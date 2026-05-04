BSA Scrambler 650: Mô tô cổ điển Anh quốc, giá chỉ hơn 90 triệu đồng

Hướng tới khách hàng cần một mẫu mô tô linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, đồng thời vẫn có thể vi vu mỗi cuối tuần, Scrambler 650 mang đậm thiết kế cổ điển Anh quốc, lấy ý tưởng từ các mẫu xe biểu tượng như Gold Star Catalina, A10 Spitfire và A65 Firebird. Xe sở hữu bình xăng tạo hình điêu khắc với các chi tiết mạ chrome, ốp hông oval mang số “65”, yên xe liền khối dạng phẳng có gân và khung phụ lộ thiên, tạo nên dáng vẻ scrambler đặc trưng.

Tổng thể thiết kế được hoàn thiện theo hướng tối giản nhưng vẫn giữ chất hoài cổ, kết hợp cùng các chi tiết hiện đại. Xe sử dụng vành nan hoa đi kèm lốp bán địa hình, ống xả đặt cao và tư thế lái thẳng, giúp tăng khả năng vận hành trên nhiều điều kiện vận hành.

Sức mạnh của Scrambler 650 đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 652cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất 45 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55 Nm tại 4.000 vòng/phút, tập trung vào khả năng vận hành ở dải tua thấp và trung bình. Xe được trang bị hộp số 5 cấp, mang lại trải nghiệm lái thiên về sự ổn định và lực kéo, phù hợp cho cả di chuyển trong thành phố lẫn hành trình đường dài.

BSA Scrambler 650 sử dụng khung sườn chắc chắn kết hợp hệ thống treo hành trình dài, gồm phuộc ống lồng đường kính 41 mm ở phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Hệ thống phanh trang bị đĩa trước đường kính 320 mm với heo Brembo hai piston và đĩa sau 255 mm với heo một piston, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe có trọng lượng 208 kg, chiều cao yên 820 mm và khoảng sáng gầm 187 mm, cùng bình xăng dung tích 12 lít.

Về trang bị, Scrambler 650 duy trì triết lý thiết kế đơn giản nhưng thực dụng, với cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống đèn LED và tư thế lái được tối ưu cho người dùng. Bên cạnh đó, BSA cung cấp nhiều tùy chọn phụ kiện như khung bảo vệ động cơ, giá chở hành lý, khung treo sau, lưới bảo vệ đèn pha và gương gù tay lái, cho phép người dùng cá nhân hóa xe theo nhu cầu sử dụng.

Giá BSA Scrambler 650 tại Ấn Độ là 324.950 rupee - khoảng 91 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.