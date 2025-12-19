Doanh số Ford Territory thăng hoa trong năm 2025

Cho tới hiện tại, năm 2025 có thể nói là một năm kinh doanh thành công với Ford Territory tại thị trường Việt Nam khi đạt doanh số cộng dồn (tính tới hết tháng 11/2025) đạt tới 11.124 chiếc. So với cùng kỳ năm 2024, doanh số cộng dồn năm 2025 của mẫu SUV C này đã tăng trưởng tới 48%, và hiện tạm đang xếp thứ hai sau Mazda CX-5 (với 14.666 xe).

Để có mức tăng trưởng ấn tượng này là nhờ chiến lược kép mà Ford đã thực hiện tại Việt Nam trong năm 2025. Trước tiên là chính sách tặng phí trước bạ 100% liên tục được hãng duy trì cho Territory trong các tháng đầu năm 2025. Và đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản mới từ giữa tháng 8/2025.

Ford Territory thế hệ mới 2025 nhanh chóng có được sự đánh giá cao từ khách hàng Việt về cả thiết kế và trang bị. Nhờ đó, doanh số của mẫu SUV hạng C này đã tăng trưởng ấn tượng trong các tháng cuối năm. Đặc biệt là vào tháng 11/2025 vừa qua, doanh số Territory đạt tới 1539 xe - lập kỷ lục doanh số tháng của mẫu xe này từ đầu năm 2025 tới nay.

Hiện vẫn còn một tháng để các hãng xe "chạy nước rút" doanh số cho năm 2025, tuy nhiên cục diện phân khúc SUV hạng C có lẽ sẽ khó có đột biến với vị trí số 1 vẫn thuộc về Mazda CX-5, và ngôi á quân thuộc về Territory.

Ford Territory 2025 thế hệ mới đánh dấu một bước nâng cấp toàn diện, đặc biệt ở ngoại thất và nội thất. Ở bên ngoài, mẫu SUV này được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, đèn chiếu sáng và đèn định vị ban ngày với thiết kế hiện đại, thay thế kiểu phân tầng cũ, trong khi phần đuôi chỉ được thay đổi nhẹ nhàng. Kích thước tổng thể vẫn giữ nguyên, nhưng la-zăng có tạo hình mới, từ 18 đến 19 inch tùy phiên bản, giúp xe thêm phần thể thao và cuốn hút.

Bên trong, Ford Territory 2025 chú trọng nâng cao sự tiện nghi cho hành khách. Hàng ghế trước có tựa đầu rộng hơn, bổ sung cổng sạc USB và Type-C cả ở hàng ghế trước lẫn sau, trong khi hàng ghế thứ hai hướng đến không gian gia đình với sàn phẳng, tối ưu sự thoải mái. Phiên bản cao cấp được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, khoang hành lý dung tích 448 lít, có thể mở rộng đến 1.422 lít khi gập hàng ghế, cùng khoảng 20 hộc chứa đồ nhỏ tiện dụng.

Hệ thống giải trí hiện đại với Apple CarPlay, Android Auto, dàn 6 hoặc 8 loa tùy phiên bản, sạc không dây, điều chỉnh âm thanh trên vô-lăng, smartkey và mở cốp rảnh tay mang lại trải nghiệm tiện nghi. Bản Titanium X còn sở hữu gương chiếu hậu kỹ thuật số với camera 2 megapixel, tích hợp HDR và điều chỉnh độ sáng thông minh, nâng cao an toàn khi lái xe ban đêm.

Ford Territory 2025 tiếp tục sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Xe có khoảng sáng gầm 190 mm và khung gầm gia cố bằng thép boron, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, gói công nghệ Ford Co-Pilot 360TM với khoảng 20 tính năng hỗ trợ lái và 6 túi khí, giúp Territory trở thành lựa chọn SUV cỡ C an toàn và hiện đại cho gia đình.

Ford Territoy 2025 có 3 phiên bản với mưucs giá dao động từ 762 - 896 triệu đồng.