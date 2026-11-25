Hyundai Accent 2026 hiện có giá niêm yết dao động từ 426 đến 539 triệu đồng. Đây là mẫu sedan hạng B có thiết kế trẻ trung, hiện đại và sở hữu nhiều trang bị tiện nghi, an toàn nổi bật trong phân khúc. Xe có kích thước 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 165 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn thế hệ trước.

Ngoại thất gây ấn tượng với dải đèn định vị ngang, đèn pha LED nối liền lưới tản nhiệt và thiết kế đầu xe mang phong cách Elantra, Sonata. Thân xe có tay nắm cửa mạ crôm, gương chiếu hậu hai tông màu tích hợp đèn báo rẽ, cùng bộ mâm 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản. Phần đuôi nổi bật với đèn LED 3D dạng vi cá và ống xả ẩn, tạo vẻ thể thao, năng động.

Nội thất sử dụng tông màu đen, cụm màn hình đôi liền mạch và vô lăng hai chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển. Xe có 5 chỗ ngồi, ghế bọc nỉ ở hai phiên bản thấp và ghế da ở bản Đặc biệt, Cao cấp; một số phiên bản còn có điều hòa tự động và làm mát ghế. Khoang hành lý dung tích 500 lít, hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng khả năng chứa đồ.

Trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và đồng hồ bán điện tử với màn hình LCD 4,2 inch. Đặc biệt, Accent có tính năng làm mát hàng ghế trước với ba mức quạt gió, hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng. Hệ thống an toàn gồm Hyundai SmartSense, ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và chống trộm Immobilizer. Phiên bản 1.5 AT Cao cấp có 6 túi khí, trong khi các phiên bản còn lại được trang bị 2 túi khí. Xe sử dụng động cơ xăng SmartStream G 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT.

Trong quá trình lựa chọn Hyundai Accent, người mua có thể thấy dòng xe này có nhiều ưu điểm. Nổi bật của Hyundai Accent là thiết kế hiện đại, không gian rộng, khoang hành lý lớn, tiện nghi phong phú, có làm mát ghế trước và nhiều công nghệ an toàn. Các trang bị tiện nghi trên xe phong phú trong phân khúc như màn hình cảm ứng, đồng hồ kỹ thuật số, cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type-C và các tính năng bổ sung tùy phiên bản. Trog khi đó, chiều dài cơ sở 2.670 mm mang lại không gian đủ rộng, khoảng để chân thoải mái, phù hợp với gia đình nhỏ và cả những chuyến đi dài.

Tuy nhiên, xe cũng có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn như viền màn hình giải trí của Accent khá dày, màn hình 8 inch tại Việt Nam nhỏ hơn loại 10,25 inch ở thị trường Ấn Độ, đồng hồ chưa tùy chỉnh được giao diện đồ họa và trang bị túi khí chưa đồng đều giữa các phiên bản. Tùy từng phiên bản của Accent, còn có những hạn chế riêng. Chẳng hạn như bản tiêu chuẩn còn thiếu đèn LED ban ngày, đèn sương mù, thiết kế đơn giản và không có tính năng sấy gương chiếu hậu, khiến ngoại thất kém nổi bật và giảm tiện ích khi thời tiết ẩm ướt.

Nhìn chung, mặc dù không tránh khỏi những điểm hạn chế, Hyundai Accent 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi, an toàn và giá bán dễ tiếp cận.