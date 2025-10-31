Toyota chốt thời gian sản xuất xe lai điện tại Việt Nam

Mẫu xe động cơ lai hybrid dự kiến sớm nhất là vào năm 2027. Kế hoạch này đi kèm với việc tăng cường đáng kể năng lực sản xuất tại địa phương để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng xe ô tô lai. Theo Nikkei, xe hybrid sẽ được lắp ráp tại nhà máy hiện có của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Điều này đưa Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ tư sản xuất xe hybrid của Toyota bên ngoài Nhật Bản, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Để chuẩn bị cho bước đi chiến lược này, Toyota dự kiến đầu tư khoảng 360 triệu USD vào Việt Nam để tăng công suất. Hãng sẽ lắp đặt thêm ba máy ép định hình tôn, nâng tổng số máy lên bốn. Bên cạnh đó, công đoạn sơn sẽ được tự động hóa hoàn toàn và chuyển đổi từ sơn gốc dầu sang các sản phẩm gốc nước, một động thái thân thiện hơn với môi trường.

Các khoản đầu tư này dự kiến hoàn thành vào năm 2027 hoặc muộn hơn, với mục tiêu công suất hàng năm cuối cùng đạt khoảng 100.000 xe, gấp hơn hai lần so với năng lực hiện tại. Quyết định của Toyota được đưa ra trong bối cảnh thị trường xe hybrid Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 9 tháng đầu năm 2025, doanh số xe hybrid đạt 9.785 xe, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, phân khúc này vẫn còn rất nhỏ, chỉ chiếm chưa đến 3% tổng doanh số bán xe mới.

Trong khi đó, ngôi sao đang lên của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là VinFast, hiện là thương hiệu bán chạy nhất với 103.884 xe mới được bán ra trong 9 tháng đầu năm nay, đặc biệt với các mẫu xe nhỏ gọn. VinFast đang hưởng lợi lớn từ các ưu đãi của chính phủ, khi xe điện chỉ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1% đến 3%, trong khi xe du lịch, bao gồm cả xe hybrid, chịu mức thuế ít nhất 35%. Chính sách này giúp các mẫu xe điện như VF3 duy trì mức giá hấp dẫn, chỉ khoảng 13.000 USD.

Bất chấp sự cạnh tranh, Toyota vẫn rất lạc quan về tiềm năng của thị trường. Ông Keita Nakano, Chủ tịch Toyota Việt Nam, dự báo doanh số bán xe mới tại Việt Nam có thể đạt mốc 1 triệu xe mỗi năm ngay từ năm 2030.

Ảnh minh họa

Con số này sẽ giúp thị trường Việt Nam vượt qua cả Thái Lan và Indonesia, những nơi tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Đây là một bước nhảy vọt tham vọng nếu so với tổng doanh số khoảng 500.000 xe (tính cả VAMA, VinFast và Hyundai) vào năm 2024.

Một cú hích quan trọng cho kế hoạch của Toyota là việc Chính phủ dự kiến sẽ giảm 30% thuế đối với xe hybrid so với mức thuế áp dụng cho xe chạy xăng. Ông Nakano nhận định, chính sách này có thể giúp giảm giá bán xe hybrid khoảng 10%. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng sẽ có những điều kiện nghiêm ngặt được áp dụng và không phải tất cả các mẫu xe hybrid đều đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Động thái này tái khẳng định chiến lược "đa con đường" của Toyota, bao gồm nhiều lựa chọn nguồn điện từ xăng, hybrid, pin nhiên liệu đến xe điện. Công ty tin rằng xe hybrid hiện là giải pháp cân bằng phù hợp nhất giữa giá thành và tác động môi trường ở Đông Nam Á, khu vực mà phần lớn điện năng vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.