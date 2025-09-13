Skoda Skavia ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 468 triệu đồng

Skoda vừa giới thiệu mẫu sedan cỡ B Slavia, đối thủ mới trong phân khúc vốn có sự thống trị của Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Xe được phát triển trên nền tảng MQB A0 IN, khung gầm tối ưu chi phí do Volkswagen thiết kế riêng cho thị trường Ấn Độ.

Slavia có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.541 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm, tương đương các đối thủ cùng phân khúc. Ngoại hình mang phong cách tối giản nhưng khỏe khoắn, với nhiều chi tiết góc cạnh đúng chất Skoda. Xe có tùy chọn đèn pha halogen hoặc LED, mâm 16 hoặc 17 inch, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Điều làm mẫu xe châu Âu này trở nên thú vị chính là khoảng sáng gầm xe lên đến 178mm. Con số này khá tương đồng với các mẫu xe SUV thay vì là mẫu xe sedan. Bên trong khoang cabin của Slavia được thiết kế gọn gàng, hiện đại.

Phiên bản tiêu chuẩn có nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, màn hình trung tâm 7 inch và cụm đồng hồ 3,5 inch. Trong khi đó, bản cao cấp sở hữu màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động cảm ứng, cửa sổ trời, sạc không dây và hệ thống âm thanh 8 loa, những trang bị thường thấy ở các mẫu sedan phân khúc cao hơn, giúp Slavia tạo lợi thế cạnh tranh.

Skoda Slavia được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, các phiên bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp.

Và xe còn trang bị khoá vi sai điện tử cho các phiên bản. Về an toàn, Slavia trang bị cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ vào cua camera lùi và 6 túi khí, mức cấu hình khá đầy đủ trong phân khúc.

Slavia được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đáng kể lên những mẫu sedan phổ biến như Toyota Vios, MG 5, Mitsubishi Attrage và Honda City. Với mức giá này Riêng trong tháng 9, hãng đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và giá xe đã giảm xuống chỉ từ 421, 475 và 511 triệu đồng.

Bảng giá chi tiết các phiên bản của dòng xe Skoda Slavia: