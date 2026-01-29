Cục CSGT: Những tình huống biển số phủ bùn đất không bị phạt

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), không phải mọi trường hợp biển số ôtô bị bùn đất che mờ đều bị xử phạt. Trong quá trình tham gia giao thông, những tình huống khách quan khiến biển số bị che mờ chữ, số mà người lái không thể kiểm soát, sẽ không bị xử phạt lỗi "điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số".

Cụ thể, biển số có thể bị bùn đất, bụi bẩn che phủ do thời tiết mưa, đường lầy lội hoặc điều kiện giao thông bất lợi. Với các trường hợp phát sinh ngoài ý muốn này, CSGT sẽ không xử phạt hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số.

Bên cạnh đó, đối với phương tiện đang di chuyển liên tục trên hành trình, kể cả khi lưu thông trên đường cao tốc, người lái không bắt buộc phải dừng xe ngay lập tức để làm sạch biển số nếu chưa có vị trí bảo đảm an toàn. Trong các tình huống như vậy, lực lượng chức năng cũng không xử phạt.

Tuy nhiên, khi phương tiện đã dừng hành trình hoặc có điểm dừng, đỗ đủ điều kiện an toàn, CSGT khuyến cáo người lái cần chủ động vệ sinh biển số. Việc tiếp tục lưu thông khi biết biển số bị che mờ trong thời gian dài có thể bị xem là vi phạm.

Xe bám bùn đất nhưng phần biển số đã được lau sạch tại Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng sẽ xử phạt đối với các trường hợp để biển số bẩn lâu ngày hoặc đã dừng, đỗ nhưng không khắc phục, dù biết biển số bị che phủ. Khi bị dừng xe kiểm tra, tài xế có thể giải trình nếu cho rằng nguyên nhân là yếu tố khách quan, CSGT sẽ xác minh thông qua camera giám sát, camera hành trình và các biện pháp nghiệp vụ trước khi ra quyết định xử phạt.

Trước đó, một tài xế ôtô ở Hà Nội đã bị xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để biển số sau bị bùn đất che kín không thể đọc được khi bị lực lượng CSGT kiểm tra trên Quốc lộ 32. Tài xế thừa nhận biết xe bị bùn đất bám kín, che lấp biển số lâu ngày, song do bận công việc nên anh chưa kịp rửa xe. Theo Cục CSGT, quy định xử phạt với hành vi để biển số bị che phủ nhằm tránh tình trạng lợi dụng biển số không rõ để né camera giám sát, tránh nhận diện khi vi phạm giao thông hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật.

Chính vì thế, trong khi tồn tại một số trường hợp khách quan không bị xử phạt, tài xế và chủ phương tiện vẫn cần chủ động giữ cho biển số luôn rõ chữ, số trong suốt hành trình lưu thông.