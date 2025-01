Hyundai Santa Fe 2024 đã chạy đầy đường, người dùng nghĩ sao?

Hyundai Santa Fe 2024 từng là tâm điểm tranh cãi khi ra mắt với thiết kế gây nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là phần đuôi xe bị nhận xét "phẳng lì, kém thẩm mỹ." Nhiều người dự đoán mẫu xe này sẽ khó chinh phục khách hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, ngày càng nhiều xe Santa Fe 2024 đã xuất hiện trên đường phố.

Hyundai Santa Fe 2024.

Làn sóng chê Hyundai Santa Fe 202 "mông xấu"

Trước đó, trên một group Facebook với hơn 63.000 thành viên, anh Nguyễn Công Phú đã trực tiếp nhận xét rằng "SantaFe phiên bản xấu nhất từng thấy". Nhận xét này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều thành viên khác, trong đó có anh Quân, người đã có cơ hội quan sát chiếc xe này ngoài đời thực.

Anh Quân chia sẻ rằng phần đầu đèn của Santa Fe 2024 không phải là điểm yếu, nhưng phần đuôi xe lại khiến ông không hài lòng. "Đuôi xe vừa xấu lại nhô nhô, vát vát một cách kỳ lạ, thậm chí còn tệ hơn so với đuôi gù của CR-V trước đây", anh Quân so sánh. Theo ông, về mặt thẩm mỹ, CR-V vẫn đạt điểm 6, trong khi Santa Fe 2024 chỉ nhận được 3 điểm, khiến ông cảm thấy khá thất vọng về thiết kế này.

Không chỉ về thiết kế, một số người dùng còn phê phán về độ cao gầm xe của Santa Fe 2024, cho rằng nó thiếu cân đối khi kết hợp với bánh xe lớn và lốp mỏng. Điều này làm giảm tính ổn định và thẩm mỹ tổng thể của chiếc xe. Những phản hồi này đã làm dấy lên sự ngạc nhiên và bức xúc trong cộng đồng người yêu xe, đặc biệt là những người kỳ vọng vào sự tinh tế từ một thương hiệu đến từ xứ sở kim chi như Hyundai.

Nghiêm Văn Điệp, một thành viên khác trong group, đã đặt câu hỏi về sự thay đổi thiết kế của Hyundai. "Không hiểu xứ sở kim chi nổi tiếng là sứ sở tiên phong của thẩm mỹ và cái đẹp mà lại duyệt cho thiết kế này để đưa lên sản xuất?" Nguyễn Viết cũng đồng tình, cho rằng phiên bản này có thể sẽ "ế" do phần đuôi xe trông giống như "giao diện xe ben". Những bình luận này cho thấy nhiều người dùng cảm thấy Hyundai đã lạc lối trong việc định hình phong cách thiết kế mới.

Trần Anh Cường mô tả phần đèn LED của Santa Fe 2024 như "khúc xương", khiến cho thiết kế tổng thể của xe trở nên kém hấp dẫn. Đan Hạ cũng không kém phần hài hước khi nhận xét: "Nếu xe đi chậm, còn xe sau đi nhanh, nhiều người chắc sẽ giật mình thon thót", ám chỉ sự thiếu hợp lý trong thiết kế phần đuôi xe, dễ gây nhầm lẫn với phần đầu khi nhìn từ xa. Những ý kiến này đã tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với Hyundai Santa Fe 2024.

Nhiều xe đã lăn bánh

Tuy nhiên, dù có nhiều ý kiến chê bai, Hyundai Santa Fe 2024 vẫn tiếp tục được nhiều người mua, đặc biệt trong dịp Tết 2025. Một số khách hàng đánh giá cao các tính năng nội thất hiện đại và công nghệ an toàn tiên tiến mà xe cung cấp. Họ cho rằng, mặc dù thiết kế ngoại thất chưa thực sự ưng ý, nhưng các tiện ích bên trong và hiệu suất vận hành của Santa Fe 2024 vẫn rất đáng giá.

Một chiếc Hyundai Santa Fe 2024 thực tế đã lăn bánh tại Việt Nam.

"Ban đầu tôi cũng không ưng ý với thiết kế ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2024, nhưng sau khi trải nghiệm nội thất và các tính năng an toàn, tôi cảm thấy đây là chiếc xe rất đáng giá", anh Phạm Văn Hoàng, một chủ xe tại Hà Nội chia sẻ. Anh cho biết thêm, mặc dù phần đuôi xe gây tranh cãi, nhưng các tiện ích bên trong như hệ thống điều hòa thông minh, ghế bọc da thoải mái và màn hình giải trí hiện đại đã khiến gia đình anh quyết định chọn mẫu xe này cho dịp Tết 2025.

Tương tự, anh Nguyễn Minh, người đang tìm mua SUV cho gia đình nhận xét: "Santa Fe 2024 có động cơ mạnh mẽ nhưng tiêu thụ nhiên liệu khá hợp lý, rất phù hợp cho các chuyến đi dài ngày. Dù thiết kế không phải là điểm mạnh, nhưng khả năng vận hành và sự tiết kiệm lại thuyết phục tôi". Theo anh, các chuyến du lịch gia đình trong dịp Tết cần một chiếc xe vừa đáng tin cậy, vừa hiệu quả về chi phí, và Santa Fe đáp ứng tốt tiêu chí đó.

Anh Lê Thành Đạt, một người dùng khác đặc biệt khen ngợi hệ thống an toàn của xe: "Tôi cảm thấy rất an tâm khi lái Santa Fe 2024, nhờ các tính năng như phanh tự động và cảnh báo va chạm. Đây là điều tôi ưu tiên khi chọn xe, nhất là khi có con nhỏ đi cùng". Anh cho rằng, với lịch trình di chuyển dày đặc trong dịp Tết, những tính năng an toàn thông minh này là yếu tố không thể thiếu.

Về mặt giá cả, anh Trần Văn Hùng, một khách hàng tiềm năng cho rằng Hyundai Santa Fe 2024 đang có mức giá cạnh tranh: "So với các mẫu xe khác, tôi thấy giá của Santa Fe khá hợp lý, nhất là khi tính thêm các chương trình khuyến mãi dịp cuối năm. Với những gì chiếc xe mang lại, đây thực sự là khoản đầu tư đáng cân nhắc". Anh cũng tin rằng, các ưu điểm về công nghệ và hiệu suất đã giúp mẫu xe này vượt qua những chỉ trích ban đầu về thiết kế.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế, anh Mai Thy, một người đi đường tại TP.HCM nhận xét: "Lúc đầu tôi thấy chiếc xe này khá kỳ lạ, nhưng nhìn lâu cũng quen. Thực tế, thấy Santa Fe 2024 chạy ngoài đường khá nhiều, có lẽ những điểm mạnh khác của xe đã thuyết phục được khách hàng". Anh cũng bày tỏ sự tò mò liệu Hyundai có cải tiến thiết kế trong các phiên bản tương lai hay không.

Tổng hợp từ các ý kiến thực tế, có thể thấy rằng, dù Hyundai Santa Fe 2024 phải đối mặt với không ít chỉ trích về ngoại hình, mẫu xe này vẫn có nhiều điểm sáng về công nghệ, hiệu suất, và giá trị sử dụng. Những yếu tố này đã giúp xe duy trì sức hút và trở thành lựa chọn của không ít gia đình trong dịp Tết 2025.