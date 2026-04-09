So sánh Honda City và Toyota Vios trong tầm giá 400-500 triệu đồng

Hai dòng sedan này có nhiều ưu thế nhờ thiết kế gọn gàng, vận hành tiết kiệm xăng và có những trang bị hiện đại. Hiện Honda City được phân phối với các phiên bản khác nhau, giá dao động từ 499-569 triệu đồng. Còn Toyota Vios có các phiên bản, giá niêm yết thấp hơn City, dao động từ 458-545 triệu đồng. Hai dòng sedan này có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Về ngoại thất

Honda City 2026 và Toyota Vios 2026 đều là những mẫu sedan hạng B nổi bật nhưng theo đuổi hai phong cách khác nhau: City 2026 mang tính nâng cấp giữa vòng đời với định hướng thể thao rõ nét, thể hiện qua lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước hầm hố hơn và bản RS trang bị đèn LED kèm đèn sương mù, trong khi Vios 2026 tập trung vào sự hài hòa giữa thanh lịch và sang trọng với thiết kế góc cạnh tạo hiệu ứng 3D và các đường dập nổi liền mạch từ đầu đến đuôi xe.

Về kích thước, City nhỉnh hơn với chiều dài 4.580 mm (RS 4.589 mm) và trục cơ sở 2.600 mm, góp phần mang lại không gian rộng rãi, còn Vios không nhấn mạnh kích thước nhưng ghi điểm nhờ tổng thể cân đối và tinh tế. Ở trang bị ngoại thất, City phân hóa rõ giữa các phiên bản với mâm 15 inch trên bản G và 16 inch trên bản L, RS, đi kèm khác biệt cả về lốp và hệ thống phanh sau (tang trống và đĩa), trong khi Vios duy trì sự đồng đều hơn với mâm 15 inch thiết kế khỏe khoắn, chú trọng tính thực dụng.

Phần đuôi City thiên về thể thao với cản va tích hợp cánh khuếch tán gió và đèn phản quang, còn Vios tạo cảm giác vững chãi bằng các chi tiết dập nổi và cản sau cách điệu.

Xét ở khía cạnh ngoại thất, Honda City 2026 phù hợp với người dùng ưa phong cách trẻ trung, cá tính và khác biệt giữa các phiên bản. Ngược lại, Toyota Vios 2026 hướng đến sự bền bỉ, tiết kiệm, thiết kế thanh lịch cùng tính đại chúng đã được khẳng định.

Về nội thất

Honda City 2026 và Toyota Vios 2026 đều mang đến không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi trong phân khúc sedan hạng B, nhưng định hướng trải nghiệm có sự khác biệt rõ rệt. City 2026 tập trung vào cảm giác cao cấp và hoàn thiện tinh xảo với vật liệu tốt, đường chỉ may tỉ mỉ và bố cục hướng người lái giúp thao tác nhanh, trực quan. Trong khi đó, Vios 2026 hướng đến sự thực dụng và thân thiện với người dùng, nổi bật với thiết kế trẻ trung, ghế da đục lỗ thoáng khí và khả năng tối ưu không gian linh hoạt.

Khoang lái của City mang đậm tính thể thao hơn, đặc biệt ở bản RS với vô-lăng bọc da và lẫy chuyển số, còn Vios tạo cảm giác dễ tiếp cận với màn hình Optitron hiển thị rõ ràng. Về tiện nghi, City nhỉnh hơn với hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động và nhiều công nghệ như phanh tay điện tử, Auto Hold tùy phiên bản. Ngược lại, Vios vẫn đáp ứng tốt nhu cầu với điều hòa làm lạnh nhanh, dàn âm thanh 6 loa và các cổng sạc bố trí tiện lợi cho mọi vị trí.

Không gian hàng ghế sau của City rộng rãi bậc nhất phân khúc, tối ưu độ ngả và khoảng để chân cho hành trình dài. Vios cũng đảm bảo sự thoải mái với tựa tay, khay để cốc và khả năng gập ghế 60:40 linh hoạt khi cần chở đồ. Sự khác biệt phiên bản trên City thể hiện rõ hơn từ bản G đến RS, trong khi Vios giữ sự đồng đều và dễ lựa chọn.

Ở góc độ nội thất, có thể thấy City 2026 phù hợp người dùng đề cao cảm giác lái và trang bị cao cấp, còn Vios 2026 là lựa chọn cân bằng giữa tiện nghi, độ bền và tính thực dụng cho gia đình.

Về vận hành và an toàn

Honda City và Toyota Vios đều sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh kết hợp hộp số CVT (Vios có thêm tùy chọn MT), mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng City nhỉnh hơn về thông số với 119 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn, cho cảm giác lái linh hoạt hơn.

Ngược lại, Vios nổi bật với độ bền bỉ, tiết kiệm và vận hành êm ái nhờ động cơ 2NR-FE tích hợp VVT-i cùng hệ thống treo được tinh chỉnh và bán kính quay đầu nhỏ, phù hợp di chuyển đô thị. Về an toàn, City tạo lợi thế khi trang bị gói Honda Sensing trên toàn bộ phiên bản với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại như giữ làn, ga tự động thích ứng và phanh giảm thiểu va chạm.

Trong khi đó, Vios cũng không kém cạnh khi bản G CVT có thêm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và đặc biệt là 7 túi khí, vượt trội so với tối đa 6 túi khí trên City RS. Ngoài ra, Vios có thêm cảm biến đỗ xe – trang bị còn thiếu trên City, giúp việc lùi và đỗ xe thuận tiện hơn.

Tổng thể, Honda City phù hợp với người ưu tiên công nghệ an toàn và cảm giác lái, còn Toyota Vios là lựa chọn thực dụng với độ bền cao, tiết kiệm và tính linh hoạt trong đô thị.

Đánh giá chung

Honda City 2026 và Toyota Vios 2026 đều là những lựa chọn sáng giá trong phân khúc sedan hạng B, nhưng theo đuổi phong cách khác biệt: City thiên về thể thao, cá tính và nâng cấp rõ rệt giữa các phiên bản, trong khi Vios hướng đến sự thanh lịch, bền bỉ và tính đại chúng. Về nội thất, City nổi bật với cảm giác cao cấp, hoàn thiện tinh xảo và khoang lái hướng người lái, còn Vios tập trung vào sự thực dụng, tiện nghi đầy đủ và tối ưu không gian cho gia đình.

Vận hành của City mang lại cảm giác lái linh hoạt với thông số động cơ nhỉnh hơn, trong khi Vios tạo ấn tượng nhờ độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và sự êm ái trên đường đô thị. Về an toàn, City chiếm ưu thế với gói Honda Sensing toàn diện, còn Vios vượt trội với số lượng túi khí nhiều hơn và trang bị cảm biến đỗ xe tiện lợi.

Nhìn chung, cả Honda City và Toyota Vios đều là những dòng sedan sáng giá hiện nay, mỗi xe có những lợi thế riêng. City phù hợp người dùng ưu tiên công nghệ, trải nghiệm lái và sự khác biệt, còn Vios là lựa chọn cân bằng giữa tiện nghi, độ bền và tính thực dụng cho gia đình.