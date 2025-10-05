Dòng SUV KIA Seltos 2025 có gì hấp dẫn đối với người hâm mộ?

Dòng xe thể thao đa dụng KIA Seltos 2025 có 8 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 599-839 triệu đồng. Mẫu SUV này được ví như “chuẩn mực mới” của phân khúc SUV đô thị hạng B.

Mẫu xe này có triết lý thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của thương hiệu KIA. Từ ngoại hình đến nội thất, từ công nghệ đến vận hành, mẫu xe đến từ Hàn Quốc này đang thực sự tạo nên một chuẩn mực mới trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Về ngoại thất

Ngoại thất xe cuốn hút, có sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ và thời thượng. KIA Seltos 2025 gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng, tái hiện theo phong cách mới, với thiết kế dạng kim cương 3D đen bóng, kết hợp viền chrome sáng bóng mang đến vẻ cao cấp và sắc sảo.

Cụm đèn chiếu sáng LED (từ bản Luxury trở lên) thiết kế độc đáo dạng projector đôi, dải đèn LED định vị ban ngày chạy ngang nổi bật, đèn báo rẽ hiệu ứng “chạy đuổi” ấn tượng. Trong khi đó, đèn sương mù LED 3 bóng tròn, cùng tính năng đèn tự động bật/tắt – trang bị cao cấp hiếm thấy trong phân khúc.

Dàn chân xe cỡ 17 inch thiết kế thể thao, lazang hai tông màu cá tính, và đáng chú ý là bánh dự phòng đồng bộ kích thước – điểm cộng đáng giá cho sự chỉn chu. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED chia tầng, thiết kế mô phỏng cụm đèn trước, kết nối liền mạch qua logo Kia giữa xe. Xe có đến 8 màu sơn tiêu chuẩn và 4 màu tuỳ chọn hai tông màu độc đáo, cá tính – phù hợp mọi gu thẩm mỹ.

Về nội thất

Phần nội thất của KIA Seltos 2025 có không gian rộng rãi, thiết kế tiện nghi như xe sang. Khoang cabin của Kia Seltos 2025 là sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và không gian tối ưu, với các ưu điểm vượt trội. Điển hình là màn hình trung tâm 10.25 inch kiểu dáng nối liền cụm đồng hồ – gợi liên tưởng đến phong cách các dòng xe châu Âu cao cấp.

Ghế ngồi của Seltos bọc da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện (bản Luxury trở lên), đặc biệt là tính năng làm mát ghế trước 3 chế độ – trang bị "độc quyền" trong phân khúc SUV hạng B. Hàng ghế sau thoải mái với tựa đầu 3 vị trí, bệ tì tay trung tâm, lưng ghế ngả 26-32 độ, không gian rộng rãi ngang ngửa nhiều mẫu C-SUV. Còn phần khoang hành lý dung tích 433 lít, có thể mở rộng linh hoạt theo nhu cầu – cực kỳ thực dụng cho gia đình trẻ và người thường xuyên di chuyển.

Chưa hết, các trang bị công nghệ tiện nghi của KIA Seltos cũng nổi bật hàng đầu. Trong đó, phanh tay xe loại điện tử & Auto Hold là dạng trang bị hiện đại thường thấy ở xe cao cấp. Chìa khoá thông minh, nút Start/Stop, điều hoà tự động (bản Premium, Luxury) và lọc không khí hiển thị trên màn hình giải trí.

Phần sạc không dây chuẩn Qi, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây trên tất cả phiên bản. Còn hệ thống âm thanh 6 loa, thiết kế mặt loa 3D lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt – tinh tế và độc đáo.

Sức mạnh động cơ

Kia Seltos 2025 được trang bị 2 loại động cơ mang lại hiệu suất vận hành linh hoạt, vượt trội. Đó là loại động cơ 1.5 Turbo (158 mã lực, 253 Nm) mạnh mẽ, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép DCT – sang số mượt mà, tăng tốc ấn tượng. Bên cạnh đó, còn có phiên bản động cơ 1.5 hút khí tự nhiên (113 mã lực) – vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, phối hợp cùng hộp số CVT. Đáng chú ý, Seltos là mẫu SUV hạng B duy nhất được trang bị 3 chế độ kiểm soát lực kéo, cùng 3 chế độ lái Eco – Normal – Sport, hỗ trợ tối đa trên nhiều loại địa hình.

Trên xe có nhiều trang bị an toàn toàn diện, giúp lái xe vững tay trên mọi hành trình. Các tính năng an toàn đáng chú ý gồm: 6 túi khí, hệ thống ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát thân xe VSM, camera lùi, cảm biến lùi – hỗ trợ đỗ xe an toàn và tiện lợi.

Tất nhiên, KIA Seltos 2025 vẫn có một số hạn chế về trải nghiệm vận hành. Động cơ tăng tốc chưa thực sự ấn tượng, hộp số DCT có thể giật nhẹ khi đi chậm, trong khi hộp số CVT đôi lúc phát ra tiếng ồn. Ngoài ra, khả năng cách âm chưa tốt và vô lăng thiếu độ phản hồi thể thao.

Mặc dù vậy, về tổng thể có thể nói không chỉ có thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và tiện nghi vượt phân khúc, Kia Seltos 2025 còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ không gian rộng rãi, công nghệ tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt. Với mức giá cạnh tranh và danh sách trang bị phong phú, Seltos tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV đô thị đáng chú ý tại thị trường Việt Nam.