Loạt xe gầm cao cỡ C đang giảm giá 'kịch sàn', nhiều phiên bản rẻ hơn cả xe cỡ B

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, kéo theo cuộc đua giảm giá ngày càng quyết liệt giữa các hãng và đại lý. Trong đó, phân khúc xe gầm cao (SUV/crossover) cỡ C đang ghi nhận nhiều chương trình ưu đãi mạnh, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp vào giá bán đến xả hàng tồn kho theo năm sản xuất.

Mặt bằng giá sau ưu đãi vì thế đang tạo ra sự xáo trộn đáng kể giữa các phân khúc. Không ít mẫu C-SUV hiện có giá lăn bánh và giá bán thực tế tiệm cận, thậm chí thấp hơn một số mẫu SUV cỡ B. Điều này khiến khoảng cách giá giữa hai phân khúc ngày càng thu hẹp, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua xe gầm cao trong mùa mua sắm cuối năm.

Nhiều mẫu SUV/crossover cỡ C đang có giá tiệm cận, thậm chí rẻ hơn nhiều xe cỡ B. Ảnh: THACO

Giá Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator, Ford Territory xuống dưới 700 triệu đồng

Mazda CX-5 đang là một trong những mẫu C-SUV bán chạy và có mức giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Trong tháng 9, tại một số đại lý ở Hà Nội, Mazda CX-5 2.0 Deluxe được chào bán khoảng 659 triệu đồng, thấp hơn 40 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng.

Một số phiên bản khác cũng được giảm 70-80 triệu đồng, trong đó bản 2.0 Premium Exclusive có giá thực tế khoảng 789 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này áp dụng cho xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026), không phải xe tồn từ năm trước.

Mức giá được cho là "kịch sàn" từ 659 triệu đồng giúp CX-5 tiến rất gần nhóm B-SUV. Thậm chí còn thấp hơn nhiều phiên bản cao của một số mẫu xe phân khúc dưới như Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), KIA Seltos (599-799 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Honda HR-V (699-871 triệu đồng) hay Toyota Corolla Cross (820-873 triệu đồng),...

Mitsubishi Destinator Premium đang có giá thực tế tại đại lý dưới 700 triệu đồng. Ảnh: MMV

Trong khi đó, mẫu C-SUV 7 chỗ ngồi Mitsubishi Destinator cũng tham gia cuộc đua giá trong tháng 9. Theo chương trình chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam, Destinator bản Premium giá niêm yết 780 triệu đồng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 78 triệu đồng.

Tại nhiều đại lý, Destinator Premium còn được giảm thêm khoảng 15-20 triệu, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống dưới 700 triệu đồng.

Trong khi đó, bản Ultimate giá niêm yết 855 triệu đồng được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu khoảng 25 triệu đồng cùng một số khuyến mãi khác từ đại lý. Như vậy, giá bán thực tế của phiên bản Destinator Ultimate đang ở mức dưới 800 triệu đồng.

Ford Territory đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: FVN

Một mẫu xe bán chạy khác là Ford Territory cũng đang được hưởng ưu đãi trong tháng 9. Bản Trend giá niêm yết 739 triệu đồng đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 74 triệu, đưa giá xuống khoảng 665 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn được giảm trực tiếp 60 triệu đồng.

MG HS, Subaru Forester giảm hàng trăm triệu đồng

Nếu Mazda CX-5, Destinator và Territory đang cạnh tranh bằng việc đưa giá xe xuống dưới 700 triệu đồng, MG HS và Subaru Forester lại gây chú ý với những mức giảm rất lớn.

MG HS đang được áp dụng chương trình ưu đãi mạnh trong tháng 9. Theo thông tin từ hệ thống đại lý MG, mẫu C-SUV này có giá sau ưu đãi từ khoảng 499 triệu đồng, trong khi giá niêm yết trước đó của phiên bản liên quan ở mức 749 triệu đồng.

MG HS là một trong những mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Ảnh: MG

Mức giá này đưa MG HS xuống vùng giá vốn thường thuộc về những mẫu SUV cỡ B hoặc thậm chí là phân khúc cỡ A như Toyota Raize, KIA Sonet hay Hyundai Creta. Tuy nhiên, giá bán thực tế của MG HS có thể khác nhau giữa các đại lý, phiên bản và nguồn xe, do một phần chương trình giảm giá được triển khai ở cấp đại lý.

Nhưng nếu xét về biên độ giảm giá ở phân khúc C-SUV, Subaru Forester mới là mẫu xe "khủng nhất". Trong tháng 9, Subaru Việt Nam công bố giá đặc biệt 839 triệu đồng cho Forester 2.0i-S EyeSight, giảm tới 360 triệu đồng so với giá niêm yết 1,199 tỷ đồng. Đây là mức giảm rất lớn đối với một mẫu SUV cỡ C nhập khẩu từ Thái Lan.

Subaru Forester thế hệ cũ được giảm giá đến hơn 300 triệu đồng nhằm đẩy hàng tồn. Ảnh: Subaru VN

Tuy nhiên, cần lưu ý Forester 839 triệu đồng là xe VIN 2024, trong khi các phiên bản Forester đời mới VIN 2026 vẫn có giá từ 1,299 tỷ đồng. Vì vậy, mức giá 839 triệu đồng chủ yếu phản ánh chính sách xả hàng đối với những xe sản xuất từ các năm trước, không phải mặt bằng giá chung của dòng xe.

Ngoài các mẫu xe kể trên, hàng loạt cái tên khác thuộc phân khúc C-SUV như Hyundai Tucson, Honda CR-V, KIA Sportage, Peugeot 3008 hay Jaecoo J7... cũng đang được các hãng và đại lý giảm giá mạnh vài chục triệu đồng nhằm hút khách.

Như vậy, chỉ trong một tháng, cuộc đua ưu đãi đã kéo giá thực tế của hàng loạt SUV/crossover cỡ C xuống vùng vốn thuộc về xe cỡ B. Đây đang là thời điểm đáng chú ý với khách hàng Việt khi có thể tiếp cận những mẫu xe gầm cao cỡ trung với không gian rộng và trang bị phong phú với số tiền vừa phải.