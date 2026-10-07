Camera AI giúp phát hiện, xử lý điểm nghẽn giao thông, trật tự đô thị ra sao?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống sáng 5/10 tại trụ sở Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), lực lượng chức năng đang duy trì vận hành hệ thống giám sát, điều hành giao thông 24/24 giờ, qua đó theo dõi tình hình giao thông, phát hiện vi phạm và kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Thông qua hệ thống camera AI, cán bộ trực tại trung tâm có thể theo dõi diễn biến giao thông theo thời gian thực, xác định vị trí, mức độ ùn ứ cũng như nguyên nhân để phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu hoặc huy động lực lượng trực tiếp xử lý tại hiện trường.

Hệ thống giám sát giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, truyền đạt thông tin và xử lý các tình huống trên đường, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. (Ảnh Thành Long)

Phát hiện điểm nghẽn từ trung tâm

Khoảng 9h30 ngày 5/10, thông qua hệ thống camera AI, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông phát hiện tình trạng ùn ứ cục bộ trên cầu Thanh Trì, theo hướng từ ngoại thành vào trung tâm.

Qua hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là một xe tải mang biển kiểm soát 29K-117.xx gặp sự cố và dừng giữa cầu.

Ngay sau đó, cán bộ trực tại trung tâm sử dụng bộ đàm thông báo cho Đội CSGT đường bộ số 5 để cử lực lượng đang làm nhiệm vụ ở khu vực lân cận tới hiện trường.

Ít phút sau, CSGT có mặt, tổ chức phân luồng, đồng thời hỗ trợ tài xế liên hệ với đơn vị sửa chữa để khắc phục sự cố.

Đến khoảng 10h14, chiếc xe tải được di chuyển khỏi vị trí dừng, giao thông trên cầu Thanh Trì trở lại bình thường.

Theo Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera AI hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện sớm các tình huống bất thường trên đường.

“Camera AI sẽ gửi cảnh báo về trung tâm, từ đó cán bộ của đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống như tai nạn, sự cố trên đường”, Trung tá Thơm cho biết.

Theo cán bộ này, thông qua hệ thống camera, CSGT cũng có thể phát hiện một số nguyên nhân dẫn tới ùn ứ như dừng, đỗ xe sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông hoặc các hành vi vi phạm khác.

Trung tá Bùi Thị Thơm cho biết, lực lượng trực tại trung tâm thường xuyên theo dõi các tuyến, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện sự cố, nguy cơ ùn tắc để phối hợp điều tiết, phân luồng và xử lý. (Ảnh: Thành Long)

Theo dõi giao thông theo thời gian thực

Theo ghi nhận, thông qua bản đồ số được tích hợp với hệ thống giám sát, cán bộ trực tại trung tâm có thể nắm bắt tình hình lưu lượng phương tiện trên từng tuyến đường.

Khi phát hiện khu vực có dấu hiệu ùn ứ hoặc nguy cơ ùn tắc, lực lượng chức năng có thể xác định vị trí, theo dõi diễn biến và tìm nguyên nhân để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Việc theo dõi liên tục giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác điều tiết, phân luồng, nhất là tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm.

Cùng với hệ thống camera, Phòng CSGT duy trì điều hành hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại 564 nút giao trên địa bàn thành phố.

Đơn vị đồng thời duy trì 23 tuyến “làn sóng xanh”, việc điều hành linh hoạt hệ thống đèn tín hiệu và duy trì các tuyến “làn sóng xanh” nhằm nâng cao khả năng lưu thông trên các trục đường chính, hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại các nút giao, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Camera AI không chỉ phát hiện vi phạm giao thông mà còn hỗ trợ nhận diện sự cố, theo dõi ùn ứ và cung cấp hình ảnh phục vụ xác minh tai nạn, các vụ việc về an ninh, trật tự và trật tự đô thị. (Ảnh: Thành Long)

Dữ liệu camera phục vụ nhiều nhiệm vụ

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình ảnh từ hệ thống camera còn được khai thác, trích xuất phục vụ các nhiệm vụ nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội.

Theo Phòng CSGT, trong khoảng thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 29/9, đơn vị đã phối hợp cung cấp, trích xuất hình ảnh 34 lượt cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố để phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; xác minh, xử lý các vụ việc về tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera cung cấp nguồn thông tin trực quan, hỗ trợ xác định diễn biến vụ việc, phương tiện, thời gian, địa điểm và các tình tiết liên quan.

Đây là nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ các vụ việc khi cơ quan chức năng có yêu cầu, bên cạnh chức năng giám sát và điều hành giao thông thường xuyên.

Theo số liệu của Phòng CSGT, từ ngày 16/9 đến ngày 29/9, qua hệ thống giám sát, đơn vị đã phát hiện và gửi thông báo xử lý 7.813 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có 3.659 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 3.205 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 265 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 146 trường hợp ô tô và 119 trường hợp mô tô.

Hệ thống cũng phát hiện 389 trường hợp dừng xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; 140 trường hợp đi vào đường có biển báo cấm đi vào đối với loại phương tiện; 87 trường hợp vi phạm quy định về phần đường, làn đường; 39 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 24 trường hợp dừng xe tại vị trí bên trái đường một chiều.