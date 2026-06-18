Mẹo giúp trẻ hợp tác khi sử dụng ghế trẻ em

Trẻ nhỏ (dưới 3-4 tuổi): Giúp trẻ hình thành thói quen

Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mục tiêu của phụ huynh là giúp trẻ coi ghế trẻ em là một phần bình thường của mỗi chuyến đi. Đây cũng là nhóm tuổi dễ hình thành thói quen nhất, bởi trẻ chưa có nhiều nhận thức về việc thích hay không thích ngồi ghế riêng. Nếu được sử dụng từ sớm và duy trì nhất quán, nhiều trẻ sẽ mặc nhiên xem việc ngồi ghế trẻ em là điều hiển nhiên mỗi khi lên xe, tương tự việc ngồi xe đẩy hay ghế ăn tại nhà.

Trong giai đoạn đầu, phụ huynh có thể cho trẻ làm quen với ghế bằng những chuyến đi ngắn, và tăng dần qua mỗi chuyến đi. Một số trẻ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi có thú bông, chăn mỏng hoặc món đồ chơi yêu thích đặt cạnh. Điều quan trọng là phụ huynh cần tạo cho trẻ cảm giác quen thuộc và an toàn, thay vì biến việc ngồi ghế thành một trải nghiệm căng thẳng.

Cha, mẹ có thể thực hiện bằng cách chọn ghế phù hợp với kích cỡ, phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ. Nếu ghế quá chật, quá rộng hoặc không được điều chỉnh đúng cách có thể khiến trẻ khó chịu ngay từ những lần sử dụng đầu tiên. Phụ huynh cũng nên kiểm tra độ ngả lưng, vị trí dây đai và phần đệm để đảm bảo trẻ có tư thế ngồi thoải mái.

Ngoài ra, ghế đặt dưới ánh nắng trong thời gian dài có thể khiến bề mặt trở nên nóng, gây khó chịu cho trẻ khi vừa ngồi vào. Trước khi khởi hành, phụ huynh nên kiểm tra nhiệt độ ghế và dây đai, đặc biệt khi xe đỗ ngoài trời dưới nắng.

Ghế trẻ em sơ sinh quay ngược trên xe. Ảnh: Hồ Tân

Bên cạnh đó, việc duy trì tâm lý thoải mái cho trẻ cũng rất quan trọng. Thay vì liên tục nhắc nhở hoặc quát mắng khi trẻ quấy khóc, phụ huynh có thể trò chuyện, hát hoặc hướng sự chú ý của trẻ sang những hoạt động khác trong xe.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất là sự nhất quán. Nếu hôm nay trẻ được ngồi ghế, nhưng hôm sau lại được bế vì khóc, trẻ sẽ khó hình thành thói quen. Với trẻ nhỏ, việc sử dụng ghế trẻ em cần được duy trì trong mọi chuyến đi, dù là hành trình dài hay chỉ vài phút di chuyển trong nội đô. Trong thời gian này, sự kiên nhẫn của người lớn đóng vai trò quyết định. Khi việc ngồi ghế trở thành một quy tắc cố định mỗi khi lên xe, phần lớn trẻ sẽ dần thích nghi và ít phản ứng hơn, quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Trẻ lớn (trên 4 tuổi): Giải thích để trẻ hiểu

Với trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học, việc làm quen với ghế trẻ em thường không đơn thuần là tạo thói quen như ở trẻ nhỏ. Ở độ tuổi này, nhiều em đã bắt đầu nhận thức về bản thân và muốn được đối xử như người lớn. Vì vậy, không ít trẻ phản đối ghế trẻ em vì cho rằng mình đã đủ lớn hoặc cảm thấy việc phải ngồi ghế riêng là không cần thiết.

Trong trường hợp này, phụ huynh nên dành thời gian giải thích, giáo dục thay vì ép buộc trẻ sử dụng ghế riêng, ví dụ như dây an toàn trên ôtô được thiết kế cho cơ thể người trưởng thành, trong khi ghế trẻ em hoặc đệm nâng giúp dây đai ôm đúng vị trí trên vai và hông của trẻ, từ đó phát huy hiệu quả bảo vệ tốt hơn khi xảy ra va chạm.

Trẻ em trên 4 tuổi đã có thể nhận thức được sự an toàn của ghế riêng nếu phụ huynh giải thích đúng và đầy đủ. Ảnh: Turbo

Bên cạnh, phụ huynh không nên sử dụng những hình ảnh hoặc câu chuyện quá đáng sợ về tai nạn giao thông để thuyết phục con. Việc khiến trẻ sợ hãi có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng không giúp các em hiểu đúng ý nghĩa của việc sử dụng ghế trẻ em.

Phụ huynh cũng nên tránh khiến trẻ hiểu rằng ngồi ghế riêng là biện pháp để tránh bị xử phạt. Thay vào đó, trẻ cần hiểu rằng đây là thiết bị bảo vệ bản thân khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm, tương tự dây an toàn đối với người lớn, và phụ huynh cũng bắt buộc phải sử dụng dây đai an toàn khi di chuyển, để trẻ hiểu rằng việc đảm bảo an toàn trên xe là trách nhiệm của tất cả mọi người. Khi nhận thức được mục đích của quy định, trẻ thường hợp tác hơn và hình thành thói quen sử dụng ghế một cách tự nguyện.

Ngoài việc giải thích, phụ huynh có thể để trẻ tham gia vào quá trình lựa chọn ghế hoặc đệm nâng. Khi được tự chọn màu sắc, họa tiết hoặc vị trí ngồi yêu thích, trẻ thường hợp tác hơn và cảm thấy đây là quyết định mà mình góp phần đưa ra, thay vì một quy định do người lớn áp đặt.

Cần lưu ý rằng quá trình thích nghi với ghế trẻ em trên xe có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần, dù cho trẻ ở độ tuổi nào. Vì vậy, phụ huynh cần kiên nhẫn và duy trì việc sử dụng ghế một cách nhất quán trong mọi chuyến đi. Mục tiêu không phải khiến trẻ thích chiếc ghế ngay lập tức, mà là giúp trẻ hình thành thói quen ngồi đúng vị trí mỗi khi lên xe.