Hyundai Santa Fe 2025: Hội tụ tinh chất thể thao và chạy phượt

Hyundai đã gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi ra mắt hoàn toàn mới mẫu SUV tầm trung Santa Fe 2025, được tái thiết kế với phong cách thể thao mạnh mẽ. Xe không chỉ nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, ba hàng ghế ngồi thoải mái và khoang hành lý lớn mà còn mang đến loạt trang bị hấp dẫn. Tất cả tạo nên một tổng thể hoàn hảo với sự kết hợp giữa tinh chất thể thao và khả năng vượt trội khi chạy trên mọi cung đường.

Santa Fe 2025 tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế “Cross the Line” (Vượt Qua Giới Hạn), thể hiện rõ nét với những yếu tố thể thao nổi bật. Dù di chuyển trong đô thị nhộn nhịp hay trên những cung đường off-road đầy thử thách, mẫu SUV này luôn mang lại trải nghiệm lái phấn khích và đầy sự tự do. Với diện mạo vuông vắn, bệ vệ và mạnh mẽ, Santa Fe 2025 không chỉ là một chiếc xe SUV mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và thiết kế độc đáo, phù hợp với những ai tìm kiếm một mẫu xe tầm trung vừa thể thao vừa tiện nghi.

Phần đầu xe của Santa Fe 2025 nổi bật với đèn LED hình chữ H đặc trưng của Hyundai, kết hợp cùng cản trước và lưới tản nhiệt cũng mang hình chữ H, tạo vẻ ngoài khỏe khoắn và vững chãi. Cụm đèn pha LED lớn kết hợp với dải đèn định vị ban ngày mang đến sự hài hòa, hiện đại. Cản trước được tinh chỉnh với các chi tiết sơn đen, làm tăng thêm vẻ thể thao và năng động cho tổng thể thiết kế.

Với phom dáng vuông vức, chiều dài tổng thể lên tới 4.830mm, chiều rộng 1.900mm và chiều cao 1.720mm, Santa Fe 2025 không chỉ mang lại không gian rộng rãi mà còn tạo sự mạnh mẽ, khác biệt so với các phiên bản trước. Các chi tiết viền ốp lốp sơn đen kéo dài và bộ mâm hợp kim đa chấu 21 inch sơn đen bóng giúp xe thêm phần hầm hố, thể thao.

Phần đuôi xe của Santa Fe 2025 gây chú ý với cụm đèn hậu LED hình chữ H, tạo sự liên kết với phần đầu xe, trong khi cản sau vuông vức kết hợp với ống xả mạ crom mang lại sự chắc chắn và thể thao. Dù thiết kế có phần gây tranh cãi, nhưng vẫn giữ được nét độc đáo và cuốn hút, giúp xe nổi bật ở mọi nơi, từ thành phố cho đến những chuyến đi off-road.

Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại thất, nội thất của Santa Fe 2025 cũng đem lại cảm giác sang trọng và tinh tế. Các chi tiết thiết kế theo đường nét ngang, dọc, kết hợp họa tiết chữ H mang lại sự hài hòa với ngoại thất. Chất liệu cao cấp như gỗ, da lộn và mạ chrome được sử dụng để tăng thêm cảm giác sang trọng. Xe còn trang bị màn hình cảm ứng lớn với Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh cao cấp, tạo ra không gian giải trí hiện đại cho hành khách.

Về vận hành, Santa Fe 2025 sở hữu hai tùy chọn động cơ mạnh mẽ. Động cơ xăng 2.5 GDi với hộp số tự động 8 cấp cho công suất tối đa 194 mã lực, hoặc động cơ xăng 2.5 Turbo GDi với hộp số ly hợp kép 8 cấp, cho công suất tối đa lên đến 281 mã lực. Đặc biệt, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC giúp kiểm soát lực phanh giữa các bánh xe, mang lại sự ổn định và an toàn khi lái trên các địa hình khó khăn.

Về an toàn, Hyundai Santa Fe 2025 được trang bị loạt tính năng tiên tiến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống khóa an toàn thông minh SAE. Đặc biệt, gói công nghệ an toàn Hyundai Smartsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCCA giúp người lái an tâm hơn trong mọi tình huống.

Đánh giá chung, 2025 Hyundai Santa Fe là mẫu SUV gia đình kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thể thao ấn tượng, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe đa năng, vừa hiện đại, vừa mạnh mẽ, phù hợp cho mọi hành trình. Tại thị trường Việt Nam, Santa Fe hiện có 5 phiên bản khác nhau, với giá niêm yết từ 1,069-1,365 tỷ đồng.