Steve Jobs và thói quen dùng ô tô Mercedes không biển số nhiều năm

Gắn bó kỳ lạ với mẫu Mercedes-Benz SL55 AMG màu bạc trong nhiều năm

Nhắc đến các tỷ phú công nghệ Mỹ, nhiều người thường liên tưởng tới những garage đầy siêu xe đắt tiền. Elon Musk từng sở hữu McLaren F1, Porsche 911 Turbo, Lotus Esprit cùng chiếc xe Tesla sử dụng hàng ngày, Bill Gates nhiều năm gắn với các mẫu Porsche, trong khi đó, Steve Jobs hoàn toàn khác.

Dù là người đồng sáng lập Apple và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD, Jobs nói không với siêu xe và các bộ sưu tập xe sang đắt tiền. Trong phần lớn thời gian cuối đời, chiếc xe xuất hiện cùng ông thường xuyên nhất là Mercedes-Benz SL55 AMG màu bạc.

Theo tờ AS của Tây Ban Nha trong bài viết đăng ngày 13/8/2025, Steve Jobs có thói quen đổi xe khoảng 6 tháng một lần nhưng tiếp tục nhận đúng mẫu Mercedes-Benz SL55 AMG mới với màu sắc và cấu hình gần như không thay đổi.

Trong phần lớn thời gian cuối đời, chiếc xe xuất hiện cùng Steve Jobs thường xuyên nhất là Mercedes-Benz SL55 AMG màu bạc. Ảnh: Theo Teknofilo

Mercedes-Benz SL55 AMG thuộc thế hệ R230 được trang bị động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.4L, công suất khoảng 493 mã lực. Xe có giá khoảng 120.000-130.000 USD tại Mỹ , tương đương khoảng 103.000 euro (khoảng 2,5-2,7 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2011).

Đây là mẫu xe hiệu năng cao nhưng không thuộc nhóm siêu xe hào nhoáng như Ferrari hay Lamborghini. Điều khiến chiếc xe này trở nên nổi tiếng không phải sức mạnh động cơ mà là sự gắn bó đặc biệt của Steve Jobs.

Theo trang Supercar Blondie trong bài viết đăng tháng 7/2024, trước khi gắn bó với Mercedes, Jobs từng sử dụng Porsche 911. Tuy nhiên, khi tìm được chiếc xe phù hợp với sở thích, ông gần như không thay đổi nữa.

Việc liên tục lựa chọn cùng một mẫu xe khiến nhiều người liên tưởng tới những thói quen nổi tiếng khác của Steve Jobs như mặc áo cổ lọ đen, quần jean xanh và giày thể thao giống nhau trong nhiều năm.

Một trong những giai thoại được nhắc đến nhiều nhất về Steve Jobs là việc chiếc Mercedes của ông gần như không gắn biển số.

Theo các bài viết được ABC News đăng tải trước đây và được nhiều báo quốc tế dẫn lại, tại California, Hoa Kỳ, có một đạo luật quy định xe mới mua không cần gắn biển số ngay. Thời hạn cho phép xe lưu thông mà không cần biển số tại tiểu bang này là 6 tháng. Sau thời gian đó, chủ sở hữu phải gắn biển số đăng ký tương ứng. Theo lời kể của Jon Callas - cựu lãnh đạo Apple trên kênh ABC News, Jobs thuê Mercedes-Benz SL55 AMG theo hợp đồng leasing và cứ trước khi đến hạn phải gắn biển chính thức, ông lại đổi sang một chiếc Mercedes mới giống hệt chiếc cũ.

Tuy nhiên, ngày 25/7/2016, California thông qua đạo luật mới, yêu cầu tất cả xe mới bán ra phải có biển số tạm thời có thể nhận diện được. Quy định mời có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, bắt buộc các đại lý phải gắn biển số tạm khi giao xe.

