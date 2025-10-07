Kia Seltos có phải là lựa chọn sáng cho gia đình trẻ tại Việt Nam

KIA Seltos là mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế đẹp, năng động và hiện đại, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào 22/07/2020. Ngày 16/8/2021, KIA Việt Nam tiếp tục nâng cấp thêm trang bị cho tất cả các phiên bản của Seltos nhằm giữ vững vị thế số 1 phân khúc SUV-B, đồng thời tăng giá bán xe.

Tháng 3/2024, THACO Auto công bố mở bán New Seltos mới với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, bổ sung trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp bởi tại nhà máy Ninh Bình với 6 phiên bản cùng 2 tùy chọn màu ngoại thất. All New KIA Seltos sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hiện đại. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm), tức dài hơn so với mô hình cũ 50 mm. Trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.610 mm.

Phần đầu xe có cụm tản nhiệt tạo hình mũi hổ quen thuộc được sơn đen bóng và mở rộng sang 2 bên, nối liền cặp đèn pha 2 tầng LED. Đèn báo rẽ đồng thời cũng là đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy 3D, mang đến cái nhìn sắc sảo cho xe. Đèn sương mù đặt dọc 2 bên cũng sử dụng công nghệ LED.

Thân xe có các đường gân dập nổi, sắc nét với điểm nhấn là đường viền crom chạy dọc từ cửa kính trước đến phía cuối trụ C. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Bộ mâm kim loại 17 inch 5 chấu thể thao bắt mắt. Đặc biệt, hãng còn cung cấp thêm tùy chọn về màu nóc và thân xe để hướng tới đối tượng khách hàng ưa thích vẻ đẹp thể thao, độc đáo cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Đuôi xe thiết kế gọn gàng, khỏe khoắn với những đường vát lên thanh thoát. Cặp đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao cách điệu tương phản màu sắc. Cặp ống xả dạng hình thang độc đáo, đậm chất SUV.

Xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái gần như nhất phân khúc SUV-B tại Việt Nam hiện nay. Vô-lăng trên xe là loại 3 chấu, vát đáy thể thao, được bọc da và tích hợp các nút bấm chức năng tiện dụng. Phía sau xuất hiện màn hình nối liền Panoramic là sự kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25inch, tương thích Apple Carplay và Android Auto không dây.

Ghế ngồi trên KIA Seltos bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có thêm chức năng làm mát. Đi cùng đó là loạt trang bị đáng chú ý khác như: Phanh tay điện tử & Auto hold; HUD và lẫy chuyển số thể thao; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước; điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau; chìa khoá thông minh Smartkey; KIA Connect; Cốp chỉnh điện,...

KIA Seltos 2025 được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Và đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Ở bản cao cấp nhất KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5 tăng áp, cho công suất cực đại 158 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 253 Nm. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport cùng 3 chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh, giúp xe thêm phần đầm chắc và tăng khả năng kiểm soát trên nhiều loại địa hình.

Là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ nhưng xe vẫn sở hữu hệ thống trang bị an toàn có sự đầu tư bao gồm: hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi,… Bản Luxury, Premium, GT-Line có thêm cảm biến áp suất lốp.

Riêng bảng GT-Line trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop & Go; Đèn pha thích ứng; Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường; Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù; Hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe; Cảnh báo người lái mất tập trung.

Đối thủ cạnh tranh với KIA Seltos tại Việt Nam có thể kể đến: Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Peugeot 2008, MG ZS,... Và mẫu xe Kia Seltos ngoài kiểu dáng thiết kế thu hút ánh nhìn và luôn được những gia đình trẻ tại Việt Nam lựa chọn. Ngoài ra, trong tháng 10/2025 theo thông tin từ đại lý, mẫu xe Kia Seltos đang được giảm giá từ 25 đến cao nhất là 50 triệu đồng tùy vào phiên bản.

Bảng giá bán chi tiết tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Seltos: