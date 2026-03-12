DAB 1 – mô tô điện phong cách supermoto, chạy 150 km/lần sạc

Là sản phẩm thuộc DAB Motors - nhà sản xuất của Pháp - và hướng tới một chiếc mô tô điện nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 23 kW (31 mã lực) và mô-men xoắn 395 Nm tại bánh sau, một con số đáng chú ý đối với một mẫu xe điện trong phân khúc tương đương 125cc. Xe đạt tốc độ tối đa 120 km/h, phù hợp cho cả môi trường đô thị lẫn các tuyến đường ngoại ô ngắn.

Hệ thống điều khiển cung cấp năm chế độ lái gồm Eco, Street, Sport, Nitrous và Reverse. Trong đó, Eco tối ưu hóa quãng đường di chuyển, Street hướng tới nhu cầu sử dụng hằng ngày, Sport mang lại phản hồi ga năng động hơn, còn Nitrous là chế độ hiệu năng cao nhất. Reverse cho phép xe di chuyển lùi chậm, hỗ trợ thao tác quay đầu hoặc đỗ xe trong không gian hẹp.

Mẫu mô tô này sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng tối đa 7,1 kWh, dung lượng danh định 6,2 kWh và điện áp hoạt động 72 V. Ngoài ra, xe còn có một pin phụ 12 V để cấp điện cho hệ thống điện tử trên xe. Theo công bố của nhà sản xuất, trong điều kiện giao thông đô thị thuần túy, DAB 1 có thể đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 150 km, trong khi chu trình hỗn hợp theo chuẩn WMTC ghi nhận con số khoảng 120 km. Trong quá trình vận hành, hệ thống phanh tái tạo năng lượng liên tục thu hồi điện năng khi giảm tốc, góp phần cải thiện hiệu suất tổng thể.

Một điểm đáng chú ý của DAB 1 là bộ sạc 2.000 W được tích hợp trực tiếp trên xe, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ sạc ngoài cồng kềnh. Người dùng chỉ cần một dây cáp sạc nhỏ gọn có thể cất trong khoang chứa đồ dung tích 3,4 lít. Xe có thể sạc từ ổ điện gia đình 230 V hoặc trạm sạc chuẩn Type 2. Theo dữ liệu của hãng, quá trình sạc từ 20% lên 100% mất khoảng 3 giờ, từ 50% lên 100% khoảng 1,5 giờ, trong khi sạc đầy từ 0% cần khoảng 3,5 đến 4 giờ.

DAB 1 sử dụng cấu hình supermoto truyền thống, kết hợp giữa tính linh hoạt và trọng lượng nhẹ. Khung xe sử dụng khung thép ống dạng double-cradle kết hợp với khung phụ dạng trellis bằng thép, trong khi gắp sau được chế tạo từ nhôm đúc nhằm tối ưu độ cứng và giảm khối lượng. Hệ thống treo trước là phuộc USD Kayaba đường kính 46 mm với hành trình 100 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc trung tâm có khả năng điều chỉnh preload.

Hệ thống phanh đến từ Brembo, bao gồm kẹp phanh bốn piston hướng tâm kết hợp đĩa nổi đường kính 320 mm ở bánh trước và kẹp phanh một piston với đĩa 240 mm ở bánh sau. Cả hai phanh đều được kích hoạt bằng tay và được hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh do Peugeot Motocycles phát triển. Bộ bánh nan hoa sử dụng lốp kích thước 120/70 R17 ở phía trước và 150/60 R17 ở phía sau, mang lại sự cân bằng giữa độ bám đường và khả năng điều khiển linh hoạt.

Với khối lượng chỉ 145 kg, DAB 1 thuộc nhóm mô tô điện nhẹ trong phân khúc. Tổng tải trọng tối đa của xe đạt 288 kg. Kích thước tổng thể gồm chiều dài 2.010 mm, chiều rộng 821 mm và chiều cao 1.164 mm, cho thấy thiết kế tương đối gọn gàng. Chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 800 đến 880 mm thông qua bộ điều chỉnh độ cao yên (Seat Height Kit) tùy chọn, đồng thời yên xe được thiết kế đủ không gian cho cả người lái và hành khách.

DAB 1 sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần cùng cụm đồng hồ LCD nhỏ gọn hiển thị các thông tin vận hành cơ bản. Xe không sử dụng ổ khóa cơ truyền thống mà khởi động thông qua mã PIN điện tử, mang lại mức độ tiện dụng và bảo mật cao hơn. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là giá đỡ điện thoại CNC tích hợp, được phát triển cùng hãng phụ kiện Quad Lock, cho phép người lái sử dụng điện thoại để điều hướng hoặc kết nối trong quá trình di chuyển. Bộ sản phẩm giao kèm xe bao gồm cáp sạc và hộp dụng cụ Bosch chuyên dụng.

DAB Motors cũng nhấn mạnh khả năng cá nhân hóa sâu của DAB 1, kế thừa kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chế tạo mô tô tùy chỉnh. Người dùng có thể lựa chọn màu sắc, cấu hình và trang bị thông qua hệ thống trực tuyến. Danh mục phụ kiện chính hãng bao gồm giá chở đồ phía sau dạng ống, thùng top-case có khóa và thiết bị theo dõi GPS. Nền tảng DAB 1 trước đây cũng từng được sử dụng để chế tạo các phiên bản độc bản dành cho nghệ sĩ như J Balvin, FKA Twigs và Rosalía.

Giá phiên bản tiêu chuẩn của DAB 1 khởi điểm từ 9990 euro - khoảng 305 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.