Chiếc Mercedes-Benz SL55 AMG màu bạc không biển số của Steve Jobs. Ảnh: Theo Teknofilo

Bài viết của trang AS cho rằng, lý do rất đơn giản, đó là quyền riêng tư. Vị tỷ phú công nghệ muốn giữ cuộc sống riêng tư của mình càng kín đáo càng tốt khỏi thế giới bên ngoài. Với việc liên tục thay đổi xe, mọi người sẽ không thể nhận ra chiếc xe của ông khi nó chạy trên đường phố, vì nó không có biển số hoặc giấy tờ nhận dạng.

AS còn tiết lộ, nhờ một thỏa thuận giữa Jobs và đại lý Mercedes, mỗi khi Jobs mua xe mới, công ty sẽ giấu thông tin của ông trong hồ sơ mua bán.

Dù lý do thực sự là gì, hình ảnh chiếc Mercedes bạc không biển số đã trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với Steve Jobs.

Triết lý của Steve Jobs phía sau thói quen dùng ô tô đặc biệt

Tất nhiên, câu chuyện về chiếc Mercedes không chỉ liên quan đến sở thích xe cộ tối giản mà còn cho thấy rõ triết lý sống của Steve Jobs. Ông nổi tiếng với quan điểm rằng sự tập trung không phải là làm nhiều thứ cùng lúc mà là biết từ chối hàng trăm ý tưởng khác.

Ông từng nói: “Nhiều người nghĩ tập trung là nói 'có' với điều mình theo đuổi. Nhưng thực ra không phải vậy. Tập trung là nói 'không' với hàng trăm ý tưởng tốt". Đây là phát biểu của Steve Jobs tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC) năm 1997 và sau này được trích dẫn rất nhiều trong cuốn tiểu sử Steve Jobs.

Triết lý này cũng xuất hiện trong lịch sử phát triển của Apple. Khi quay lại điều hành công ty năm 1997, Jobs cắt giảm mạnh danh mục sản phẩm để tập trung nguồn lực vào một số dòng chủ lực. Điều đó giống như cách ông sử dụng ô tô, thay vì dành thời gian lựa chọn giữa hàng chục mẫu xe mới, Jobs tìm ra chiếc xe mình yêu thích và tiếp tục sử dụng duy nhất nó: Mercedes-Benz SL55 AMG màu bạc.

Trước khi gắn bó với chiếc Mercedes-Benz SL55 AMG nổi tiếng trong những năm cuối đời, Steve Jobs từng sử dụng một số mẫu xe thể thao đáng chú ý khác. Theo nhiều nguồn truyền thông quốc tế, nhà đồng sáng lập Apple từng sở hữu chiếc Porsche 928 - mẫu xe động cơ đặt trước được xem là biểu tượng công nghệ của Porsche thập niên 1980, và BMW Z8 - mẫu roadster sản xuất giới hạn lấy cảm hứng từ BMW 507 huyền thoại. Dù đến từ các thương hiệu khác nhau, những chiếc xe Jobs lựa chọn đều có điểm chung là thiết kế tinh giản, kỹ thuật cơ khí tiên tiến và không quá phô trương. Điều này phần nào phản ánh gu thẩm mỹ nhất quán của ông, tương đồng với triết lý thiết kế đã làm nên thành công của Apple.

Sau gần 15 năm kể từ ngày Steve Jobs qua đời (ông sinh ngày 24/2/1955 và mất ngày 5/10/2011), thế giới vẫn nhớ tới ông bởi những sản phẩm làm thay đổi ngành công nghệ. Có lẽ chính sự tập trung vào giá trị cốt lõi thay vì những thứ hào nhoáng bên ngoài - như cách sử dụng ô tô "khác người" đã góp phần tạo nên con người Steve Jobs - nhân vật vẫn thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển công nghệ trên toàn thế giới cho đến ngày nay.

(Tổng hợp theo AS/Teknofilo/ABC News)