Honda Ryden 160 - "quân bài chiến lược" tiềm năng của hãng xe Nhật

Dù Honda chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu xe này, sự xuất hiện của tên gọi Ryden 160 đã nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về một mẫu xe tay ga thể thao 160cc hoàn toàn mới đang được hãng xe Nhật Bản nghiên cứu và phát triển.

Nếu dự án này thực sự tồn tại, Honda Ryden 160 có thể được định vị khác biệt so với những mẫu xe tay ga hiện có của hãng. Thay vì tập trung vào tính thực dụng và khả năng di chuyển trong đô thị như Click hoặc Vario, Ryden 160 nhiều khả năng sẽ sở hữu phong cách thể thao rõ nét hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và đặc biệt là cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox 155 trong phân khúc xe tay ga thể thao 150-160cc.

Tên gọi Ryden 160 cũng mang đến một chi tiết đáng chú ý. Con số 160 nhiều khả năng liên quan đến nền tảng động cơ 160cc mà Honda đang sử dụng trên nhiều mẫu xe hiện nay, chẳng hạn Click 160, PCX160, ADV160 và Stylo 160. Việc tận dụng nền tảng kỹ thuật sẵn có sẽ giúp Honda có thể phát triển một mẫu xe mới nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn so với việc phải đầu tư hoàn toàn vào một hệ động lực mới.

Trong trường hợp Ryden 160 sử dụng chung nền tảng với các mẫu xe 160cc hiện tại, nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ eSP+ bốn van, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Đây là loại động cơ đã được Honda sử dụng rộng rãi trên nhiều sản phẩm thuộc phân khúc này, nổi bật với khả năng vận hành cân bằng giữa hiệu suất, mức tiêu thụ nhiên liệu và độ phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất không nằm ở động cơ mà ở cách Honda có thể định vị Ryden 160 trên thị trường. Hiện tại, Click và Vario đảm nhiệm vai trò những mẫu xe tay ga linh hoạt, phù hợp với môi trường đô thị. Trong khi đó, PCX160 hướng tới khách hàng cần một mẫu xe cao cấp, thoải mái và có kích thước lớn hơn, còn ADV160 lại mang phong cách đa dụng, thiên về khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình và những hành trình dài.

Khoảng trống giữa các dòng xe này có thể chính là vị trí mà Ryden 160 hướng tới. Mẫu xe mới được dự đoán sẽ có thiết kế thể thao, tư thế lái và ngoại hình mạnh mẽ hơn Click, nhưng vẫn gọn gàng và dễ sử dụng hơn PCX. Nếu được phát triển theo hướng này, Ryden 160 sẽ có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox, một trong những cái tên nổi bật nhất trong phân khúc xe tay ga thể thao 150-160cc.

Aerox từ lâu đã tạo dựng được hình ảnh khác biệt nhờ kiểu dáng góc cạnh, kích thước lớn và phong cách thể thao mạnh mẽ. Honda hiện chưa có một mẫu xe nào hoàn toàn tương đồng về định vị. Vì vậy, sự xuất hiện của Ryden 160, nếu được xác nhận, có thể giúp Honda lấp đầy khoảng trống này và tạo ra một đối thủ thực sự đáng chú ý dành cho Aerox.

Dù vậy, một giả thuyết khác cũng đang được đặt ra. Ryden 160 có thể không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới mà chỉ là một phiên bản được phát triển dựa trên Honda Air Blade 160, sau đó thay đổi thiết kế, trang bị và sử dụng tên gọi riêng cho thị trường Indonesia.

Khả năng này không phải không có cơ sở bởi Honda từng sử dụng những tên gọi khác nhau cho cùng một dòng xe tùy theo từng thị trường. Honda Click là một ví dụ tiêu biểu khi mẫu xe này được bán tại Indonesia dưới tên gọi Vario. Do đó, việc Air Blade 160 được phát triển thành một biến thể mang tên Ryden dành riêng cho Indonesia cũng là kịch bản có thể xảy ra.

Nếu thực sự có nguồn gốc từ Air Blade 160, Ryden 160 sẽ có sẵn nền tảng phù hợp để theo đuổi hình ảnh thể thao và cao cấp hơn. Air Blade vốn đã sở hữu kiểu dáng tương đối mạnh mẽ, vì vậy Honda chỉ cần điều chỉnh thiết kế và trang bị để tạo ra một sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng Indonesia cũng như định vị đối đầu với Yamaha Aerox.

Việc Honda đăng ký tên gọi Ryden cũng có thể cho thấy hãng đang muốn xây dựng một hình ảnh mới cho dòng xe này. Một cái tên hoàn toàn mới sẽ giúp Honda tạo ra cá tính riêng, thay vì phải gắn sản phẩm với những dòng xe quen thuộc như Click, PCX hay ADV. Ryden mang âm hưởng hiện đại và năng động, khá phù hợp với một mẫu xe hướng tới khách hàng trẻ, đề cao thiết kế thể thao và trải nghiệm vận hành.

Tuy vậy, Honda chưa chính thức xác nhận thông tin, vì thế chúng vẫn cần thời gian để có được câu trả lời chính xác.