho người trẻ yêu thích sự năng động. Mỗi xe đều có những lợi thế khiến cho cuộc chiến trong phân khúc MPV 600 triệu đồng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết!

