Hyundai Stargazer giảm giá trăm triệu - xe 7 chỗ thực dụng cho người dám khác biệt

Trong tháng 7/2026, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho mẫu MPV Stargazer với mức giảm giá tối đa lên tới 117 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.

Hiện Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp, có giá niêm yết lần lượt 569 triệu và 615 triệu đồng. Với mức ưu đãi đang áp dụng trong tháng 7, giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ 452-498 triệu đồng nếu quy đổi toàn bộ giá trị khuyến mại vào giá xe.

Mức giá sau ưu đãi giúp Hyundai Stargazer trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá bán thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đáng chú ý, giá xe còn thấp hơn cả một số đối thủ cùng phân khúc như Suzuki XL7 hay Mitsubishi Xpander, dù các mẫu xe này cũng đang được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Không chỉ cạnh tranh với các mẫu MPV, giá bán hiện tại của Stargazer còn tiệm cận nhiều mẫu sedan hạng B như Toyota Vios G CVT hay Hyundai Accent bản Đặc biệt và Cao cấp. Trong khi đó, lợi thế về cấu hình 7 chỗ ngồi cùng không gian sử dụng rộng rãi giúp mẫu xe của Hyundai phù hợp hơn với các gia đình đông thành viên cũng như khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Mẫu Stargazer đang được phân phối là phiên bản nâng cấp (facelift) mới nhất tại Việt Nam. So với trước đây, xe có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại và khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài, cụm đèn pha đặt cao cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo cảm giác bề thế. Các đường gân dập nổi trên thân xe cũng được thiết kế rõ nét hơn, góp phần mang đến diện mạo năng động và thể thao.

Hyundai Stargazer có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.780 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Các thông số này giúp mẫu MPV sở hữu không gian nội thất rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình cũng như khai thác dịch vụ.

Bên trong khoang lái, Stargazer được nâng cấp với thiết kế hiện đại hơn, nổi bật là cụm màn hình kép 10,25 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Xe tiếp tục được trang bị các tiện ích như kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động cùng cửa gió dành cho hàng ghế sau nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 vẫn sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số iVT. Hệ truyền động này hướng đến khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ nhiều chế độ lái và chế độ giả lập 8 cấp số. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 6,51 lít/100 km.

Ở phiên bản mới, Hyundai cũng bổ sung gói công nghệ an toàn SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động, góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn trong nhiều điều kiện giao thông.

Như vậy, so sánh về chi phí/lợi ích mang lại, rõ ràng Stargazer đang mang tới lựa chọn mang tính thực dụng cao cho khách hàng Việt. Đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.