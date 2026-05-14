Bị phạt 78,5 triệu đồng vì xe tải độ đèn, tài xế không bằng lái

Ngày 13/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) dừng kiểm tra xe tải biển số Hưng Yên, đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát hiện tài xế 39 tuổi, không có giấy phép lái xe, đồng thời tự ý lắp thêm đèn xe phía trước.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe tải đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: Cục CSGT

Với các hành vi này, theo Nghị định 168/2024, cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế 20,5 triệu đồng: gồm 19 triệu lỗi không giấy phép lái xe và 1,5 triệu lỗi lắp thêm đèn phía trước. Trong khi đó, chủ xe, là một doanh nghiệp vận tải bị phạt 58 triệu đồng vì lỗi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổng mức phạt của lái xe và chủ xe là 78,5 triệu đồng. Chiếc xe vi phạm bị tạm giữ 7 ngày và tước phù hiệu hai tháng.

Độ đèn LED bar, độ đèn pha, đèn gầm tăng độ sáng, độ còi hơi là những hành vi thường gặp của xe tải tại Việt Nam. Khi đi trên đường, các hành vi này thường khiến người đối diện bị chói mắt, rơi vào tình trạng "mù tạm thời" vì đèn pha, trong khi không ít người giật mình, thậm chí ngã xe máy vì tiếng còi cỡ lớn.

Cục CSGT khuyến cáo hành vi tự ý lắp thêm đèn xe phía trước khi lưu thông trên cao tốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ, gây nguy hiểm cho lái xe và người tham gia gia thông khác mà còn gây chói mắt người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mọi lúc.