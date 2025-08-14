Lí giải hiện tượng Outlander thua xa XForce về doanh số

Cùng thương hiệu và phân khúc xe 7 chỗ ngồi nhưng doanh số của Mitsubishi Outlander và Mitsubishi XForce lại khác biệt nhau rất lớn, thậm chí là “một trời một vực”. Chẳng hạn trong tháng 5/2025, doanh số Outlander tại thị trường Việt Nam chỉ ghi nhận có 34 chiếc được bán ra, trong khi dòng SUV XForce ghi nhận tới 599 chiếc về tay khách hàng. Khoảng cách này còn cách xa hơn nữa trong tháng 6/2025, khi XForce có 1.431 chiếc được bán ra, còn Outlander chỉ vỏn vẹn có 31 chiếc.

Hiện tượng trên có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng, Mitsubishi Outlander đang cạnh tranh với nhiều đối thủ rất mạnh. Điển hình như các dòng xe Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Honda CR-V. Các mẫu xe này không những có ưu điểm về thẩm mỹ, giá hợp lý mà còn được trang bị loạt công nghệ.

Mitsubishi Outlander có những ưu điểm được đánh giá cao, nhưng cũng không tránh khỏi những nhược điểm. Trong đó, động cơ xe tăng tốc chậm, đạt công suất tối đa dao động từ 145-167 mã lực, thiết kế nội thất chưa thực sự làm nổi bật sức hút. Khi sử dụng hàng ghế ngồi thứ 3 thì không gian để hành lý bị giới hạn nhiều.

Trong khi đó, Mitsubishi XForce xuất hiện tại thị trường Việt Nam sau Outlander và được đánh giá là có khả năng thay thế toàn diện Outlander. Khác với sự “ảm đạm” về doanh số của Outlander, Xforce rất hút khách, liên tục vượt đối thủ nặng ký nhưu Toyota Yaris Cross và nhiều đối thủ khác trong 6 tháng đầu năm 2025.

Dòng xe Mitsubishi XForce không chỉ là SUV đô thị mà còn nổi bật với thiết kế cơ bắp, vòm bánh kiểu widebody và cửa sổ hẹp vuốt cao, tạo nét năng động, trẻ trung. Kính cửa sổ có tính năng chỉnh điện một chạm tiện lợi. Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sơn cùng màu thân xe. Xe trang bị mâm 18 inch và lốp 225/50R18 lớn nhất phân khúc (trừ bản GLX dùng mâm 17 inch, lốp 205/60R17).

Phía sau, XForce nổi bật với đèn hậu LED hình chữ T đồng bộ với đèn pha, dễ nhận diện. Đèn hậu tích hợp đèn báo phanh khẩn cấp ESS và đèn phanh thứ ba trên cao, tăng độ an toàn. Cản sau thiết kế lục giác, tích hợp đèn phản quang, ống xả bố trí gọn dưới cản tạo vẻ liền mạch, tinh tế.

Mitsubishi XForce sở hữu nội thất rộng rãi, thiết kế thông minh và tầm nhìn thoáng đãng, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Khoang cabin hiện đại, sang trọng với vải melange trang trí bảng táp-lô trên các bản cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn dùng nhựa phổ thông.

Vô-lăng ba chấu tích hợp phím chức năng tiện lợi. Hai phiên bản cao cấp có màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto; các bản thấp hơn dùng màn hình 8 inch. Cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng cũng có kích thước 8 inch, tăng trải nghiệm lái hiện đại.

Hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa với 4 chế độ tùy chỉnh (Lively, Signature, Powerful, Relaxing) mang đến chất lượng vượt trội, tiệm cận phân khúc C và D. Xe còn được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, lọc không khí (trên 3 bản cao), cùng các tiện nghi như cần số bọc da, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và nút chuyển chế độ lái (trên 2 bản cao nhất).

Hệ thống ghế ngồi XForce được thiết kế tối ưu cho sự thoải mái. Bản GLX và Exceed dùng ghế nỉ, trong khi Premium và Ultimate trang bị ghế da đen phối họa tiết nâu Mocha, tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp.

Về sức mạnh, XForce sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước (FWD). Hiệu suất tương đương Toyota Yaris Cross nhưng thấp hơn các mẫu dùng động cơ tăng áp 1.4L hoặc 1.6L. Điểm nổi bật là 4 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel và Mud – hiếm thấy trong phân khúc B. Đặc biệt, chế độ Wet rất phù hợp với điều kiện đường sá tại Việt Nam.

Hệ thống treo của XForce được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam, mang lại cảm giác lái êm ái, ổn định và tự tin trên nhiều loại địa hình. XForce gây ấn tượng với hệ thống AYC (Active Yaw Control), giúp kiểm soát lực phanh và hỗ trợ ôm cua an toàn, tăng độ ổn định khi vào cua gấp.

Bản Ultimate được trang bị gói công nghệ an toàn Mitsubishi Motor Safety Sensing (MMSS) với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), đèn pha tự động (AHB), cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo va chạm phía trước (FCM), hỗ trợ người lái tối đa và giảm nguy cơ tai nạn.

Với những ưu điểm như vậy, có lẽ Mitsubishi XForce đã tạo nên những điểm mạnh, tăng sức hút và mang lại các ưu thế rõ ràng khi so sánh với các đối thủ. Chính vì thế, Xforce tỏ ra hút khách hơn rất nhiều so với Outlander.