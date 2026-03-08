Độ xe sang Range Rover biển số 5678 đời 2015 lên 2022, chủ xe tốn gần nửa tỷ

Vài năm gần đây, xe sang cũ độ “lên đời” dần trở thành xu hướng được không ít người dùng quan tâm. Thay vì bỏ ra vài tỷ đến vài chục tỷ mua xe mới, nhiều người chọn cách mua xe cũ và nâng cấp ngoại thất cùng nội thất như xe mới, giúp họ tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ.

Mẫu Range Rover HSE 2015 (bên trái) và 2022 (bên phải)

Đơn cử như chủ nhân chiếc Land Rover Range Rover này. Theo tìm hiểu của pv báo VietNamNet, đây là mẫu Range Rover HSE, thuộc đời 2015. Do thiết kế chưa đủ bắt mắt, chủ xe chọn cách nâng cấp toàn bộ xe theo mẫu Range Rover Autobiography 2022.

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú (đại diện đơn vị độ xe) cho biết, chi phí để nâng cấp toàn diện chiếc xe hạng sang này lên tới hơn 400 triệu đồng. Số tiền này ngang ngửa một chiếc sedan hạng B mua mới như Hyundai Accent. Ngoài ra, chủ xe còn trúng đấu giá biển số có dãy 5678 cực đẹp, với giá 85 triệu đồng.

Thời điểm mua mới, chiếc Range Rover HSE có giá lăn bánh khoảng 8-9 tỷ đồng tùy trang bị kèm theo. Hiện nay, mẫu xe này có giá trên thị trường xe cũ dao động từ 1,9-2,5 tỷ đồng. Với thế hệ mới ra mắt từ năm 2022 tại Việt Nam, hãng xe Anh quốc đã dừng bán bản HSE, thay vào đó là hai bản chính: SWB và LWB.

Về ngoại thất, chiếc xe mang màu sơn trắng vốn được ưa chuộng trên dòng Autobiography tại Việt Nam. Phần đầu xe thay toàn bộ cản trước, với hốc gió liền mạch hơn thay vì tách biệt như nguyên bản. Mặt ca-lăng cũng đổi sang kiểu thiết kế đơn giản hơn của mẫu Range Rover đời 2022.

Cụm đèn chiếu sáng thiết kế rời rạc, gồm một đèn pha Bi-Xenon và dải LED DRL thay bằng cụm đèn LED mang giao diện 3D của mẫu Autobiography mới. Phong cách này giúp chiếc xe thêm phần hiện đại, bắt mắt.

Đuôi xe làm mới nhờ cụm đèn hậu giao diện hai đèn LED nằm dọc, loại bỏ ba dải LED dưới cùng. Xe còn trang bị thêm chụp ống xả đặt đối xứng, mang đến vẻ sang trọng và tạo điểm nhấn hơn cho đuôi xe.

Nguyên bản, chiếc SUV hạng sang được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch. Sau khi nâng cấp ngoại thất, để tạo sự cân xứng với tổng thể, chủ xe đã đổi sang bộ la-zăng kích thước 22 inch của mẫu Autobiography 2022.

Nội thất chiếc Range Rover HSE 2015 thay đổi hoàn toàn do chủ xe làm lại bộ ghế ngồi mới. Khoang cabin xe bọc da màu nâu chủ đạo, kết hợp cùng màu đen ở một số chi tiết. Ốp cửa gió, cụm điều khiển trung tâm và vô-lăng ốp gỗ màu nâu trang trí.

Cụm màn hình điều khiển trên táp-lô thay từ màn hình đơn sang loại màn hình đôi, bao gồm một màn hình giải trí trung tâm và một màn hình điều khiển ghế, hệ thống điều hòa. Bên dưới có hai núm xoay tròn chỉnh cửa gió điều hòa.

Điểm thay đổi lớn nhất là hàng ghế thứ hai. Tựa tỳ tay đơn giản ban đầu thay bằng tựa tỳ tay tích hợp màn hình như mẫu Autobiography. Trên lưng hàng ghế trước lắp thêm hai màn hình giải trí, phục vụ nhu cầu thư giãn của hành khách ngồi hàng ghế sau.

Range Rover HSE 2015 được trang bị động cơ V6 siêu nạp, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cỗ máy này đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 209 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe với đường đô thị/cao tốc/hỗn hợp lần lượt là 16/9/11 lít/100 km.

Không riêng chủ nhân chiếc SUV hạng sang này, nhiều đại gia Việt thậm chí vẫn “lên đời” cho xe siêu sang bằng các gói độ bodykit. Đáng chú ý trong số đó là chiếc Rolls-Royce Cullinan của một đại gia Sài Gòn, được nâng cấp ngoại thất theo mẫu Cullinan Series II.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!