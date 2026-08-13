Mẫu xe Subaru Outback hoàn toàn mới ra mắt

Mới đây, Subaru đã chính thức giới thiệu mẫu Outback thế hệ thứ 7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là thế hệ có sự thay đổi đáng kể về thiết kế khi Outback không còn giữ hoàn toàn phong cách wagon gầm cao quen thuộc như các phiên bản trước.

Bước sang thế hệ mới, Subaru Outback vẫn duy trì những chi tiết ốp nhựa đen quanh thân xe nhưng phần đầu xe đã được thiết kế dựng đứng hơn, tạo diện mạo khỏe khoắn và vuông vức hơn trước. Ở phía sau, tên "Outback" được đặt nổi bật trên cửa khoang hành lý thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng logo nhỏ như trước đây.

Xe vẫn duy trì những chi tiết ốp nhựa đen quanh thân xe nhưng phần đầu xe đã được thiết kế dựng đứng hơn.

Xe tiếp tục được trang bị giá nóc tiêu chuẩn với khả năng chịu tải tĩnh lên tới 363 kg và tải động 100 kg. Đáng chú ý, Subaru cho biết, thanh giá nóc trên Outback mới có thể chịu tải ngang 100 kg, cho phép người dùng mắc võng trực tiếp vào hai bên thanh ngang - một tính năng lần đầu xuất hiện trên các mẫu xe của hãng.

Khoang lái của Subaru Outback 2026 được thiết kế lại gần như hoàn toàn. Thay vì màn hình giải trí đặt dọc 11,6 inch như thế hệ trước, mẫu xe mới sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 12,1 inch đặt ngang, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Subaru vẫn giữ lại các nút bấm và núm xoay vật lý dành cho hệ thống điều hòa, giúp người lái thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Cửa gió điều hòa cũng được bố trí theo phương ngang bên dưới màn hình trung tâm, tạo bố cục trực quan hơn. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch.

Nhờ kích thước thân xe được mở rộng, xe mang đến khoang hành lý có dung tích lên tới 980 lít. Mui xe được nâng cao thêm 51 mm, đồng thời chiều cao khoang chứa đồ cũng tăng tương ứng, trong khi chiều rộng sàn khoang hành lý đạt 1.100 mm, giúp việc sắp xếp hành lý thuận tiện hơn.

Phiên bản bán tại Indonesia được trang bị động cơ boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT mô phỏng 8 cấp số cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (Symmetrical AWD) - trang bị vốn là điểm mạnh truyền thống của Subaru.

Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, khách hàng còn có thêm lựa chọn động cơ boxer, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 260 mã lực và mô-men xoắn 376 Nm. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị gói hỗ trợ lái EyeSight thế hệ mới với ba camera stereo, bốn cảm biến radar và bốn cảm biến hỗ trợ lùi.

Khoang lái của Subaru Outback 2026 được thiết kế lại gần như hoàn toàn.

Các tính năng nổi bật gồm: hỗ trợ đánh lái khẩn cấp để tránh va chạm, kiểm soát chân ga khi phát hiện nguy cơ va chạm, hệ thống giám sát người lái và cảnh báo tình trạng mất tập trung. Ngoài ra, Subaru Outback 2026 còn sở hữu tổng cộng 9 túi khí, bao gồm cả túi khí trung tâm giữa hai ghế trước nhằm giảm nguy cơ va chạm giữa người lái và hành khách trong các tình huống tai nạn.

Tại Indonesia, xe Subaru Outback có giá khởi điểm 1,025 tỷ rupiah tương đương 1,49 tỷ đồng.