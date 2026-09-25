Rolls-Royce trình làng mẫu xe Nightingale đặc biệt giới hạn

Project Nightingale là mẫu xe Coachbuild mui trần thuần điện đặc biệt của Rolls-Royce – đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên đường thực tế. Chỉ 100 xe được sản xuất, với chương trình kiểm thử kéo dài qua nhiều điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Rolls-Royce đã chính thức đưa Project Nightingale vào chương trình thử nghiệm thực tế sau gần 3 năm phát triển. Đây là mẫu xe đầu tiên thuộc bộ sưu tập Coachbuild mới, kết hợp thiết kế chế tác thủ công theo yêu cầu khách hàng với hệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

Project Nightingale là mẫu xe Coachbuild mui trần thuần điện đặc biệt của Rolls-Royce.

Nightingale sở hữu kiểu dáng mui trần 2 chỗ với chiều dài lên tới 5,76 m, gần tương đương Phantom nhưng chỉ bố trí hai ghế. Xe được phát triển trên nền tảng khung nhôm Architecture of Luxury và chế tác thủ công tại Goodwood.

Thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe thử nghiệm EX của Rolls-Royce trong thập niên 1920, đồng thời kết hợp phong cách Streamline Moderne đặc trưng của thời kỳ Art Deco. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng gần 1 m, gồm 24 nan dọc và cụm đèn pha thanh mảnh. Phía sau là bộ khuếch tán bằng sợi carbon Aero Afterdeck thay cho cánh gió truyền thống.

Xe sử dụng bộ mâm 24 inch, lớn nhất từng được Rolls-Royce trang bị. Trong cabin, khoảng 10.500 nguồn sáng với ba kích thước khác nhau tạo thành họa tiết lấy cảm hứng từ dạng sóng âm thanh của tiếng chim sơn ca.

Thuần điện nhưng thông số sức mạnh vẫn được giữ kín

Nightingale sở hữu kiểu dáng mui trần 2 chỗ với chiều dài lên tới 5,76 m.

Rolls-Royce chưa công bố công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay khả năng sạc của Nightingale. Hãng chỉ xác nhận mẫu xe sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. Trong giai đoạn thử nghiệm, Nightingale sẽ được vận hành ở tốc độ lên tới 250 km/h tại một cơ sở thử nghiệm tốc độ cao nhằm kiểm tra độ ổn định cũng như khả năng kiểm soát tiếng ồn của khoang cabin.

Trước khi chuyển sang thử nghiệm thực tế, các nguyên mẫu đã trải qua hơn 1.430 giờ mô phỏng khí động học và thử nghiệm trong hầm gió. Chương trình kiểm thử của Nightingale dự kiến tiêu tốn tổng cộng 350 tuần công kỹ thuật, với các nguyên mẫu được đưa tới nhiều khu vực khác nhau, từ những cung đường ven Địa Trung Hải, Vòng Bắc Cực cho tới sa mạc Arabian Peninsula.

Xe cũng sẽ được thử nghiệm ở độ cao lên tới 2.750 m, nhằm đánh giá khả năng vận hành trong những điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau. Rolls-Royce đặc biệt chú trọng khả năng cách âm của chiếc mui mềm.

Phần mui được phủ vật liệu cách âm kết hợp cashmere, vải và vật liệu composite hiệu suất cao. Hệ thống này sẽ trải qua 10 bài kiểm tra riêng biệt ở nhiệt độ lên tới 80 độ C. Xe còn được trang bị một bộ hướng gió chỉnh điện phát triển riêng nhằm hạn chế luồng khí xoáy vào khoang hành khách khi hạ mui.

Cốp mở ngang được thử nghiệm 15.000 lần

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất trên Nightingale là Piano Boot – cốp sau mở ngang theo cơ cấu tay đòn thay vì mở theo kiểu truyền thống. Rolls-Royce sẽ thực hiện tới 15.000 chu kỳ đóng/mở đối với cơ cấu này nhằm đảm bảo độ bền và khả năng vận hành mượt mà trong thời gian dài.

Project Nightingale được giới hạn ở 100 xe, dành cho nhóm khách hàng được Rolls-Royce lựa chọn. Mỗi chiếc được cá nhân hóa theo yêu cầu riêng, với nhiều chi tiết và vật liệu độc bản. Dự kiến những chiếc Nightingale đầu tiên sẽ được bàn giao từ năm 2028.

Rolls-Royce chưa công bố công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay khả năng sạc của Nightingale.

Đây không chỉ là một mẫu xe mui trần thuần điện giới hạn số lượng, mà còn là dự án thể hiện cách Rolls-Royce kết hợp công nghệ điện hóa với nghệ thuật chế tác Coachbuild ở phân khúc siêu sang.