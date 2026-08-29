Hyundai Palisade 2027 hóa "chuyên cơ mặt đất" với nóc xe nâng 240 mm

Hyundai vừa giới thiệu Palisade 2027 tại thị trường Hàn Quốc. Thay vì thay đổi lớn về thiết kế, hãng tập trung mở rộng danh mục phiên bản và nâng cấp trang bị cho mẫu SUV cỡ lớn.

Đáng chú ý nhất là phiên bản Palisade High-Roof, phiên bản có phần mui được thiết kế lại và nâng cao thêm 240 mm. Chiều cao tổng thể của xe đạt 2.005 mm, trong khi chiều dài vẫn giữ nguyên. Hyundai cho biết kích thước này vẫn đảm bảo xe có thể ra vào các bãi đỗ ngầm tiêu chuẩn.

Ngoại thất Hyundai Palisade 2027 High-Roof có phần mui kéo dài đồng màu thân xe, các chi tiết trang trí riêng, mâm hợp kim 21 inch và lốp Pirelli. Xe mang cấu hình 7 hoặc 9 chỗ tùy phiên bản. Hệ thống treo điều khiển điện tử Preview được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống sử dụng camera phía trước và dữ liệu định vị để nhận diện mặt đường, từ đó chủ động điều chỉnh giảm xóc.

Không gian phía sau là điểm nhấn của High-Roof. Xe được trang bị màn hình giải trí 21,4 inch gắn trên trần, đèn đọc sách LED dạng bật, cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa riêng. Phần mui cao giúp tăng khoảng không cho khoang hành khách phía sau, đồng thời tạo cho Palisade diện mạo gần với những mẫu xe limousine.

Trần xe còn tích hợp hệ thống Starry Sky Ambient tạo hiệu ứng bầu trời sao. Khách hàng có thể lựa chọn VIP Package 2 với cụm điều khiển dành cho hàng ghế thứ hai, hai vị trí sạc không dây, hộc đựng cốc có chức năng làm nóng và làm mát, máy lọc không khí, khử khuẩn UV-C và thảm sàn cao cấp.

Bên cạnh High-Roof, Hyundai Palisade 2027 tại Hàn Quốc còn có bản Black Ink và XRT. Black Ink được phát triển từ bản Calligraphy, nổi bật với loạt chi tiết ngoại thất màu đen, huy hiệu tối màu và mâm 21 inch sơn đen.

Trong khi đó, XRT mang phong cách khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt riêng, các chi tiết nhận diện XRT, giá nóc và mâm 20 inch. Trang bị đáng chú ý gồm ghế hàng hai thông gió và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. Tuy nhiên, XRT tại Hàn Quốc không có một số trang bị chuyên dụng như hệ thống treo nâng cao, vi sai điện tử eLSD và lốp địa hình của XRT Pro tại Mỹ.

Hyundai Palisade 2027 tiếp tục được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L công suất 277 mã lực, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Bản hybrid tự sạc cho công suất 329 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cả hai đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Bản Exclusive 9 chỗ máy xăng có giá từ 44,78 triệu won, tương đương khoảng 32.300 USD. XRT có giá từ 37.700 USD, còn Black Ink khoảng 41.700 USD. Cao nhất là Palisade High-Roof Hybrid 7 chỗ với giá 78,44 triệu won, tương đương khoảng 59.000 USD, gần 1,5 tỷ đồng.

Hiện Hyundai chưa công bố kế hoạch đưa Palisade High-Roof tới các thị trường khác ngoài Hàn Quốc.