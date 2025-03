So kè Mazda CX-5 và Honda HR-V, chọn mua xe nào?

Về ngoại thất

Mazda CX-5 mang phong cách "Kodo - Soul of Motion", với cụm đèn trước sống động, lưới tản nhiệt xếp tầng, và đèn hậu LED hiện đại. Khung xe coupe thể thao, mạnh mẽ, có các chi tiết tinh chỉnh như cản trước và sau, cùng gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ. La-zăng 19 inch nhìn mạnh mẽ.

Trong khi đó, Honda HR-V thiết kế theo phong cách Châu Âu, có phần cổ điển. Mẫu SUV này nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome và đèn LED tự động. Xe có thân xe cao ráo, chắc chắn với tay nắm cửa cảm biến tiện lợi và mâm hợp kim 5 chấu kép. Phiên bản RS có dải đèn xi nhan bắt mắt và kiểu dáng sắc sảo.

Về nội thất

Mazda CX-5 sở hữu nội thất cao cấp với ghế da, vô lăng bọc da, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, màn hình Mazda Connect 8 inch, và điều hòa tự động 2 vùng. Cửa gió hàng ghế sau giúp tăng cường sự thoải mái cho hành khách phía sau. Không gian hành lý rộng rãi 442 lít. Các chi tiết tinh tế và sang hơn HR-V.

Đối lại, nội thất Honda HR-V rộng rãi với màn hình 8 inch, bảng điều khiển mở rộng, và vô lăng 3 chấu bọc da. Ghế bọc da cao cấp với tính năng Magic Seat linh hoạt. Mặc dù không gian hành lý không rộng rãi bằng CX-5, nhưng với dung tích 437 lít cũng đủ thoải mái cho nhu cầu sử dụng trong môi trường đô thị. Xe cũng có tính năng Honda CONNECT để kết nối và điều khiển xe từ xa.

Tiện nghi, hiệu suất và an toàn

Dòng SUV CX-5 của Mazda có hệ thống giải trí tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, cùng các tính năng hiện đại như cửa kính chống ồn, hệ thống phanh tay điện tử, và chức năng đá cốp rảnh tay. Đồng hồ điện tử 7 inch kết hợp với Analog.

Còn Honda HR-V có tích hợp hệ thống Honda CONNECT, cho phép điều khiển từ xa các tính năng như bật điều hòa, tìm xe và kiểm tra tình trạng xe. Xe cũng có các tính năng như điều khiển giọng nói, sạc không dây và cảm biến mở cốp.

Sức mạnh của Mazda CX-5 đến từ khối động cơ Skyactiv-G 2.0L, công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động bánh trước. Trong khi đó, đối thủ Honda HR-V 2025 cung cấp hiệu suất vận hành mượt mà với động cơ 1.5L, kết hợp hộp số CVT, cho công suất vượt trội 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm.

Ở khía cạnh tính năng an toàn, cả Mazda CX-5 và Honda HR-V đều có những điểm sáng. Xe của Mazda có các tính năng an toàn bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Tính năng an toàn được trang bị từ phiên bản Luxury trở lên.

Còn Honda HR-V được trang bị tính năng an toàn như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh tự động, và cảm biến đỗ xe. Tính năng Honda Sensing trên các phiên bản cao cấp cung cấp các công nghệ an toàn chủ động.

Giá cả và phiên bản

Mazda CX-5 có 3 phiên bản chính (Deluxe, Luxury, Premium), với 2 gói tùy chọn cho bản Premium là Sport và Exclusive. Giá xe có thể dao động 729-849 triệu đồng, tùy thuộc vào các gói tùy chọn.

Honda HR-V 2025 cung cấp các phiên bản như G, L và RS, với giá xe linh hoạt dựa trên các tính năng và trang bị, dao động từ 699-871 triệu đồng. Như thế, mức giá giữa CX-5 và HR-V không có sự chênh lệch nhau nhiều.

Đánh giá chung

Mỗi mẫu xe đều có những ưu thế riêng. Mazda CX-5 phù hợp với những ai tìm kiếm một mẫu SUV cao cấp với thiết kế thể thao, nội thất sang trọng. Mazda CX-5 còn nổi bật với các tính năng an toàn cao cấp và công nghệ giải trí tiên tiến.

Còn Honda HR-V tỏ ra là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn một chiếc xe đô thị gọn gàng, tiện nghi với thiết kế tinh tế và công nghệ kết nối vượt trội, đặc biệt là tính năng Honda CONNECT. Xe cũng có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên, không gian hành lý và độ sang về thiết kế có phần thua kém CX-5.