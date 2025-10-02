Sau tháng Ngâu ảm đạm, thị trường xe Việt chuẩn bị “nóng” với loạt tân binh

Bước vào Quý 4, thị trường ô tô Việt Nam dự báo sẽ sôi động trở lại sau giai đoạn ảm đạm của tháng Ngâu. Đây cũng là thời điểm mà nhiều hãng xe lựa chọn để giới thiệu sản phẩm mới, nhằm thu hút người tiêu dùng đang chờ đợi cơ hội mua sắm.

Dưới đây là một số mẫu xe dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10 này, chủ yếu là các mẫu xe gầm cao:

Suzuki Fronx

Mẫu xe gầm cao cỡ A của Suzuki, Fronx, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 17/10 tại TP.HCM. Fronx được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback ăn khách Suzuki Baleno và được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, nơi có sự cạnh tranh từ các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện VF 5 của VinFast.

Tại Đông Nam Á, Fronx có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp với công suất 99 mã lực và một bản 1.2L hút khí tự nhiên với công suất 89 mã lực. Giá dự kiến của Fronx tại Việt Nam dao động từ 450-500 triệu đồng.

BYD Seal 5

Cũng ra mắt vào ngày 17/10, mẫu sedan BYD Seal 5 đến từ thương hiệu Trung Quốc sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan. Mẫu xe này nằm trong phân khúc cỡ C, cạnh tranh với các tên tuổi như Mazda3, Honda Civic, KIA K3 và Toyota Corolla Altis.

BYD Seal 5 có 2 phiên bản (tiêu chuẩn và cao cấp) với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 209 mã lực. Đây là mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) đầu tiên trong phân khúc tại Việt Nam, với giá dự kiến khoảng 700 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual

Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ ra mắt phiên bản Jaecoo J7 AWD Individual trong tháng 10, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Đây là bản nâng cấp từ Jaecoo J7 Flagship, với hệ dẫn động 4 bánh (AWD) và nhiều tính năng off-road.

Jaecoo J7 AWD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo sản sinh công suất 183 mã lực và mô men xoắn 275Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Giá dự kiến khoảng 850 triệu đồng.

Ngoài Jaecoo J7, trong tháng này, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng có thể ra mắt thêm 2 mẫu xe gầm cao khác là Omoda C7 (crossover cỡ C) và Jaecoo J6 (SUV thuần điện cỡ C).

Subaru Forester 2025

Mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV thiên về off-road này đã xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á từ tháng 7. Tại Indonesia, Subaru Forester 2025 trang bị động cơ Boxer 2.5L mới, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Đặc biệt, Subaru Việt Nam sẽ nhập khẩu Forester 2025 từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước, điều này có thể làm tăng giá xe do không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia Đông Nam Á. Hiện tại, Subaru Forester đang được bán tại Việt Nam với giá niêm yết từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng, nhưng thường xuyên được giảm giá từ 100-200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Mẫu xe này đã ra mắt tại Thái Lan từ tháng 7 và dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 10 hoặc 11. Mặc dù thế hệ mới của Santa Fe không còn phiên bản máy dầu, nhưng sự xuất hiện của bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh số cho mẫu xe này.

Tại Thái Lan, Hyundai Santa Fe Hybrid có hai phiên bản với giá từ 1,373 tỷ đồng đến 1,502 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên bản thuần xăng. Các phiên bản hybrid được trang bị động cơ xăng 1.6L tăng áp Smartstream T-GDI kết hợp với mô tơ điện cho tổng công suất đạt 232 mã lực.