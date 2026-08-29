Siêu xe mới Valen của Aston Martin trình làng

Aston Martin chính thức giới thiệu Valen – mẫu siêu xe V12 động cơ đặt trước mạnh nhất trong lịch sử 113 năm của hãng. Xe được phát triển bởi bộ phận Q by Aston Martin và chỉ sản xuất giới hạn 150 chiếc trên toàn cầu.

Valen được Aston Martin trình làng tại Monterey, California, tiếp tục mở rộng danh mục những mẫu xe đặc biệt sử dụng động cơ V12 của thương hiệu Anh. Mẫu xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, thân xe bằng sợi carbon và tập trung mạnh vào khả năng vận hành.

Aston Martin Valen động cơ đặt trước mạnh mẽ nhất trong lịch sử 113 năm của hãng.

Một trong những trọng tâm khi phát triển Valen là cắt giảm khối lượng. Aston Martin cho biết mẫu xe nhẹ hơn tới 110 kg so với nền tảng V12 tiêu chuẩn nhờ sử dụng nhiều vật liệu như sợi carbon, nhôm, titan và magie.

Xe được trang bị bộ mâm magie trọng lượng nhẹ cùng lốp hiệu năng cao Pirelli P Zero R phát triển riêng. Hệ thống treo, hệ thống lái, phanh và các hệ thống kiểm soát ổn định cũng được hiệu chỉnh riêng nhằm tạo cảm giác lái trực tiếp và thể thao hơn.

Valen khai thác các chủ đề về những giới hạn cực đoan của hiệu suất và trải nghiệm lái.

Đáng chú ý, Valen còn sử dụng hệ thống Pirelli Cyber Tyre, cho phép truyền dữ liệu thời gian thực từ lốp tới các hệ thống điều khiển động lực học của xe, qua đó hỗ trợ tối ưu khả năng kiểm soát. Ngoại hình xe được xây dựng theo hướng cực đoan hơn những mẫu Aston Martin thương mại thông thường.

Toàn bộ thân xe sử dụng sợi carbon, kết hợp các cụm đèn thiết kế riêng và nhiều chi tiết khí động học nhằm nhấn mạnh vẻ cơ bắp của một mẫu siêu xe V12. Bên trong, Aston Martin tiếp tục khai thác khả năng cá nhân hóa của Q by Aston Martin. Nhiều chi tiết 3D được sử dụng trong khoang cabin, trong khi thiết kế bảng điều khiển trung tâm được làm mới theo hướng tối giản hơn.

Valen khoác lên mình bộ thân xe hoàn toàn bằng sợi carbon.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều cấp độ hoàn thiện nội thất, vật liệu và màu sắc khác nhau, biến mỗi chiếc Valen thành một cấu hình gần như riêng biệt. Aston Martin cho biết Valen sẽ được sản xuất giới hạn 150 xe trên toàn thế giới, với những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao từ quý II/2027.

Điểm đáng chú ý nhất nằm dưới nắp capo. Aston Martin trang bị cho Valen động cơ V12 dung tích 5.2L tăng áp kép, cho công suất tối đa 850 PS và mô-men xoắn 1.000 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF đã được hiệu chỉnh, với chiến lược sang số lấy cảm hứng từ chương trình đua Vantage GT4. Xe có khả năng tăng tốc 0 đến 100 km/h trong khoảng 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 214 mph, tương đương khoảng 344 km/h.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều cấp độ hoàn thiện nội thất, vật liệu và màu sắc khác nhau.

Xe có khả năng tăng tốc 0 đến 100 km/h trong khoảng 3 giây

Valen trở thành một trong những dự án đặc biệt nhất của Aston Martin trong kỷ nguyên V12. Mẫu xe cũng cho thấy hãng xe Anh vẫn dành một vị trí đáng kể cho động cơ 12 xi-lanh trong danh mục sản phẩm, bất chấp xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô t