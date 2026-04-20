Điểm sáng của Toyota Corolla Cross HEV khiến các đối thủ dè chừng

Toyota Corolla Cross 2026 là mẫu crossover được nhiều người hâm mộ, có hai phiên bản tùy chọn là 1.8V và 1.8HEV, có giá niêm yết lần lượt là 820 và 865 triệu đồng. Dòng xe này có khả năng cạnh tranh mạnh với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Trong đó, phiên bản 1.8HEV của Corolla Cross 2026 có nhiều điểm sáng. Trong đó, nổi bật nhất của phiên bản này chính là sở hữu công nghệ kết hợp xăng – điện giúp xe vận hành mượt mà, mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và thân thiện môi trường. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ khoảng 4.5L/100km, hơn hẳn bản chạy xăng thuần chất.

Mẫu xe gây ấn tượng mạnh với thiết kế trẻ trung, thể thao, dễ dàng thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nền tảng TNGA danh tiếng mang lại cảm giác lái chắc chắn, ổn định và đầy hứng khởi. Bán kính quay đầu chỉ 5,2 m giúp xe cực kỳ linh hoạt trong đô thị, phù hợp cả với người mới lái. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn, logo Hybrid đặc trưng và thiết kế tinh tế hiện đại. Hệ thống đèn pha Bi-LED cho hiệu năng chiếu sáng tối ưu, đi kèm dải xi nhan “dòng chảy” sang trọng.

Thân xe khỏe khoắn với bộ mâm 18 inch 5 chấu kép đầy cá tính. Gương chiếu hậu tích hợp cảnh báo điểm mù và tự điều chỉnh khi lùi giúp tăng độ an toàn. Thanh giá nóc tiện dụng hỗ trợ chở thêm hành lý cho những chuyến đi dài. Đuôi xe thiết kế hình chữ X mạnh mẽ, kết hợp cụm đèn hậu LED độc đáo và thanh crom tăng nhận diện. Cốp điện rảnh tay cùng tính năng PKSB giúp việc đỗ xe và sử dụng trở nên dễ dàng, an toàn hơn.

Nội thất xe hiện đại với ghế da cao cấp, tùy chọn màu sắc trẻ trung phù hợp nhiều đối tượng. Khoang lái nổi bật với thiết kế sang trọng, ốp satin và bọc da tinh tế. Màn hình trung tâm 10 inch và cụm đồng hồ 12,3 inch mang lại trải nghiệm công nghệ cao cấp. Kính trần toàn cảnh giúp không gian rộng rãi, thoáng đãng và nâng tầm trải nghiệm.

Hàng ghế sau rộng rãi, có thể ngả lưng, phù hợp cho gia đình trong các hành trình dài. Khoang hành lý 440 lít linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu du lịch. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng đảm bảo không gian luôn mát mẻ dễ chịu. Xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như sạc không dây, kết nối thông minh và điều khiển giọng nói.

Động cơ 1.8L kết hợp mô-tơ điện cho hiệu suất ổn định, đi kèm hộp số CVT mượt mà. Khả năng vận hành êm ái, bám đường tốt giúp xe tự tin trên nhiều điều kiện địa hình. Hệ thống treo tối ưu mang lại sự êm ái vượt trội. Khoảng sáng gầm hợp lý giúp xe thích nghi tốt với đường sá Việt Nam. Đặc biệt, gói an toàn Toyota Safety Sense với hàng loạt công nghệ tiên tiến giúp bảo vệ tối đa cho người dùng.

Mặc dù nhiều ưu điểm, nhưng xe không phải không có hạn chế. Corolla Cross HEV mang đặc trưng hybrid truyền thống khi chỉ chạy thuần điện trong thời gian ngắn ở tốc độ thấp, còn động cơ xăng sẽ nhanh chóng can thiệp khi tăng tốc hoặc chạy ở dải tốc độ trung bình. Cách vận hành này giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhưng mức độ điện hóa chưa cao, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Tuy nhiên, nhìn chung, Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 vẫn là lựa chọn đáng chú ý hiện nay nhờ thiết kế đẹp, vận hành êm ái, tiết kiệm và công nghệ vượt trội.