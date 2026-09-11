Xe bobber mới, trang bị hiện đại, giá chỉ 58 triệu đồng

Jawa 42 Bobber All Stars sở hữu kiểu dáng bobber đặc trưng với phần thân xe tối giản, yên đơn đặt nổi và thiết kế đuôi gọn gàng. Mẫu xe sử dụng kiểu yên cantilever, tạo cảm giác như yên xe được treo lơ lửng phía trên thân sau. Thiết kế này kết hợp cùng chiều dài cơ sở lớn giúp Jawa 42 Bobber duy trì tỷ lệ đặc trưng của một mẫu bobber truyền thống.

Phía trước xe là cụm đèn pha dạng tròn mang phong cách cổ điển, trong khi bình xăng được tạo hình giọt nước. Phần thân xe thấp, kéo dài cùng hệ thống giảm xóc sau monoshock tiếp tục nhấn mạnh phong cách bobber. Jawa cũng trang bị cho xe hệ thống hai ống xả, góp phần tạo diện mạo cơ bắp và âm hưởng cổ điển cho mẫu mô tô này. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung những màu sắc mới nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của người dùng.

Bên cạnh những thay đổi về diện mạo, Jawa 42 Bobber All Stars vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 334 cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng cơ cấu phân phối khí DOHC và 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 30 PS và mô-men xoắn cực đại 30 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp chống trượt slipper clutch.

Jawa 42 Bobber All Stars sở hữu hệ thống giảm xóc sau monoshock, trong khi chiều dài cơ sở được duy trì ở mức khá lớn nhằm tạo tư thế vận hành đặc trưng của một mẫu bobber. Xe có trọng lượng 177 kg và sử dụng bình nhiên liệu dung tích 12,5 lít. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Tại Ấn Độ, Jawa 42 Bobber All Stars có mức khởi điểm từ 208.942 Rupee - khoảng gần 58 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.