Tình hình doanh số Hyundai Santa Fe năm 2024: Thế hệ mới bị chê nhưng bán chạy bất ngờ!

Hyundai Santa Fe đã có khởi đầu không mấy thuận lợi với chỉ 130 xe bán ra trong tháng 1/2024, và dù tháng 2 có khởi sắc nhưng cũng chỉ đạt 132 xe bán ra trên thị trường. Sang tháng 4, Hyundai Thành Công và các đại lý triển khai chương trình giảm giá cho Hyundai Santa Fe với mức giảm từ 50 - 100 triệu đồng tùy phiên bản. Điều này đã tác động tích cực tới doanh số của mẫu SUV D này khi đạt mức tăng trưởng 105% so với tháng trước, với 530 xe bán ra.

Chương trình giảm giá được Hyundai duy trì tới tháng 6 góp phần giúp duy trì doanh số Santa Fe ổn định ở mức khoảng hơn 500 xe bán ra mỗi tháng. Những tháng tiếp theo đó, mức khuyến mãi chủ yếu tới từ các đại lý với mức giảm giá lên tới 50 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên mức giảm giá không thực sự giúp doanh số của Santa Fe đột phá bởi các thông tin về Santa Fe thế hệ mới với nhiều cải tiến cũng ảnh hưởng tới quyết định mua xe của những khách hàng chưa có nhu cầu mua xe cấp bách.

Từ giữa tháng 9, Hyundai Thành Công trình làng All New Santa Fe tại thị trường Việt Nam với việc loại bỏ bản động cơ dầu và chỉ duy trì bản động cơ xăng. Cùng với thiết kế mới, All New Santa Fe được truyền thông đánh là "gây thất vọng" cho khách hàng. Tuy nhiên trên thực tế doanh số Santa Fe bán ra lại tăng vọt từ tháng 9 với 758 xe - hầu hết các chuyên gia cho rằng điều này là khách hàng "vét kho" Santa Fe đời cũ.

Nhưng dấu hiệu tăng doanh số của All New Santa Fe dường như không có dấu hiệu dừng khi tháng 10 có tới 1007 xe, và tới tháng 11 đạt tới 1206 xe bán ra trên thị trường - mức cao nhất kể từ đầu năm 2024. Đương nhiên, một phần của việc tăng trưởng doanh số ấn tượng các tháng 9 - 11 phải kể tới việc All New Santa Fe được hưởng chính sách giảm phí trước bạ từ Nghị định 109/2024/NĐ-CP, đồng thời các đại lý cũng liên tục triển khai chương trình giảm giá tới 50 triệu đồng nên rất hấp dẫn với người sử dụng.

Đương nhiên, bản thân All New Santa Fe cũng có được nhiều sức hấp dẫn với khách hàng khi sở hữu một ngoại hình hiện đại, thời thượng. Không gian nội thất của Santa Fe được nâng cấp toàn diện mang tới sự sang trọng cao cấp như các mẫu xe sang. Vô lăng thiết kế dạng Range Rover, màn hình panorama liền mạch nối 2 màn hình 12,3 inch, cần số xe được tích hợp bằng cần gạt sau vô-lăng giống Mercedes.

Mặc dù đã lược bỏ bản dầu nhưng All New Santa Fe vẫn có 2 lựa chọn động cơ cho người sử dụng lựa chọn gồm:

- Động cơ xăng 2.5 Smartstream Theta III đi kèm hộp số tự động 8 cấp, sinh công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm.

- Động cơ xăng tăng áp 2.5 đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT), cho công suất 281 mã lực (lớn nhất phân khúc) và mô-men xoắn cực đại 422 Nm.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới được trang bị loạt tính năng trong gói công nghệ ADAS gồm: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước FCA, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control, cảnh bảo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn cơ bản thiết yếu như: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC.